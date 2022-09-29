Tử vi ngày 30/9/2022 của 12 con giáp dự báo những con giáp này sẽ bận rộn đếm tiền, ngửa tay hứng lộc trời như chơi, đi đến đâu kéo tiền tài vào túi đến đó

Chưa kể sự xuất hiện của Thiên Tài còn khẳng định vận may phát tài đang nằm ở ngay trong tầm tay con giáp này rồi. Tiền cứ đổ ầm ầm về túi bạn, nhất là các khoản thu nhập phụ cứ tăng tiến không ngừng.

Tử vi ngày 30/9/2022 cho thấy cục diện Hợi Tý Tương Hội mang đến cho người tuổi Tý không ít tin vui trong công việc. Các mối quan hệ xã giao trở nên hài hòa tốt đẹp hơn bao giờ hết. Bạn còn có cơ hội hợp tác với những đối tác đầy tiềm năng, khả năng sẽ ký kết hợp đồng mới mang về lợi nhuận khả quan trong ngày này cũng rất cao.

Tử vi ngày 30/9/2022 cho biết, nhờ được Bán Hợp trợ mệnh, vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi Dần trở nên suôn sẻ thuận lợi hơn so với thời gian trước. Bạn có cơ hội được khẳng định bản thân khi được giao thêm những trọng trách hoàn toàn mới.

Tuy nhiên, thời tiết thay đổi liên tục khiến sức khỏe của bản mệnh có phần sụt giảm đi khá nhiều. Nhất là trong ngày Thủy khí vượng này, bạn nên chú ý đề phòng các bệnh về phổi, viêm phế quản, viêm đường hô hấp hay các bệnh về cơ xương khớp.

Thiên Ấn nhập cục, con giáp này nếu làm trong các lĩnh vực liên quan đến nghệ thuật, y học, dịch vụ hay nghề tự do thì có thể thu về những thành tích không hề nhỏ. Bạn sẽ để lại ấn tượng mạnh mẽ với mọi người xung quanh. Con đường phát triển của bạn đang ngày càng rộng mở trước mắt.

Ảnh minh họa: Internet

Nhân duyên khởi vượng, đường tình duyên của người tuổi Dần khoe sắc rực rỡ trong ngày Mộc sinh Hỏa này. Nhất là với người độc thân, bạn có thể nhận được lời tỏ tình từ người đã thầm mến bạn từ lâu. Hãy đáp trả lại tấm chân tình mà người ấy dành cho nhé.

Tuổi Ngọ

Tử vi ngày 30/9/2022 tuổi Ngọ được dự báo là có nhiều khởi sắc trên phương diện tài lộc vào hai ngày cuối tuần. Nguồn thu nhập của con giáp này tăng lên nhanh chóng nhờ cả công việc chính lẫn phụ.

Người còn công ăn lương ngoài công việc chính còn có công việc phụ giúp tăng thêm thu nhập, kiếm tiền bằng chính tài năng của mình.

Người theo nghiệp buôn bán cũng có một ngày làm ăn phát đạt, phát lộc. Con giáp này giành được nhiều tín hiệu tích cực trong việc kinh doanh của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Thêm nữa, người tuổi Ngọ biết chắt lọc thông tin, đón đầu xu hướng, đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Do đó, con giáp này ngày càng có nhiều đơn đặt hàng. Công việc tuy có vất vả nhưng khoản thu nhập hoàn toàn xứng đáng.

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm