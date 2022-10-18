Bước sang tháng 11 sắp tới: Thần Tài giúp đỡ, 3 con giáp vượt qua bế tắc, rũ bùn đứng dậy, sự nghiệp sáng lòa, tiền tài “phất như diều gặp gió”

Tâm linh - Tử vi 18/10/2022 09:07

Thần Tài ban cho vận may hiếm có, 3 con giáp này tiền rủng rỉnh vào khi bước sang tháng 11 sắp tới.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất khi sinh ra đã mang mệnh phú quý, sung sướng từ trong trứng nước. Những người này dù không cần phải bỏ ra quá nhiều tâm tư tài lộc vẫn chảy vào túi tuổi Tuất ào ào như thác đổ. Nếu theo nghiệp kinh doanh, buôn bán tuổi Tuất sẽ phất lên cực nhanh, có tiền tỷ trong thời gian ngắn.

Tử vi dự báo bước sang tháng 11 sắp tới,  nhờ có sao Hồng Loan chiếu mệnh tuổi Tuất sẽ phát tài phát lộc, sung túc đủ đầy. Nếu đang có ý định mở rộng kinh doanh hay lấn sân sang lĩnh vực mới thì đây chính là thời cơ nghìn năm có một để Thìn cả đời hưởng vinh hoa phú quý.

Bước sang tháng 11 sắp tới: Thần Tài giúp đỡ, 3 con giáp vượt qua bế tắc, rũ bùn đứng dậy, sự nghiệp sáng lòa, tiền tài “phất như diều gặp gió” - Ảnh 1
Tử vi dự báo bước sang tháng 11 sắp tới, tuổi Tuất nhờ có sao Hồng Loan chiếu mệnh Thìn sẽ phát tài phát lộc, sung túc giàu có khiến ai cũng ghen tỵ. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Sửu

Xem tử vi của 12 con giáp, con đường tài lộc của người tuổi Sửu xuất hiện nhiều dấu hiệu may mắn nhờ có Thiên Tài chiếu cố. Bạn có thể phát tài nhanh chóng nhờ nghề tay trái của mình hoặc nhận thành quả xứng đáng với công sức lao động suốt bấy lâu.

Thậm chí một số người còn có cơ may phát tài nhờ những trò may rủi. Tuy nhiên, nếu cứ tiêu xài phung phí thì khoản tiền từ trên trời rơi xuống đó cũng không giúp bạn duy trì sự khá giả được lâu. Bạn nên tìm cách làm giàu dựa trên chính công sức của mình.

Bước sang tháng 11 sắp tới: Thần Tài giúp đỡ, 3 con giáp vượt qua bế tắc, rũ bùn đứng dậy, sự nghiệp sáng lòa, tiền tài “phất như diều gặp gió” - Ảnh 2

Tử vi dự báo bước sang tháng 11 sắp tới, con giáp chớ nên giữ những cảm xúc tiêu cực ở trong lòng. Nếu có gì không hài lòng, bạn nên tâm sự với những người đáng tin cậy xung quanh mình để có phương hướng tháo gỡ hoặc được giải tỏa phần nào.

Tuổi Hợi

Theo Ngũ hành, Hợi tương ứng với Thủy, cho nên bản tính những người thuộc con giáp này vừa có sự mềm mỏng, vừa vô cùng quyết đoán và không thích phụ thuộc quá nhiều vào người khác.

Họ sống phóng khoáng, tự do và thoải mái, lại không mất lòng yêu thương quan tâm mọi người xung quanh nên nhân duyên tốt đẹp, rất được lòng người tôn trọng và quý mến.

Bước sang tháng 11 sắp tới: Thần Tài giúp đỡ, 3 con giáp vượt qua bế tắc, rũ bùn đứng dậy, sự nghiệp sáng lòa, tiền tài “phất như diều gặp gió” - Ảnh 3

Đặc biệt là bước sang tháng 11 sắp tới, những người tuổi Hợi nhận được dương khí mạnh mẽ, nhân tố Kim trong Ngũ hành tương phụ, hình thành phản ứng Kim sinh Thủy, tài cục phát đạt, đại vận tới gần.

Khi đã có vận may phù trợ, với bản tính chăm chỉ và có sự nhạy bén trong kinh doanh, họ có thể dễ dàng xây dựng nền tảng vững chắc, phát triển sự nghiệp ổn định kết hợp với việc bồi dưỡng năng lực học tập.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Từ giờ đến cuối năm 2022, 3 con giáp có vận may lội ngược dòng, tiền vàng tự tìm đến, phúc khí bao bọc cuối năm phát tài

Từ giờ đến cuối năm 2022, 3 con giáp có vận may lội ngược dòng, tiền vàng tự tìm đến, phúc khí bao bọc cuối năm phát tài

Tử vi dự báo từ giờ đến cuối năm 2022, 3 con giáp này bất ngờ hưởng may mắn, trở nên giàu sang phú quý.

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