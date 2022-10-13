Tử vi 3 ngày tới (từ 14-16/10/2022): 3 con giáp TAM HỶ LÂM MÔN, giàu lên như vũ bão, vận may xối xả, sự nghiệp thăng tiến, làm đến đâu thành công đến đó

Tâm linh - Tử vi 13/10/2022 20:06

3 ngày tới (từ 14-16/10/2022) đảm bảo 3 con giáp sẽ liên tục gặp may và có nhiều tiền trong tay, đếm cũng thấy mệt.

Tuổi Dần

Tuổi Dần có dậu hiệu may mắn 3 ngày tới (từ 14-16/10/2022) khi gặp được quý nhân, người tri kỉ. Người này thân quen với bạn và rất giàu có, sẵn sàng đầu tư vốn làm ăn cho bạn. Tưởng khi đi làm chỗ mới sẽ rất lâu mới gây dựng được thương hiệu nhưng không ngờ, người ấy lại giang tay đầu tư cho bạn khiến bạn hào hứng vô cùng. Cũng từ đó, bạn quyết tâm làm việc hết mình, cố gắng chinh chiến với những khó khăn và 3 ngày tới (từ 14-16/10/2022), thành quả mà bạn thu được thật ai cũng phải nể phục.

Tiền bạc tự nhiên đổ về ầm ầm do công việc thuận lợi đặc biệt là người làm kinh doanh. Người đi làm công ăn lương cũng khiến người khác phải kinh ngạc vì cơ hội thăng quan tiến chức của bạn. Tất cả cũng nhờ tài trí và sự thông minh, khéo léo trong cả công việc lẫn ngoại giao của tuổi Dần mà thôi. Đối với Dần, không có gì là quá mệt mỏi, dù khó khăn thế nào cũng cố gắng vượt qua. Và đó là điều bạn xứng đáng nhận được thành quả ngoài mong đợi.

Tử vi 3 ngày tới (từ 14-16/10/2022): 3 con giáp TAM HỶ LÂM MÔN, giàu lên như vũ bão, vận may xối xả, sự nghiệp thăng tiến, làm đến đâu thành công đến đó - Ảnh 1
3 ngày tới (từ 14-16/10/2022), thành quả mà Dần thu được thật ai cũng phải nể phục. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ là người thông minh, trẻ trung nhanh nhẹn nên trong các mối quan hệ xã hội luôn chiếm được cảm tình từ người khác. Bạn thể hiện bản thân rất nổi trội ở đám đông và gây được sự chú ý mạnh. Chính điều này giúp Ngọ luôn có được nhiều mối quan hệ tốt và bề thế.

3 ngày tới (từ 14-16/10/2022), vận may đến với Ngọ rất nhiều về cả tiền bạc, công việc. Bạn nhận được dự án kinh doanh lớn, hợp đồng này bằng nhiều lần giá trị các hợp đồng khác. Kí kết được nó, bạn thu về món lợi lớn cho công ty và có được rất nhiều tiền. Cấp trên vì vậy mà tin tưởng bạn hơn, giao cho bạn nhiệm vụ quan trọng và có cơ hội thăng quan tiến chức. Sắp tới còn có khoản thưởng nóng nữa nhé Ngọ ơi.

Tình yêu cũng thăng hoa, Ngọ tha hồ tận hưởng những giây phút ngọt ngào, hạnh phúc bên người ấy. Tình yêu tốt thì mọi việc đều suôn sẻ đặc biệt là công việc.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi dù không phải quá thông minh nhưng lại luôn gặp may mắn trong cuộc sống. Bạn luôn có người giúp đỡ khi gặp khó khăn và vì thế cơ hội thăng tiến của bạn trong công việc cũng rất nhiều. Đi ra ngoài luôn được sếp quý mến, coi trọng và được trao cho những vị trí tốt. Cũng nhờ vậy mà tiền lương cao, lúc nào cũng rủng rỉnh. Hơn nữa, Mùi còn chăm kiếm tiền, biết tiết kiệm, tích cóp, đầu tư nên cuộc sống kinh tế của bạn không bao giờ khó khăn.

3 ngày tới (từ 14-16/10/2022), Mùi còn gặp một vận may hiếm có, đó là có người sẵn sàng đầu tư cho công việc làm ăn của bạn hiện tại mà không đòi hỏi quá nhiều. Người này chính là người đánh giá rất cao về khả năng của bạn cũng như cơ hội phát triển sản phẩm bạn đang kinh doanh. Vốn có, tiền cũng từ đó mà đổ về.

Tình yêu thăng hoa, Mùi tha hồ tận hưởng cuộc sống của mình trong đống tiền, ngồi rung đùi cũng sung túc cả năm.

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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Xin chia buồn nếu bạn nằm trong danh sách những con giáp xui xẻo trong khung giờ này, hãy nỗ lực hết mình, giữ bình tĩnh thì mọi chuyện sẽ chuyển biến tốt.

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Từ khóa:   con giáp tuổi ngọ tuổi mùi

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