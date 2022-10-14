Tử vi ngày 15/10/2022: 3 con giáp được thần tài rót lộc, thuận lợi liên tiếp, thăng quan phát tài ầm ầm, tiêu tiền thả ga

Chúc mừng 3 con giáp được cát tinh nhập mệnh, vận đỏ như son, tiền tiêu mãi không hết trong ngày 15/10/2022 này nhé.

Tuổi Thân

Ngày 15/10/2022 vận tài lộc của người tuổi Thân đã rực rỡ như son. Họ sẽ có khoản thu nhập cực lớn rót vào túi, đấy có thể là tiền thưởng, cũng có thể là tiền lãi hay hợp đồng béo bở mà Thân nhận được. Thậm chí, Thân may mắn đến mức có khả năng chiến thắng các trò may rủi, trúng số.

Mọi điều tốt đẹp sẽ gõ cửa nhà Thân trong tháng này, giúp họ làm ăn thuận lợi, công việc suôn sẻ. Muốn nghèo cũng không được, cứ thế mà giàu chính là phúc phần trời ban cho Thân.

Ngày 15/10/2022 vận tài lộc của người tuổi Thân đã rực rỡ như son. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu bẩm sinh đã có vận thế may mắn, năm 2022 do có cát tinh “Bát Tọa” xuất hiện trong cung mệnh nên sự nghiệp thăng tiến nhanh chóng, quyền lực cũng ngày một mở rộng, con giáp này nên biết khiêm tốn để có được những thành công hơn nữa.

Ngày 15/10/2022, cơ hội kiếm tiền của người tuổi Dậu rất nhiều, chỉ cần con giáp này không bỏ lỡ cơ hội thì việc “tiền tràn ngập két” là điều đương nhiên xảy ra. Ngoài ra, do có quý nhân giúp đỡ về tình cảm nên chuyện tình cảm, hôn nhân của người tuổi Dậu vô cùng ngọt ngào, hạnh phúc.

Tuổi Mùi

Trong 12 con giáp, Mùi là người trí dũng song toàn, vừa khôn ngoan, tài năng vừa khéo léo, mưu mẹo. Họ biết cương nhu đúng lúc, cư xử đúng mực và đủ cứng rắn để ai cũng phải nể trọng, kiêng dè mình. Đây chính là đức tính tạo nên uy tín, sức nặng của Mùi trong mắt đối tác, cấp trên. Nhờ thế mà dù gặp phải khó khăn, hoạn nạn con giáp này cũng dễ dàng vượt qua, nhanh chóng lấy lại phong độ.

Ngày 15/10/2022, Mùi được thần tài đặc biệt chiếu cố nên làm đâu thắng đó, sự nghiệp hưng thịnh. Con giáp này sẽ muốn gì được nấy, dư được khoản tiền kha khá thỏa sức tiêu pha, mua sắm tẹt ga cũng không lo thiếu tiền.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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