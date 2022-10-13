Đúng 15h ngày 14/10: 3 con giáp gặp đủ xui xẻo, tài vận thất thoát, tiểu nhân ngáng đường

Xin chia buồn nếu bạn nằm trong danh sách những con giáp xui xẻo trong khung giờ này, hãy nỗ lực hết mình, giữ bình tĩnh thì mọi chuyện sẽ chuyển biến tốt.

Tuổi Thìn Vào khung giờ này, tuy hạn tiểu nhân của người tuổi Thìn không quá nghiêm trọng song họ lại có nguy cơ cao gặp phải hàng loạt vận rủi nho nhỏ, xui xẻo tuy bé nhưng tích tụ lại vẫn gây ra hậu quả khá khó chịu. Xung quanh luôn có người sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ người tuổi Thìn, tuy nhiên do không hiểu rõ tình hình nên đôi khi tình trạng càng giúp càng rối sẽ xảy ra. Đặc biệt, người tuổi Thìn vốn không biết cách từ chối, thành thử ra cuối cùng họ chỉ còn nước tự đi dọn dẹp hết đống rắc rối đã xảy ra.



Ảnh minh họa: Internet Cũng trong khoảng thời gian sắp tới, người tuổi Thìn còn dễ rơi vào tình huống khó xử khi các thành viên trong gia đình họ luôn mượn cớ "muốn tốt cho họ" để ép buộc họ làm những việc họ không muốn, thậm chí còn dẫn đến các cuộc cãi vã ồn ào. Điều này khiến người tuổi Thìn thực sự cảm thấy kiệt sức. Tuổi Mùi Xin chia buồn với tuổi Mùi vì bạn là con giáp xui xẻo trong khung giờ này. Tài lộc chịu nhiều tác động bất lợi từ hung tinh Đại Hao, vì thế mà điềm báo mất tiền hao của hiện rõ. Thời điểm này bản mệnh dễ mất đồ đạc hoặc bị lừa đảo trong làm ăn, mất khoản tiền khá lớn nên tất cả các dự án đầu tư đều phải xem xét thật kỹ, đừng vì tham lam phút chốc mà dấn thân mù quáng.

Ảnh minh họa: Internet Hung tinh Bạch Hổ xuất hiện cảnh báo về những hung hiểm, tai nạn, sự cố, sức khỏe sa sút... mà bạn có thể gặp phải trong tuần này. Bạn cần đảm bảo an toàn cá nhân trong quá trình làm việc, đi lại để hạn chế những việc xui rủi có thể xảy ra bất ngờ, gây nguy hiểm cho bản thân và cả người xung quanh. Tuổi Tý Tử vi dự đoán người tuổi Tý được dự báo sẽ có hung vận khá lớn cản trở nên vận trình ngập tràn biến động bất lợi. Đây là dấu hiệu cảnh báo con giáp này làm việc gì cũng phải cẩn thận, nhìn trước ngó sau. Thời điểm này, Tý có thể tranh cãi với người xung quanh vì nhiều nguyên nhân. Chủ yếu là do quan điểm và cách thức làm việc trái ngược nhau. Họa thị phi luôn rình rập, bạn có thể bị kéo vào vòng xoáy đó, hoặc bị giảm uy tín theo cách không hề mong muốn. Ảnh minh họa: Internet Nhiều vấn đề nảy sinh không tìm được giải pháp kịp thời, buộc bạn phải hy sinh thêm nhiều thời gian riêng tư. Chẳng như chuyện tình cảm cũng sẽ có nhiều rạn nứt. Bạn và người ấy nảy sinh nhiều mâu thuẫn, chủ yếu do bản mệnh mải mê công việc và những chuyện ngoài lề và không còn đủ thời gian để quan tâm và chia sẻ cùng nhau. *Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dung-15h-ngay-14-10-3-con-giap-gap-du-xui-xeo-tai-van-that-thoat-tieu-nhan-ngang-duong-513127.html