Tử vi dự báo 10 ngày tới (12/10 – 21/10), Thần Tài điểm tên, 3 con giáp may mắn hơn người, trúng số độc đắc liên miên, tiền ào ào vào túi, hầu bao căng chặt, rực rỡ phát tài

Tâm linh - Tử vi 11/10/2022 23:37

Tử vi dự báo 10 ngày tới (12/10 – 21/10), 3 con giáp dưới đây tài lộc vượng tiến, thu nhập rủng rỉnh, dồi dào.

Tuổi Mão

Tử vi con giáp cho biết, 10 ngày tới (12/10 – 21/10), người tuổi Mão sẽ vô cùng may mắn cuộc sống tiến bức vô cùng tích cực. Đây chính là tháng mà tuổi Mão gánh tài lộc về nhà vô cùng sung túc.

Trên phương diện sự nghiệp của người tuổi Mão nhờ được quý nhân Tam Hợp nâng đỡ, những vấn đề nan giải trước đó trong công việc của con giáp này có rất nhiều cơ hội thăng tiến cuộc sống vô cùng viên mãn trong 10 ngày tới (12/10 – 21/10).

Tử vi dự báo 10 ngày tới (12/10 – 21/10), Thần Tài điểm tên, 3 con giáp may mắn hơn người, trúng số độc đắc liên miên, tiền ào ào vào túi, hầu bao căng chặt, rực rỡ phát tài - Ảnh 1
Tử vi dự báo 10 ngày tới (12/10 – 21/10), người tuổi Mão hầu bao căng chặt, rực rỡ phát tài. (Ảnh minh họa: Internet)

Trên phương diện tài lộc, tình hình tài chính của những chú Mèo sẽ có cơ hội để tận hưởng những ngày tiền bạc căng ví làm gì cũng thuận lợi phát tài. Đây chính là tháng mà bạn sẽ có thể tận dụng để phát triển sự nghiệp mà mình ấp ủ đã lâu.

Tuổi Tuất

Tử vi nói rằng tuổi Tuất có Nhị Hợp nâng đỡ nên làm ăn thuận lợi. Nếu nhanh tay nắm bắt cơ hội, con giáp này có thể tìm thêm được các mối đầu tư mới, ký kết các bản hợp đồng có giá trị, mở rộng mạng lưới khách hàng. Điều này giúp tuổi Tuất thoát khỏi khó khăn trước đó, mang lại nguồn thu nhập tốt hơn, cuộc sống cũng dư dả hơn.

Tử vi dự báo 10 ngày tới (12/10 – 21/10), Thần Tài điểm tên, 3 con giáp may mắn hơn người, trúng số độc đắc liên miên, tiền ào ào vào túi, hầu bao căng chặt, rực rỡ phát tài - Ảnh 2

Tử vi dự báo 10 ngày tới (12/10 – 21/10 trong công việc, ai cũng muốn nhận được sự ngưỡng mộ của người khác. Tuy nhiên, bản mệnh cũng cần nhìn thẳng vào những điểm chưa được của mình và tìm cách khách phục, sữa chữa để tiếp tục phát triển vững chắc hơn, nhanh mạnh hơn.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần có tính cách mạnh mẽ, trượng nghĩa, luôn ra tay giúp đỡ mọi người khi gặp khó khăn nên được nhiều người yêu quý. Tử vi dự báo 10 ngày tới (12/10 – 21/10, vận thế của con giáp này khởi sắc mạnh mẽ, công việc làm một thu ba, thu bốn, được cấp trên đánh giá cao và trọng dụng, được tạo nhiều cơ hội tốt đẹp, có lợi. Chính vì thế, nguồn thu nhập cũng trở nên dồi dào. Con giáp này không còn phải lo lắng về tiền bạc cho đến hết năm 2022.

Tử vi dự báo 10 ngày tới (12/10 – 21/10), Thần Tài điểm tên, 3 con giáp may mắn hơn người, trúng số độc đắc liên miên, tiền ào ào vào túi, hầu bao căng chặt, rực rỡ phát tài - Ảnh 3
Tử vi dự báo 10 ngày tới (12/10 – 21/10), Thần Tài điểm tên, người Tuổi Dần may mắn hơn người, trúng số độc đắc liên miên, tiền ào ào vào túi. (Ảnh minh họa: Internet)

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiêm.

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