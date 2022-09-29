Tử vi dự đoán, vào chiều hôm nay, lúc 16h25p, có 3 con giáp may mắn gánh bạc tỉ vào nhà, giàu sang phú quý ngập tràn, thăng quan tiến chức bất ngờ, lương bổng cuối năm vô cùng hậu hĩnh

Tuy nhiên, con giáp này cần chú ý cởi mở hơn khi tiếp thu ý kiến của mọi người xung quanh, đừng biến mình thành 1 người bảo thủ, cứng nhắc. Nhiều khi thay đổi cách nhìn nhận, đánh giá vấn đề sẽ giúp bạn tìm ra phương pháp giải quyết công việc suôn sẻ, thuận lợi hơn hẳn.

Tử vi dự đoán, lúc 16h25p chiều nay Chính Quan đem lại nhiều may mắn cho sự nghiệp của người tuổi Sửu. Trong ngày hôm nay, nhờ có tinh thần làm việc trách nhiệm cao mà bạn luôn khiến lãnh đạo cảm thấy an tâm mỗi khi giao trọng trách.

Tử vi dự đoán, lúc 16h25p chiều nay Lục Hợp quý nhân che chở, người tuổi Thìn được hưởng nhiều may mắn khi cát tinh này sẽ chiếu cố cho bản mệnh trong vận trình tài lộc. Hợp tác làm ăn có lợi, bạn tìm được đối tác làm ăn đáng tin cậy và có ý định hợp tác lâu dài, đôi bên cùng có lợi, thu về khoản lợi nhuận khả quan.

Trên phương diện tình cảm, ngũ hành Thổ sinh Kim cho thấy người độc thân dễ dàng tạo được ấn tượng tốt đẹp với người khác phái. Hãy tự tin thể hiện cá tính rồi mọi người sẽ nhận ra sức hấp dẫn của bạn.

Chính Ấn độ mệnh, vận trình công danh sự nghiệp của những chú Rồng có những bước đột phá đáng kể. Tinh thần cống hiến hết mình vì công việc luôn hiển hiện bên trong con người bạn, bạn chẳng quản ngại khó khăn để hoàn thành công việc. Điều này giúp bản mệnh nhận được sự đánh giá cao từ cấp trên và có thể sẽ được giao nhiều trọng trách hơn.

Ngũ hành tương sinh còn mang tới những tín hiệu đáng mừng trong chuyện tình cảm của người tuổi Thìn. Vợ chồng gắn bó keo sơn, bản mệnh khéo léo chăm sóc cho hạnh phúc của gia đình nhỏ. Người còn độc thân có thể nhân cơ hội này để kết thúc mối tình đơn phương của mình. Hãy mạnh dạn nói lên tiếng lòng của mình, đừng ngần ngại.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trong 12 con giáp tuổi Tuất cũng là một người vô cùng gương mẫu, cho dù bạn đứng ở vị thế nào đi chăng nữa. Chính vì vậy mà bạn luôn nhận được sự yêu mến và ngưỡng mộ của mọi người.

Nếu đã cố gắng suốt thời gian qua thì đúng 16h25p chiều nay trở về sau, bạn sẽ là người gặp nhiều may mắn trên đường tài lộc, mặc cho mọi người xung quanh có phải chật vật kiếm tiền như thế nào đi chăng nữa.

Nhờ những mối quan hệ tốt đẹp mà bạn gặp gỡ được nhiều quý nhân, những người thực sự muốn giúp đỡ bạn làm giàu. Bạn sẽ nắm bắt được những cơ hội hiếm có và nhận được tiền lời lãi nhanh chóng ngay khi vừa mới đầu tư.

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.