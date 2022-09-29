3 con giáp được Thần Tài chống lưng, may mắn ngập tràn, tiền bạc rủng rỉnh trong 12 ngày tới (30/9 - 11/10)

Tâm linh - Tử vi 29/09/2022 16:38

Trong vòng 12 ngày tới (30/9 - 11/10), Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp may mắn ăn hết lộc lá trong thiên hạ, có cơ hội phát tài lớn, hãy chớp lấy thời cơ để gặt thành công.

Tuổi Sửu

Trong vòng 12 ngày tới (30/9 - 11/10) Chính Tài là dấu hiệu may mắn đối với người tuổi Sửu trên con đường tài lộc. Bạn có thể được thưởng nóng hoặc tăng lương vì những cố gắng không mệt mỏi trong suốt thời gian qua. Có thể thấy rằng những gì bạn bỏ ra đã được trả giá xứng đáng, hãy tiếp tục cố gắng trong tương lai

Nếu là người làm sản xuất, kinh doanh, bạn có thể tìm được những đối tác hoặc khách hàng tiềm năng, giúp bạn tăng số lượng tiêu thụ sản phẩm hoặc mở rộng thị trường không ở thời điểm hiện tại thì cũng là ở trong tương lai. Có thể nói đây là một trong những bước tiến đáng kể vào thời điểm này.

3 con giáp được Thần Tài chống lưng, may mắn ngập tràn, tiền bạc rủng rỉnh trong 12 ngày tới (30/9 - 11/10) - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trên phương diện tình cảm, ngũ hành Thổ sinh Kim cho thấy người độc thân dễ dàng tạo được ấn tượng tốt đẹp với người khác phái. Hãy tự tin thể hiện cá tính rồi mọi người sẽ nhận ra sức hấp dẫn của bạn và bạn sẽ sớm tìm được nửa kia phù hợp. 

Tuổi Thìn

Trong vòng 12 ngày tới (30/9 - 11/10) cát tinh Thiên Tài xuất hiện tuổi Thìn báo hiệu khoảng thời gian mà thu nhập tăng tiến với con giáp này. Bản mệnh có thể tăng thêm tiền trong túi từ nghề tay trái. Chỉ cần bạn chịu khó làm việc thêm ngoài giờ là có thể thu được không ít tiền bạc về tay, không có nhiều lo lắng về vấn đề tài chính.

Vận may tiền bạc tìm đến nên con giáp này cũng có thể thoáng tay khi chi tiêu, không cần đong đếm từng đồng như trước đó. Thế nhưng, tài khí dư dả không có nghĩa là bạn chỉ nghĩ tới cách tiêu tiền mà không nghĩ tới chuyện tích lũy. Hãy xem đây là động lực tốt để bạn kiếm được nhiều tiền hơn, phát huy năng lực của mình trong việc kinh doanh, làm ăn, từ đó kiếm lợi nhuận tốt hơn.

Đường tình duyên của những chú Rồng có thể khiến bạn khá phiền lòng. Cả hai có khả năng sẽ xảy ra tranh cãi và không ai nhường nhịn ai. Tốt nhất bạn và nửa kia đều cần bình tĩnh lại và nên cho đối phương thời gian để suy ngẫm về những điều đã qua.

3 con giáp được Thần Tài chống lưng, may mắn ngập tràn, tiền bạc rủng rỉnh trong 12 ngày tới (30/9 - 11/10) - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu dù làm gì cũng rất chú ý trước sau, kỹ tính, nhìn rõ thực tế, nắm bắt được nhiều tình hình rồi mới làm nên hiếm khi đi sai hướng.

Trong vòng 12 ngày tới (30/9 - 11/10) cuộc sống của Dậu càng ngày càng sung túc, tạm biệt được rủi ro và hung hiểm, tích lũy được của cải, trở thành người mạnh mẽ và khôn ngoan trong cuộc sống.

Họ có thể giải quyết các vấn đề một cách khéo léo, trong tháng 10 tới sẽ không mắc phải quá nhiều sai sót mà có thể kiếm tiền đều đặn và giúp cuộc sống tốt hơn.

3 con giáp được Thần Tài chống lưng, may mắn ngập tràn, tiền bạc rủng rỉnh trong 12 ngày tới (30/9 - 11/10) - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nhìn bên ngoài con giáp này có vẻ vô tư, xuề xòa nhưng trong thâm tâm họ là người siêu tính toán và biết làm ăn. Họ giỏi kiếm tiền nhưng cũng biết cách tiết kiệm, luôn có kế hoạch chi tiêu rõ ràng.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

Đồng hồ điểm đúng 00h00 (30/9): Những con giáp đổi vận giàu sang được Thần Tài báo mộng, sắp tới sẽ hết khổ, phúc lộc tràn về, làm ăn phát đạt, chạm đến đỉnh cao của cuộc sống

Đồng hồ điểm đúng 00h00 (30/9): Những con giáp đổi vận giàu sang được Thần Tài báo mộng, sắp tới sẽ hết khổ, phúc lộc tràn về, làm ăn phát đạt, chạm đến đỉnh cao của cuộc sống

Bước qua ngày mới, đúng 00h00 (30/9), tử vi cho biết 3 con giáp may mắn được Thần Tài chống lưng, cho lộc tỷ đầy tay, cuộc sống dần cải thiện hơn trước.

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