Từ nay tới cuối tháng 10, Thần Tài âm thầm phù trợ, 3 con giáp hạnh phúc đủ đường, tài vận hanh thông, ngồi rung đùi đếm tiền mỏi tay

Tâm linh - Tử vi 13/10/2022 21:47

Tử vi cho biết, từ nay tới cuối tháng 10, 3 con giáp này vô cùng may mắn, cầu được ước thấy trong mọi việc, giàu sang khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Tuổi Dần
 
Trời sinh tuổi Dần là những người có tính độc lập, tự lực tự cường, họ mạo hiểm và bằng lòng đánh đổi mọi thứ để có thể tạo dựng được cuộc sống viên mãn sung túc.
 
Cuộc sống tuổi Dần là những chuỗi ngày phức tạp, họ luôn phải tự đấu tranh tư tưởng để cố gắng giữ được những thứ thuộc về mình và nắm bắt cơ hội xây dựng cuộc sống. Tuổi Dần vốn tham vọng và luôn muốn đạt được thành công trong cuộc sống cũng như trong công việc. Đôi khi sự hiếu thắng này đã khiến họ gặp không ít khó khăn, thất bại.

Từ nay tới cuối tháng 10, Thần Tài âm thầm phù trợ, 3 con giáp hạnh phúc đủ đường, tài vận hanh thông, ngồi rung đùi đếm tiền mỏi tay - Ảnh 1
 
Tử vi học có nói, từ nay tới cuối tháng 10, tuổi Dần sẽ được thần tài và các vị thần may mắn chiếu cố, nếu không trở thành đại gia thì ít nhất cũng tạo dựng được sự nghiệp như mong muốn, có nhà có xe, cuộc sống đầy đủ sung túc không thiếu thứ gì.
 
Bên cạnh đó, tình cảm gia đình lại đầm ấm, hạnh phúc. Nhìn chung, hậu vận tuổi Dần khá viên mãn, họ sở hữu cuộc sống khiến bao người mơ ước.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất thường được sinh ra trong gia đình không mấy khá giả, lại đông con nên ngay từ thuở nhỏ đã phải chịu khổ. Chính vì chịu khổ đã quen nên khi đi làm họ chẳng nề hà việc gì, chỉ cần kiếm tiền chân chính tuổi Tuất đều không từ nan.

Tinh thần làm việc ấy giúp những chú Chó nhanh chóng thăng tiến trong sự nghiệp, được đồng nghiệp nể trọng, cấp trên cất nhắc. Công việc thuận lợi giúp Tuất kiếm được ngày càng nhiều tiền, cải thiện chất lượng sống và có của ăn của để tích lũy cho tuổi già của mình.

Từ nay tới cuối tháng 10, Thần Tài âm thầm phù trợ, 3 con giáp hạnh phúc đủ đường, tài vận hanh thông, ngồi rung đùi đếm tiền mỏi tay - Ảnh 2
Tử vi dự báo, từ nay tới cuối tháng 10, Tuổi Tuất tha hồ tận hưởng vinh hoa phú quý với gia đình ấm êm hạnh phúc, con cháu hiền ngoan.(Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Tỵ

Trong tháng này người tuổi Tỵ cũng sẽ thực hiện được những việc lớn liên quan đến nhà cửa, như mua sắm các vật dụng mới hay cải tạo lại một vài khu vực và sẽ hài lòng với kết quả thu được.

Về chuyện tình duyên, từ nay tới cuối tháng 10 là thời điểm tuổi Tỵ có những cơ hội gặp gỡ tuyệt vời cũng như các bước phát triển đáng kể trong mối quan hệ hiện tại. Hãy mạnh dạn và tận hưởng những gì bạn xứng đáng được nhận nhé.

Từ nay tới cuối tháng 10, Thần Tài âm thầm phù trợ, 3 con giáp hạnh phúc đủ đường, tài vận hanh thông, ngồi rung đùi đếm tiền mỏi tay - Ảnh 3
Từ nay tới cuối tháng 10, Thần Tài âm thầm phù trợ, tuổi Tỵ hạnh phúc đủ đường, tài vận hanh thông, ngồi rung đùi đếm tiền mỏi tay(Ảnh minh họa: Internet)

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

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