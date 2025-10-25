Tử vi hôm nay, thứ Bảy 25/10/2025: Dần tài lộc hoan hỷ, Hợi trúng đậm giàu to, Mão phú quý đến muộn

Theo tử vi 12 con giáp, 3 tuổi sau được dự đoán phú quý hơn người, giàu sang khỏi bàn, đổi đời từ hai bàn tay trắng.

Tuổi Dần 

Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần vui vẻ đón nhận nhiều tin vui tích cực.

Ngày này tuổi Dần luôn đón nhận tin vui khi làm việc, lúc nào làm việc bạn có một sự chuẩn bị cẩn thận, chuẩn chỉ từng chi tiết.

Công việc: Người tuổi Dần có nhiều sự va vấp, từ đó giúp bạn đứng vững hơn, vượt trội hơn.

Tình cảm: Tình cảm giữa cả hai vốn dĩ cần đến cảm xúc chân thành.

Tài lộc: Về mặt tài chính, có được nhiều vận may, tài lộc giữ được sự ổn định.

Sức khoẻ: Vốn dĩ cơ thể tiến triển tốt, thế nhưng vì một vài lí do bạn không dành thời gian nghỉ ngơi.

Tử vi hôm nay, thứ Bảy 25/10/2025: Dần tài lộc hoan hỷ, Hợi trúng đậm giàu to, Mão phú quý đến muộn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Nếu nói ai là người “gặp vận trúng số” cuối tuần này thì không ai khác ngoài tuổi Hợi. Nhờ cục diện Tam Hợp chiếu mệnh, Hợi không chỉ gặp may trong tài chính mà còn được quý nhân giúp đỡ cả về công việc lẫn tinh thần.

Từ nay, Hợi đã có dấu hiệu may mắn: nhận tin vui, cơ hội hợp tác hoặc được người thân, bạn bè giới thiệu việc tốt. Những người đang làm kinh doanh có thể chốt được thương vụ lớn, còn ai đầu tư sẽ nhận lợi nhuận bất ngờ.

Đặc biệt, cuối tuần này là thời điểm vàng để tuổi Hợi đi chơi, gặp gỡ, kết nối xã hội. Một lời nói, một cuộc trò chuyện tưởng chừng bình thường có thể mở ra hướng đi mới, giúp họ bứt phá ngoạn mục.

Tài lộc của Hợi tăng nhanh đến mức nhiều người ví von là “vàng rơi vào két”. Càng làm việc thiện, càng giúp đỡ người khác, phúc báo của họ càng mạnh, vận số càng thăng hoa.

Tử vi hôm nay, thứ Bảy 25/10/2025: Dần tài lộc hoan hỷ, Hợi trúng đậm giàu to, Mão phú quý đến muộn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, tuổi Mão sẽ có một ngày đầy ắp tình yêu và hạnh phúc. Bản mệnh thực sự nhận được tình yêu thương chân thành từ người ấy và gia đình hạnh phúc là điều bản mệnh cần trân trọng và gìn giữ.

Tuy nhiên, về mặt tài chính, tuổi Mão có thể gặp một chút khó khăn vì đang tiêu xài hơi quá tay. Sắp tới sẽ có nhiều khoản chi tiêu cần thiết, vì vậy bản mệnh hãy cố gắng tiết kiệm một khoản cố định để đảm bảo tài chính ổn định hơn trong tương lai.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Tuất

Tử vi hôm nay, thứ Bảy 25/10/2025: Dần tài lộc hoan hỷ, Hợi trúng đậm giàu to, Mão phú quý đến muộn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

