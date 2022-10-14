Nhờ tính cách năng động, nhiệt tình và hiếu thắng cùng với sự phù trợ của cát tinh mà người tuổi Hợi gặt hái được những thành tựu đáng nể trên con đường tài lộc.

Các mối quan hệ rộng rãi cũng giúp con giáp tuổi Hợi được tiếp xúc với nhiều cơ hội kiếm tiền triển vọng. Nhờ có bản tính chính trực, đứng đắn, bạn nhanh chóng mở rộng được mạng lưới khách hàng, đối tác, được mọi người yên tâm tin tưởng và mong được hợp tác dài lâu.

Dự đoán 15 ngày cuối tháng 10 này, tuổi Hợi không ngại ngần thử thách bản thân, thậm chí dám dấn thân vào những con đường mới mà chưa ai mở lối, vì thế mà bạn có thể kiếm được một khoản lời lãi kha khá. Bạn không chỉ làm giàu cho chính bản thân mà còn làm giàu cho tập thể.

Người làm công ăn lương có thể được tăng lương, thưởng nóng nhờ những cống hiến cho tập thể. Nhờ những biểu hiện xuất sắc trong công việc, cấp trên sẽ không ngại dành cho bạn những món quà khích lệ tương xứng

Tuổi Thìn

Trời sinh những người tuổi Thìn có tính cách mạnh mẽ, kiên định và không màng khó khăn gian nan. Người tuổi Thìn vốn tham vọng một cuộc sống quyền lực và có nhiều tiền, vì vậy họ luôn nỗ lực và cố gắng hết mực để tìm kiếm cơ hội thành công.

Tuổi Thìn thường có vẻ bề ngoài lạnh lùng nhưng rất thu hút, bên trong thì lại ấm áp và tình cảm, nên một khi ai tiếp xúc gần và hiểu được họ thì cảm thấy họ rất tuyệt vời. Bước vào một giai đoạn nhất định, cuộc sống tuổi Thìn sẽ được nâng lên tầm cao mới, tình tiền viên mãn không ai sánh bằng.

Tử vi học có nói, năm 2022 này, tuổi Thìn đã gặp nhiều khó khăn trắc trở, có người buộc phải đối mặt với sự hy sinh mất mát cả về tình cảm lẫn vật chất. Tuy nhiên, trời sinh tuổi Thìn có bản lĩnh hơn người, cuộc sống khó khăn thế nào, trắc trở thế nào, họ cũng tự mình vượt qua được.

Tử vi dự báo 15 ngày cuối tháng 10, tuổi Thìn không những được quý nhân phù trợ mà thần tài cũng chiếu cố nồng hậu, mọi gian nan vào đầu năm đều được giải quyết ổn thỏa, bên cạnh đó tuổi Thìn còn gặp được cơ hội tốt, có thể đổi đời vào đầu năm sau.

Tuổi Thân

Tử vi dự báo 15 ngày cuối tháng 10, việc kiếm tiền của người tuổi Thân vẫn chưa thật sự suôn sẻ, còn nhiều nỗi trăn trở, thăng trầm lên xuống. Nhưng đâu đó vẫn có những khoảng thời gian mà vận may tích tụ đỉnh điểm, giúp bạn mang về những phần quà tặng hay tiền thưởng hậu hĩnh.

Nhất là trong tháng có Thái Âm cát tinh độ mệnh, những chú Khỉ lại càng dễ gặp may và thắng lớn ở các hạng mục liên quan đến đất đai, điền sản. Nếu thử sức ở mảng này, hứa hẹn sẽ bùng nổ tiền bạc, nhất là về hai tháng cuối năm, khi vòng Tam Tai bớt độ vây hãm.

Tuổi Thân vốn rất nhanh nhạy với thời cuộc và tài chính, vì thế dự đoán 15 ngày cuối tháng 10 bạn sẽ nhanh chóng nhận ra nhiều cơ hội kiếm tiền cũng như con đường thăng tiến của bản thân.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.