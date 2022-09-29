Đồng hồ điểm đúng 00h00 (30/9): Những con giáp đổi vận giàu sang được Thần Tài báo mộng, sắp tới sẽ hết khổ, phúc lộc tràn về, làm ăn phát đạt, chạm đến đỉnh cao của cuộc sống

Tâm linh - Tử vi 29/09/2022 15:32

Bước qua ngày mới, đúng 00h00 (30/9), tử vi cho biết 3 con giáp may mắn được Thần Tài chống lưng, cho lộc tỷ đầy tay, cuộc sống dần cải thiện hơn trước.

Tuổi Dần 

Bước qua ngày mới, đúng 00h00 (30/9), tử vi cho biết nhờ Chính Tài chở che, đường tài lộc của người tuổi Dần đang rất vượng. Bạn hoàn toàn có thể thở phào trong hôm nay khi được quý nhân nâng đỡ, tìm được những mối làm ăn tốt, đối tác có thể tin cậy được, các kế hoạch phát triển đúng theo ý của mình.

Trong công việc, quý nhân cũng sẽ xuất hiện giúp Dần khắc phục những vướng mắc còn ở trước mắt. Sau khi vượt qua được những khó khăn này, bạn chắc chắn sẽ thấy bản thân mạnh mẽ và bản lĩnh hơn hẳn, nhờ đó con đường tương lai của bạn trở nên rộng mở hơn nhiều.

Đồng hồ điểm đúng 00h00 (30/9): Những con giáp đổi vận giàu sang được Thần Tài báo mộng, sắp tới sẽ hết khổ, phúc lộc tràn về, làm ăn phát đạt, chạm đến đỉnh cao của cuộc sống - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mộc khí vượng báo hiệu làm việc quá sức có thể khiến cho sức khỏe của con giáp này suy nhược nhanh chóng. Làm việc liên tục không ngơi nghỉ không phải là lựa chọn tốt cho bạn khi muốn nâng cao năng suất công việc đâu, ngược lại còn khiến cơ thể bạn không thể chịu được.

Tuổi Thìn

Theo tử vi, người tuổi Thìn vốn mang số mệnh vương giả. Họ luôn mưu cầu quyền lực và sự sung túc, giàu sang. Họ cũng luôn cố gắng không ngừng để xây dựng một cuộc sống viên mãn.

Tuổi Thìn là con giáp dễ thành công ngay từ giai đoạn tiền vận, khiến nhiều người ngưỡng mộ. Song họ cũng không phải chỉ toàn gặp may mắn, mà đôi lúc cũng phải đối mặt với sóng gió.

Tuy nhiên dù thời gian trước có khó khăn ra sao, thì kể từ ngày mai trở đi, con giáp này sẽ bước vào giai đoạn phát triển rực rỡ. 

Nếu nắm bắt được cơ hội tốt này, đến cuối năm nay, cuộc sống của tuổi Thìn sẽ thăng hoa cả tiền lẫn tình.

Đồng hồ điểm đúng 00h00 (30/9): Những con giáp đổi vận giàu sang được Thần Tài báo mộng, sắp tới sẽ hết khổ, phúc lộc tràn về, làm ăn phát đạt, chạm đến đỉnh cao của cuộc sống - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Bước qua ngày mới, đúng 00h00 (30/9), tử vi cho biết, dưới sự nâng đỡ của Nhị Hợp, nay là ngày thích hợp để người tuổi Ngọ thực hiện các kế hoạch đầu tư, mở rộng kinh doanh. Bạn sẽ nhanh chóng tìm được những đối tác và mối đầu tư phù hợp nhờ khả năng nhìn nhận và đánh giá tình hình chuẩn xác của mình.

Với người làm công ăn lương, bạn là con giáp càng quen biết lâu càng được yêu mến. Bạn nên chú ý hơn trong việc mở rộng các mối quan hệ xã giao bởi bạn có thể gặp gỡ được quý nhân và quý nhân sẽ giới thiệu cho bạn nhiều cơ hội đáng quý trong tương lai.

Đồng hồ điểm đúng 00h00 (30/9): Những con giáp đổi vận giàu sang được Thần Tài báo mộng, sắp tới sẽ hết khổ, phúc lộc tràn về, làm ăn phát đạt, chạm đến đỉnh cao của cuộc sống - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hỏa sinh Thổ cho thấy trong gia đình, bạn thường xuyên trò chuyện, giao lưu với con cái mỗi ngày. Bạn muốn mối quan hệ giữa đôi bên thật gần gũi và thân thiết như những người bạn chứ không chỉ là một bậc cha mẹ biết yêu cầu và chỉ huy.

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

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