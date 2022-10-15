Trong vòng 15 ngày tới (16/10 – 30/10), 3 con giáp có tài lộc bay bổng, nhiều tin vui đến nhà, sự nghiệp thăng tiến, thu nhập tăng không ngừng, giàu lên vượt bậc

Trời sinh những người cầm tinh tuổi Mão là người giỏi giang, năng động và tràn đầy nhiệt huyết với công việc của mình. Trong tính cách người tuổi Mão cũng khá mạnh mẽ nên rất quyết đoán trong công việc.

Thầy tử vi chỉ ra rằng trong vòng 15 ngày tới (16/10 – 30/10), tài vận của con giáp này có nhiều khởi sắc làm gì cũng dễ dàng thành công nên người tuổi Mão sẽ có được cả tình duyên và sự nghiệp. Đặc biệt tuổi Mão có thể trúng số độc đắc vào ngày này. Chính sự thành công trong sự nghiệp sẽ khiến bạn kiếm được bộn tiền và tình duyên của trở nên đỏ thắm.

Tài vận của tuổi Tỵ được cải thiện đáng kể trong thời gian trong vòng 15 ngày tới (16/10 – 30/10) nhờ Ngọc Hoàng "mở sổ vàng". Thậm chí, có người còn bất ngờ giàu có sau một đêm, chỉ cần biết nắm bắt thời cơ. Đồng thời, bạn còn được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, ước muốn đổi đời, mua nhà mua xe sẽ thực hiện được, chỉ cần không bỏ quyết tâm thì việc gì cũng thành.

Tử vi dự báo trong vòng 15 ngày tới (16/10 – 30/10) nhân duyên khác giới của bạn vượng lên trông thấy. Người độc thân thường xuyên nhận được lời thăm hỏi, làm quen đến từ người khác. Không cần người khác giới thiệu, bạn cũng có thể tự tìm được người phù hợp với mình.

Tuổi Tý

Trong vòng 15 ngày tới (16/10 – 30/10) sẽ nhiều luồng sinh khí mới sẽ thổi tới tuổi Tý. Ngay từ những ngày đầu bản mệnh này sẽ chứng kiến nhiều dòng tiền đổ về tài khoản của mình, giúp họ có đủ điều kiện mua sắm những thứ mình muốn từ lâu nhưng chưa có cơ hội.

Tử vi dự báo trong vòng 15 ngày tới (16/10 – 30/10), Tuổi Tý sẽ có bạc tỷ trong tay, tiêu pha xả láng cũng không cạn ví. Đặc biệt, trong thời gian này, tuổi Thìn sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình. Cứ bước chân ra tới cửa là tiền rơi trúng đầu, về nhà có quý nhân theo chân nên con giáp may mắn này sẽ sung túc đủ đầy, ấm êm viên mãn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.