10 ngày tới: 3 con giáp làm đâu thắng đó, có cơ hội thăng quan tiến chức, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 13/10/2022 04:00

Trong 10 ngày tới, có 3 con giáp đổi đời ngoạn mục, làm đâu thắng đó, tha hồ ăn sung mặc sướng.

 

Tuổi Dậu

Dù thành công không đến quá nhanh nhưng với sự nỗ lực hết mình của tuổi Dậu thì bạn cuối cùng cũng sẽ được như ý trong 10 ngày tới. Đồng nghiệp và cấp trên cũng phải thừa nhận những gì bạn có được là hoàn toàn xứng đáng với công sức bỏ ra. Lại thêm Thái Dương cát tinh trợ vận là điềm báo quý nhân chỉ đường dẫn lối, nhất là nam mệnh có nhiều cơ hội được nâng đỡ, cất nhắc lên vị trí cao hơn.

10 ngày tới: 3 con giáp làm đâu thắng đó, có cơ hội thăng quan tiến chức, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện trong tầm tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, vận khí vẫn chưa thực sự vượng, làm gì cũng phải dựa vào sự nỗ lực của bản thân là chính, đừng chỉ mong chờ người khác đỡ đần. Tốt nhất bản mệnh vẫn nên hành sự thật tỉ mỉ và thận trọng, tránh gặp phải xui xẻo bất ngờ. Lời khuyên dành cho con giáp này là bản mệnh cần xác định đúng hướng đi cho mình, từ đó phát huy được tối đa năng lực của bản thân, có thể mới không phí hoài những cơ hội đi đến trước mắt.

Tuổi Ngọ

Trên con đường phát triển của mình, người tuổi Ngọ vẫn luôn luôn dựa vào nghị lực hơn người của mình để làm việc, để sống và vươn lên. Phẩm chất tốt đẹp này thực sự rất đáng trân trọng và không phải ai cũng dễ dàng có được và đây cũng là lý do khiến xui xẻo và những kẻ tiểu nhân không có cơ hội lại gần, mọi việc đều có xu hướng trở nên thuận lợi.

10 ngày tới: 3 con giáp làm đâu thắng đó, có cơ hội thăng quan tiến chức, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện trong tầm tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

10 ngày tới đây, người tuổi Ngọ nhận nhiều cơ hội phát tài trong lĩnh vực kinh doanh. Có sẵn vốn liếng, kinh nhiệm, cộng thêm những mối quan hệ hữu hảo, họ có thể phát triển quy mô kinh doanh lớn hơn nhiều lần so với bây giờ. Lại được Thần Tài chiếu cố, tài chính rủng rỉnh, việc xây nhà lầu, sắm xe sang đối với người tuổi Ngọ chẳng khó gì.

Tuổi Thìn

Thìn thông minh, nhanh nhẹn, luôn hòa đồng với mọi người nên được mọi người quý mến từ đó tạo dựng được rất nhiều mối nhân duyên tốt đẹp có lợi cho sự nghiệp của con giáp này. Theo tử vi, trong 10 ngày tới người tuổi Thìn bước vào đại vận nên vô cùng may mắn về tiền bạc khi Thìn liều lĩnh hơn thử sức ở lĩnh vực mới. 

10 ngày tới: 3 con giáp làm đâu thắng đó, có cơ hội thăng quan tiến chức, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện trong tầm tay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, sự nghiệp của người tuổi Thìn cũng vô cùng thăng tiến, đồng thời với sự giúp đỡ của quý nhân nên công việc của con giáp này đều được nhanh chóng giải quyết ổn thỏa. Đừng ngại ngần với lĩnh vực con giáp này hiểu biết hơn mọi người, hãy tận dụng lợi thế của bản thân trong thời gian này.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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3 con giáp xui xẻo trong khung giờ này làm việc gì cũng nên cẩn trọng, lấy an toàn làm đầu. 

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