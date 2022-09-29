Tử vi con giáp 10 ngày tới: 3 con giáp kiếm tiền siêu đỉnh, gặt hái được nhiều thành công trong công việc, may mắn liên tục kéo đến không ai sánh bằng

Người tuổi Tý vốn lại thông minh, linh hoạt, cần cù và chăm chỉ, nên nếu tuổi Tý biết nắm bắt kịp thời và tận dụng triệt để thời cơ thuận lợi này, thu nhập sẽ được cải thiện đáng kể.

Tử vi con giáp 10 ngày tới (30/9 - 9/10) cho biết, con giáp tuổi Tý không chỉ nhận được sự trợ giúp của quý nhân, mà còn được thần tài chiếu cố. Chính vì thế, con đường công danh sự nghiệp của bản mệnh dự báo sẽ xuôi chèo mát mái, gặp nhiều thuận lợi hiếm có.

Cục diện Tam Hợp mang tới cho người tuổi Dần có khoảng thời gian tới vui vẻ, may mắn vì nhân duyên nở rộ. Về cơ bản mọi chuyện đều diễn ra tốt đẹp, các phương diện hanh thông tốt lành nhờ sự cố gắng của bản thân cộng thêm may mắn của số phận.

Rất có thể trong những ngày này, những người tuổi này còn có cơ hội gặp quý nhân và được trao cơ hội thăng tiến bất ngờ. Bạn đang có nhiều lợi thế sẵn có nên hãy cứ mạnh dạn làm những điều mình muốn. Hãy nhớ, khi bản mệnh chăm chỉ và nỗ lực hết mình ở hiện tại thì không phải lo lắng quá nhiều về tương lai.

Công việc trong 10 ngày tới không gặp phải trở ngại hay áp lực nào quá lớn. Mối quan hệ với đồng nghiệp hay lãnh đạo đều rất hài hòa. Tuy nhiên con giáp này vẫn nên thận trọng lời ăn tiếng nói vì có thể thân thiết quá nên nói năng suồng sã, tạo thành ấn tượng xấu, làm mất đi tình cảm tốt đẹp vốn có.

Vận trình tình cảm khá hài hòa, tốt đẹp, tình yêu đôi lứa ngày càng mặn nồng, thắm thiết. Bản mệnh và nửa kia của mình tìm được tiếng nói chung, thấu hiểu và chia sẻ với nhau nên trở thành động lực cố gắng của đối phương.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi con giáp 10 ngày tới (30/9 - 9/10) cho biết, những người tuổi Tuất có tài tinh chiếu mệnh. Họ được Thần Tài chiếu cố nhiều hơn nên nhìn chung phương diện tài lộc có nhiều điều khả quan.

Trong công việc dù gặp nhiều khó khăn nhưng đều có khả năng vượt qua một cách thuận lợi. Khi đó, những giá trị hay thành tựu gặt hái được sẽ ngày một tích lũy, là tiền đề để họ phát triển mạnh mẽ trong tương lai.

Các nguồn thu nhập chính của người tuổi Tuất vẫn ổn định và vững chắc. Họ cũng có khả năng nhận được những cơ hội làm ăn mới, kiếm được bộn tiền nhờ các mối quan hệ tốt đẹp xung quanh.

Tuy nhiên, đây cũng là giai đoạn phát sinh nhiều khoản chi phí, cầm kiểm soát và có ngân sách tích lũy dài hạn. Nếu sa đà vào tiệc tùng, xã giao mà “vung tay quá trán” thì các kế hoạch tài chính trước đó đều bị xáo trộn.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.