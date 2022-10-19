Tử vi dự báo cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, đổi đời tỷ phú, gặt hái nhiều tài lộc, kiếm tiền tỷ trong tay

Những người cầm tinh con Trâu là người điềm tĩnh, đáng tin cậy, dễ lấy lòng tin của người khác. Con giáp này tốt về mọi mặt, có bản lĩnh vững vàng, chịu khó, không bao giờ mơ mộng viển vông những thứ "trên trời".

Người tuổi Sửu luôn thực tế, làm những việc hiện thực, nắm bắt tốt những điều đang có trong tay. Nếu người tuổi Sửu nỗ lực thì cũng sẽ có không gian phát triển tốt hơn, có thể từ biệt nghèo khó để trở thành người thành công và giàu có.

Tử vi dự báo cuối tháng 10 dương lịch , con giáp này sẽ lần lượt đón những chuyện vui, cuộc sống chuyển biến tốt đẹp. Thời gian này, vận may của họ cũng kéo đến, vận khí tốt hơn, tài lộc dư dả.

Tuổi Mùi

Tử vi dự báo rằng trong thời gian tới đây người tuổi Mùi gặp không ít khó khăn do tác động của ngoại cảnh. Công việc bị trì hoãn đôi khi khiến bản mệnh lo lắng, mất bình tĩnh. Tuy nhiên, cuối tháng 10 dương lịch, tài vận của người tuổi Mùi có dấu hiệu khởi sắc. Con giáp này đón nhận tin vui bất ngờ, vận trình ngày một hanh thông.

Người làm kinh doanh được Thần Tài ban lộc, doanh số ngày một tăng trưởng. Người làm công ăn lương cũng có thêm cơ hội phát triển. Sự nghiệp hanh thông giúp tuổi Mùi mang đến cuộc sống ấm no cho người thân trong gia đình.

Tuổi Ngọ

Chúc mừng tuổi Ngọ là con giáp vượng quý nhân từ cuối tháng 10 dương lịch. Bản mệnh sẽ gặp khá nhiều may mắn trên cả phương diện sự nghiệp và tài lộc, khiến cuộc sống thêm phần phú quý.

Vì thế, ngay từ bây giờ, bạn nên quan tâm nhiều hơn đến việc mở rộng các mối quan hệ, hình thành và vun vén những mối hợp làm ăn cũ mới, tìm kiếm thêm người giúp đỡ mình, của cải sẽ ngày càng tăng. Rất có thể bạn sẽ quen biết được với quý nhân thông qua các hoạt động này đấy.

Tử vi dự báo cuối tháng 10 dương lịch, dược quý nhân giúp đỡ, người tuổi Ngọ không chỉ thăng tiến nhanh chóng trong sự nghiệp, hiệu quả công việc vượt trội mà còn có cơ hội nâng cao chuyên môn, khả năng thực thi, năng lực cá nhân cũng được cải thiện tiến bộ.

Bản mệnh hãy tập trung cho việc tích lũy kiến thức, học thật nhiều, không ngừng sáng tạo và không ngừng chứng tỏ bản thân mình, như vậy thì khoảng thời gian cuối tháng 10 dương lịch sẽ trôi qua vô cùng tuyệt vời.

(*) Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.