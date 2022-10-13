Buổi chiều ngày 14/10: Sách tiên tri tương truyền, 3 con giáp có số đại gia, tiền vàng dư dả, phú quý phát tài

Tâm linh - Tử vi 13/10/2022 13:30

3 con giáp dễ trúng số độc đắc, bất ngờ giàu to trong thời điểm này, tiên đoán có số đại gia, phú quý phát tài, muốn gì được nấy.

 

Tuổi Ngọ

Đây là thời điểm lý tưởng để bạn đẩy mạnh các hạng mục còn đang dang dở, mở rộng quy mô hoặc biến giấc mơ khởi nghiệp trở thành hiện thực. Hãy tận dụng ngày nghỉ này để giao lưu, kết bạn, và biết đâu quý nhân của bạn sẽ xuất hiện vào lúc không ngờ nhất.

Buổi chiều ngày 14/10: Sách tiên tri tương truyền, 3 con giáp có số đại gia, tiền vàng dư dả, phú quý phát tài - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Công việc của bạn không nhiều áp lực lại có người tương trợ nên có thể sớm hoàn thành được kế hoạch đề ra, đồng thời có thêm thời gian để chăm sóc bản thân tốt hơn, nhờ đó mà trạng thái tinh thần cũng có nhiều khởi sắc tích cực. Cũng nhờ công việc thuận lợi mà các khoản thu nhập chính và phụ đều có dấu hiệu tăng tiến rõ rệt, bạn không phải lo đến chuyện chi tiêu.

Tuổi Tý

Những khoản tiền bị đọng bấy lâu nay bỗng dưng Tý được hoàn trả, thêm vào đó có rất nhiều nguồn lợi bỗng dưng xuất hiện. Bạn nhận ra rằng bao nhiêu vất vả, khó khăn đã qua, bây giờ là lúc bạn tận hưởng thành quả của chính mình.

Buổi chiều ngày 14/10: Sách tiên tri tương truyền, 3 con giáp có số đại gia, tiền vàng dư dả, phú quý phát tài - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Quan lộ và tài lộ trong thời điểm này, đều rất thênh thang nên hãy cố gắng hơn nữa để duy trì phong độ này càng lâu càng tốt. Các hoạt động kinh doanh cũng diễn ra suôn sẻ, tuy nhiên, bạn nên tìm cách quản lý tiền bạc thật tốt trước khi chúng có dấu hiệu thất thoát trong thời gian tới vì những tác động khách quan.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trong thời điểm này sẽ gặp nhiều cơ may trong công việc. Vận rủi qua đi, vận may gõ cửa, con giáp này đạt nhiều thành tích đáng khích lệ trong công việc. Nếu là người làm kinh doanh cũng ký được hợp đồng mới, mang về nguồn lợi nhuận cao. Bạn có thu nhập dư dả, cuộc sống sung túc hơn trước rất nhiều. Mặt khác, người tuổi Dần cũng cần rút kinh nghiệm từ những sai sót trước đây. Đồng thời họ cũng cần kiềm chế tính nóng nảy của mình kẻo làm hỏng việc.

Buổi chiều ngày 14/10: Sách tiên tri tương truyền, 3 con giáp có số đại gia, tiền vàng dư dả, phú quý phát tài - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Gia đạo an ổn, chuyện tình cảm của bạn được nhiều người ủng hộ. Đồng thời Dậu còn được được cấp trên nhìn nhận năng lực, ngoài ra cách đối nhân xử thế của con giáp này cũng rất được lòng mọi người xung quanh nên thuận lợi thăng tiến. Con giáp nên biết tận dụng cơ hội này để phát huy tối đa khả năng của mình.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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Vào 2 ngày này, vận khí hanh thông, 3 con giáp này được Thần Tài ưu ái ban tặng tài lộc dồi dào, tiền bạc hanh thông hơn hẳn trước đó, túi tiền lúc nào cũng rủng rỉnh.

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