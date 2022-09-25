Tử vi từ ngày (10-15/10): 3 con giáp may mắn này chuẩn bị may túi ba gang, mang theo hốt vàng hốt bạc, công việc làm ăn thuận buồm xuôi gió, chẳng sợ tiểu nhân

Ngọ là người luôn có chí cầu tiến, luôn phấn đấu không ngừng để tìm kiếm cơ hội thay đổi cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. So với những con giáp khác, tuổi Ngọ là người luôn khao khát làm giàu, luôn tự mình vươn lên trong bất cứ hoàn cảnh nào, vì con giáp này luôn tin rằng nếu không dựa vào bản thân thì chẳng thể dựa vào ai.

Một khi gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa thì cuộc sống của Ngọ sẽ thăng hoa không ai sánh bằng, có người còn trở thành đại gia được nhiều người ngưỡng mộ.

Người tuổi Ngọ luôn không ngừng cầu tiến, không ngại đối mặt với thử thách vì vậy một khi gặp được cơ hội tốt, Ngọ sẽ nắm bắt và phát huy. Đặc biệt, trong thời gian này cuộc sống tuổi Ngọ sẽ được nâng lên tầm cao mới, may mắn sẽ đến liên tục giúp con giáp này tìm được cơ hội đổi đời, có thể giàu có đến vài năm sau.

Tuổi Dần

Tử vi tiên đoán tuổi Dần thoát khỏi xui xẻo đón chào những bước tiến mới đầy suôn sẻ và khả quan trong thời gian sắp tới. Con giáp này được dự đoán có nhiều chuyển biến tích cực ở các lĩnh vực, đặc biệt là phương diện tiền bạc. Trong thời gian này, bản mệnh sẽ có cơ hội mở mang thêm, có dấu hiệu đạt lợi nhuận cao về kinh doanh, đầu tư. Vốn dĩ Dần luôn được đánh giá là con giáp thông minh, có tầm nhìn xa trông rộng nên dù làm nghề gì, trong lĩnh vực nào cũng có thể nhanh chóng thích nghi, đạt được vị trí nhất định.

Ảnh minh họa: Internet

Những nỗ lực của bạn được đền đáp xứng đáng. Thời vận thay đổi, phúc khí tràn trề, nhờ thế mà đường tài lộc của con giáp này càng ngày càng tăng tiến.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu vốn tính cách chăm chỉ, chịu khó. Họ luôn cố gắng hết sức trong công việc cũng như cuộc sống. Con giáp này sẽ không ngừng phấn đấu để hoàn thành mục tiêu mà bản thân đã đặt ra.

Trong thời gian này, tuổi Sửu gặp khá nhiều khó khăn, dễ rơi vào cảnh căng thẳng, mệt mỏi. Tuy nhiên do tuổi Sửu luôn có quý nhân phù trợ cho nên mọi chuyện sẽ vô cùng thuận lợi, tiền bạc nhờ thế mà dồi dào, không cần lo chi phí sinh hoạt.

Ảnh minh họa: Internet

Đây là lúc tốt nhất để bạn phát triển sự nghiệp, không những thế còn được quý nhân giúp đỡ. Chúc cho những người bạn thuộc con giáp Sửu, tài lộc vượng, càng về sau tài sản của gia đình dự kiến sẽ vượt kỳ vọng như mong muốn.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.