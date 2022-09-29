Trong những ngày đầu tháng 10, từ (1/10 - 10/10), có 3 con giáp may mắn tránh được xui xẻo, làm ăn phát đạt, có điều kiện giàu nứt đổ đổ vách, tiền bạc dư dôi, két đầy chật nhà

Tâm linh - Tử vi 29/09/2022 10:25

Trong những ngày đầu tháng 10, từ (1/10 - 10/10), có 3 con giáp may mắn tránh được xui xẻo, được hưởng nhiều phúc khí, nhờ cát tinh chiếu cố cho bản mệnh trong vận trình tài lộc ngày càng phất lên.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý là con giáp phát tài trong tháng 10 này, dù không phải cơ hội sẽ đến với bạn ngay vào đầu tháng đâu.

Đầu tháng 10 là khoảng thời gian bạn cần phải làm việc hết sức chăm chỉ để khẳng định bản thân, cũng như xây dựng các mối quan hệ hứa hẹn. Kể từ giữa tuần trở đi, bạn tìm được nhiều cơ hội làm giàu do người thân quen giới thiệu.

Lúc này, bạn hãy nhanh chóng nắm bắt và phát huy điểm mạnh của bản thân chứ đừng nên chần chừ, do dự, bởi cơ hội chẳng chờ đợi ai bao giờ.

Giữa tháng là thời điểm mọi sự cố gắng của bạn sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng và số tiền bạn kiếm được sẽ chẳng hề thua kém bất cứ ai.

Ngoài ra, có một số người còn phát tài dựa vào may mắn, số tiền kiếm được đủ để bạn dư dả trong một vài ngày. Sau đó, bạn cần tiếp tục tập trung vào sự nghiệp.

Trong những ngày đầu tháng 10, từ (1/10 - 10/10), có 3 con giáp may mắn tránh được xui xẻo, làm ăn phát đạt, có điều kiện giàu nứt đổ đổ vách, tiền bạc dư dôi, két đầy chật nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trời sinh người tuổi Tỵ mạnh mẽ, nóng nảy, dám nghĩ, dám làm. Bạn cũng thuộc tuýp người hung hăng, bướng bỉnh và hay nghi ngờ người khác. Con giáp này mang nhiều hoài bão, tham vọng, không chịu sống an phận thủ thường.

Sở hữu năng lực vượt trội và khả năng làm việc chăm chỉ, người tuổi Dần được khách hàng đánh giá cao, cấp trên ghi nhận. Trong tháng 10 sắp tới, đây là khoảng thời gian tốt để con giáp này phát triển sự nghiệp. Bạn sẽ nhận được cơ hội học tập, tu nghiệp để nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ. Nhờ hiệu quả công việc vượt trội, cơ hội thăng chức, tăng lương của con giáp này rất lớn.

Trong những ngày đầu tháng 10, từ (1/10 - 10/10), có 3 con giáp may mắn tránh được xui xẻo, làm ăn phát đạt, có điều kiện giàu nứt đổ đổ vách, tiền bạc dư dôi, két đầy chật nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trong những ngày đầu tháng 10, từ (1/10 - 10/10) Tam Hợp dự báo ngày phù hợp để cải thiện chuyện tình cảm, người độc thân sẽ gặp được một người quan trọng để cả hai cùng xây dựng một gia đình hạnh phúc. Những cặp đôi thời gian này rất ý thức trong việc hâm nóng tình cảm lứa đôi bằng những cuộc hẹn hò riêng tư chỉ có hai người.

Nhờ Chính Quan mà tuổi Hợi có thể giải quyết mọi việc rõ ràng thời gian này, nhờ đó mà bạn sẽ không cần phải đau đầu thêm nữa. Đây là ngày để đi tìm đáp án cho mọi vấn đề khiến bạn đang thắc mắc, trăn trở đấy.

Trong những ngày đầu tháng 10, từ (1/10 - 10/10), có 3 con giáp may mắn tránh được xui xẻo, làm ăn phát đạt, có điều kiện giàu nứt đổ đổ vách, tiền bạc dư dôi, két đầy chật nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ngũ hành xung khắc cho thấy yếu tố ngoại cảnh như là thời tiết cũng có thể là tác nhân ảnh hưởng tới sức khỏe của bản mệnh. Cố gắng ăn uống đầy đủ, bổ sung nhiều dưỡng chất để tăng cường hệ miễn dịch bạn nhé.

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

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Tử vi ngày mai 29/9/2022 dự đoán có 3 con giáp vô cùng may mắn khi được thần tài chiếu cố, rót lộc vào đầy túi, vận trình trong ngày suôn sẻ đủ đường

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