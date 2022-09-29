Tử vi con giáp 10 ngày tới: 3 con giáp kiếm tiền siêu đỉnh, gặt hái được nhiều thành công trong công việc, may mắn liên tục kéo đến không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 29/09/2022 14:22

Tử vi con giáp 10 ngày tới (30/9 - 9/10) cho biết, có 3 con giáp gặp nhiều may mắn, công việc hanh thông và thành công hơn người.

Tuổi Tý

Tử vi con giáp 10 ngày tới (30/9 - 9/10) cho biết, con giáp tuổi Tý không chỉ nhận được sự trợ giúp của quý nhân, mà còn được thần tài chiếu cố. Chính vì thế, con đường công danh sự nghiệp của bản mệnh dự báo sẽ xuôi chèo mát mái, gặp nhiều thuận lợi hiếm có.

Người tuổi Tý vốn lại thông minh, linh hoạt, cần cù và chăm chỉ, nên nếu tuổi Tý biết nắm bắt kịp thời và tận dụng triệt để thời cơ thuận lợi này, thu nhập sẽ được cải thiện đáng kể.

Rất có thể trong những ngày này, những người tuổi này còn có cơ hội gặp quý nhân và được trao cơ hội thăng tiến bất ngờ. Bạn đang có nhiều lợi thế sẵn có nên hãy cứ mạnh dạn làm những điều mình muốn. Hãy nhớ, khi bản mệnh chăm chỉ và nỗ lực hết mình ở hiện tại thì không phải lo lắng quá nhiều về tương lai.

Tử vi con giáp 10 ngày tới: 3 con giáp kiếm tiền siêu đỉnh, gặt hái được nhiều thành công trong công việc, may mắn liên tục kéo đến không ai sánh bằng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Cục diện Tam Hợp mang tới cho người tuổi Dần có khoảng thời gian tới vui vẻ, may mắn vì nhân duyên nở rộ. Về cơ bản mọi chuyện đều diễn ra tốt đẹp, các phương diện hanh thông tốt lành nhờ sự cố gắng của bản thân cộng thêm may mắn của số phận.

Công việc trong 10 ngày tới không gặp phải trở ngại hay áp lực nào quá lớn. Mối quan hệ với đồng nghiệp hay lãnh đạo đều rất hài hòa. Tuy nhiên con giáp này vẫn nên thận trọng lời ăn tiếng nói vì có thể thân thiết quá nên nói năng suồng sã, tạo thành ấn tượng xấu, làm mất đi tình cảm tốt đẹp vốn có.

Vận trình tình cảm khá hài hòa, tốt đẹp, tình yêu đôi lứa ngày càng mặn nồng, thắm thiết. Bản mệnh và nửa kia của mình tìm được tiếng nói chung, thấu hiểu và chia sẻ với nhau nên trở thành động lực cố gắng của đối phương.

Tử vi con giáp 10 ngày tới: 3 con giáp kiếm tiền siêu đỉnh, gặt hái được nhiều thành công trong công việc, may mắn liên tục kéo đến không ai sánh bằng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi con giáp 10 ngày tới (30/9 - 9/10) cho biết, những người tuổi Tuất có tài tinh chiếu mệnh. Họ được Thần Tài chiếu cố nhiều hơn nên nhìn chung phương diện tài lộc có nhiều điều khả quan.

Trong công việc dù gặp nhiều khó khăn nhưng đều có khả năng vượt qua một cách thuận lợi. Khi đó, những giá trị hay thành tựu gặt hái được sẽ ngày một tích lũy, là tiền đề để họ phát triển mạnh mẽ trong tương lai.

Các nguồn thu nhập chính của người tuổi Tuất vẫn ổn định và vững chắc. Họ cũng có khả năng nhận được những cơ hội làm ăn mới, kiếm được bộn tiền nhờ các mối quan hệ tốt đẹp xung quanh.

Tuy nhiên, đây cũng là giai đoạn phát sinh nhiều khoản chi phí, cầm kiểm soát và có ngân sách tích lũy dài hạn. Nếu sa đà vào tiệc tùng, xã giao mà “vung tay quá trán” thì các kế hoạch tài chính trước đó đều bị xáo trộn.

Tử vi con giáp 10 ngày tới: 3 con giáp kiếm tiền siêu đỉnh, gặt hái được nhiều thành công trong công việc, may mắn liên tục kéo đến không ai sánh bằng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi chúc mừng 3 con giáp sau, cực kỳ may mắn trong 3 tháng cuối năm, ‘nước chảy chỗ trũng’ tiền tài đều rất vượng

Tử vi chúc mừng 3 con giáp sau, cực kỳ may mắn trong 3 tháng cuối năm, ‘nước chảy chỗ trũng’ tiền tài đều rất vượng

Tử vi con giáp chỉ ra trong 3 tháng cuối còn lại của năm 2022, có 3 con giáp cực kì may mắn, “nước chảy chỗ trũng” tiền tài đều cực vượng, dễ dàng vượt qua mọi khó khăn, đạt tới thành công trong sự nghiệp.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp may mắn 3 con giáp đổi vận tâm linh tử vi

TIN MỚI NHẤT

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Giảm cân 37 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 6 giờ 7 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 6 giờ 37 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 37 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 7 giờ 37 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 8 giờ 7 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 8 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10