Từ giữa tháng 10 đến cuối năm là những ngày thăng hoa rực rỡ của 3 con giáp này, tiền vào như nước, của nả cứ ập xuống đầu tới tấp

Từ giữa tháng 10 đến cuối năm vận thế của 3 con giáp này sẽ chuyển biến bất ngờ.

Tuổi Hợi

Hợi là con giáp may mắn, sung sướng từ trong trứng nước. Càng về hậu vận Hợi càng thêm phúc thêm phần, nằm ngửa mà ăn, ngồi chơi cũng hốt bạc. Chình vì thế mà đời Hợi chưa bao giờ nếm qua khổ cực, cũng không biết mùi thất bại là gì. Con giáp này dễ dàng tin người nên bị tiểu nhân lợi dụng, vu oan giá họa làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự và cả sự nghiệp của mình.

Vĩnh biệt vận xui, từ giữa tháng 10 đến cuối năm sẽ ngồi trên đống vàng, sướng không ai bì kịp. Thu nhập của Hợi sẽ tăng theo cấp số nhân, được cấp trên cất nhắc lên vị trí mới, có cơ hội thăng tiến nhanh như diều gặp gió.

Từ giữa tháng 10 đến cuối năm sẽ ngồi trên đống vàng, sướng không ai bì kịp. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Hiền lành, lương thiện lại có tài phán đoán, làm việc có trách nhiệm nên Mão được quý nhân nâng đỡ, thần tài nuông chiều hết mực. Thế nên, dẫu sinh ra trong gia đình nghèo khó, thiếu thốn trăm bề nhưng nhờ ý chí kiên định, quyết tâm đổi đời mà Mão vẫn có thể tự mình làm giàu, làm ăn khấm khá.

Từ giữa tháng 10 đến cuối năm, Mão sẽ có những bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp. Chẳng những thăng chức tăng lương, thu nhập của Mão còn tăng đột biến, khiến từ đây đến cuối năm họ chắc chắn sẽ có tiền tài phủ phê, tiêu mãi không hết.

Tuổi Dần

Kiên định, trách nhiệm và biết điều nên Dần được mọi người quý mến thương yêu. Họ có chí cầu tiến, không quản khó khăn để mưu cầu cuộc sống đủ đầy, sung túc cho bản thân và gia đình. Nhờ sự can trường của mình nên chỉ trong thời gian ngắn Dần đã làm nên chuyện lớn, ngày càng thịnh vượng.

Dần sẽ có tiền đầy túi, tình đầy tim, cuộc sống nhàn nhã từ giữa tháng 10 đến cuối năm. Lúc này, họ chỉ việc vui vẻ hưởng thụ những tháng ngày ngọt ngào, sung sướng trong đời mình.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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