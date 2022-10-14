Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp vận đỏ hơn son, may mắn hơn người, có cơ may trúng số đổi đời, phát lộc phát tài, tiền vàng rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 14/10/2022 21:27

Tử vi dự báo đúng 15 ngày tới, 3 con giáp này tài vận khởi sắc, sự nghiệp thăng tiến, tài lộc dồi dào.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân khôn khéo hơn người lại có nhiều tham vọng. Trong cuộc sống, họ giỏi giao tiếp, có thể kết bạn với nhiều người. Tuy vậy, sâu thẳm bên trong người tuổi Thân rất cô đơn, họ thiếu những người thực sự có thể hiểu mình. Con giáp tuổi Thân có tâm lý vững vàng và sẵn sàng tiếp thu những ý kiến trái chiều. Họ luôn cố gắng làm tốt mọi việc và nghĩ rằng có nỗ lực thì sẽ có thành công.

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp vận đỏ hơn son, may mắn hơn người, có cơ may trúng số đổi đời, phát lộc phát tài, tiền vàng rủng rỉnh - Ảnh 1
Tử vi dự báo đúng 15 ngày tới, tuổi Thân tài vận khởi sắc, sự nghiệp thăng tiến, tài lộc dồi dào. (Ảnh minh họa: Internet)

Tử vi dự báo đúng 15 ngày tới, người tuổi Thân có tài lộc rất tốt. Họ có vận quý nhân vượng, không ngừng được trợ giúp, nâng đỡ trong sự nghiệp. Trong thời gian này, họ sẽ được các vị tiền bối chỉ bảo, chia sẻ kinh nghiệm từ đó đạt được những thành tích xuất sắc trong công việc. Những dự án mà con giáp này ấp ủ trước giờ cũng sẽ trở thành hiện thực. Người có ý định khởi nghiệp cũng sẽ bắt đầu công việc kinh doanh một cách suôn sẻ.

Tuổi Tỵ

Các bạn tuổi Tỵ là những người nhanh trí và hành động mạnh mẽ, thông qua kinh nghiệm và trải nghiệm trong quá khứ, họ có thể nắm bắt cơ hội kịp thời và mở ra một sự nghiệp thành công.

Đối với người tuổi Tỵ, đúng 15 ngày tới, nếu điều chỉnh tâm lý và làm việc kiên nhẫn hơn, bạn có thể hy vọng nắm bắt được những cơ hội kinh doanh mà người khác không tìm thấy. Người sinh năm Tỵ có tài vận tương đối vượng, làm việc chăm chỉ sẽ thu hoạch được mùa, tiền gửi vào thẻ ngân hàng tăng cao, ngoài ra người sinh năm Tỵ sẽ nâng cao tầm hiểu biết và tầm nhìn của mình, sự cạnh tranh khốc liệt, họ sẽ nổi bật, sẽ chủ động đón nhận những thay đổi và tạo cho mình sự an toàn hơn.

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp vận đỏ hơn son, may mắn hơn người, có cơ may trúng số đổi đời, phát lộc phát tài, tiền vàng rủng rỉnh - Ảnh 2
Tử vi dự báo đúng 15 ngày tới, người tuổi Tỵ có vận đỏ hơn son, may mắn hơn người, có cơ may trúng số đổi đời, phát lộc phát tài, tiền vàng rủng rỉnh. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Dần

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay đúng 15 ngày tới, tuổi Dần gặp may mắn nên công việc không có gì phải lo lắng. Bản mệnh có cơ hội được trao đảm nhận nhiều trọng trách, cải thiện tầm ảnh hưởng trong công việc hoặc được nhìn nhận đúng với năng lực.

Đặc biệt những người nào theo đuổi danh vọng, chức quyền thì càng có được lợi thế. Tử vi dự báo đúng 15 ngày tới, giáp này có cơ hội cạnh tranh công bằng, không sợ thua kém bất kỳ ai, thế nhưng cũng không nên quá nóng vội, tham lam mà hành xử thiếu suy nghĩ để ảnh hưởng tới tương lai.

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp vận đỏ hơn son, may mắn hơn người, có cơ may trúng số đổi đời, phát lộc phát tài, tiền vàng rủng rỉnh - Ảnh 3

Tuy nhiên, có vẻ tuổi Dần đang dồn hết tâm sức cho công việc nên có thể sẽ hơi bỏ bê chuyện tình cảm. Đối phương tuy hiểu và thông cảm cho nhưng khó tránh khỏi những lúc chạnh lòng. Bởi vậy, nếu không tìm cách hâm nóng tình cảm, bản mệnh có thể sẽ khó mà bảo vệ được hạnh phúc của mình.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Tử vi cho biết, 15 ngày cuối tháng 10 này, 3 con giáp này gặp nhiều may mắn, tài lộc tích tụ giúp bản mệnh mang về những phần quà tặng hay tiền thưởng hậu hĩnh.

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