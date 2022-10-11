Thần Tài yêu chiều, 3 con giáp “đạp trúng hũ vàng”, vận may hội tụ, trúng số độc đắc bất ngờ, đổi đời ngoạn mục, làm nên nghiệp lớn vào nửa cuối tháng 10 sắp tới

Tâm linh - Tử vi 11/10/2022 23:07

Tử vi dự báo, nửa cuối tháng 10 sắp tới, 3 con giáp này vận may rực rỡ, tài lộc rộng mở làm gì cũng thành công hơn người.

Tuổi Tỵ

Tử vi dự báo, nửa cuối tháng 10 sắp tới vì vướng phải họa tiểu nhân nên những kế hoạch trong công việc của tuổi Tỵ bị trì trệ, bản mệnh khó có thể thực hiện được mọi chuyện đúng theo ý muốn của mình. Con giáp này sẽ gặp phải sự cạnh tranh khốc liệt giữa các đối thủ, cạm bẫy khắp nơi khiến nhiều khi bạn cảm thấy chán nản, chỉ muốn buông xuôi, chẳng biết được đâu mới là hướng đi đúng đắn.

Công danh sự nghiệp bị cản trở, suy nghĩ tiêu cực bi quan sẽ khiến cho tuổi Tỵ dễ đánh mất đi quyết tâm của mình, khó có thể đứng dậy được sau mỗi lần vấp ngã. Bạn cần tin tưởng vào bản thân, tự xốc dậy tinh thần cho mình trước khi quá muộn, đừng nên quá dựa dẫm vào người ngoài, bởi có thể bạn sẽ rơi vào kế hoạch của kẻ tiểu nhân đấy.

Thần Tài yêu chiều, 3 con giáp “đạp trúng hũ vàng”, vận may hội tụ, trúng số độc đắc bất ngờ, đổi đời ngoạn mục, làm nên nghiệp lớn vào nửa cuối tháng 10 sắp tới - Ảnh 1
Tử vi dự báo, nửa cuối tháng 10 sắp tới, người Tuổi Tỵ này vận may rực rỡ, “đạp trúng hũ vàng” tài lộc rộng mở, làm gì cũng thành công hơn người. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Ngọ

Nhờ tính cách năng động, nhiệt tình và hiếu thắng cùng với sự phù trợ của cát tinh mà người tuổi Ngọ gặt hái được những thành tựu đáng nể trên con đường tài lộc. 

Tử vi dự báo, nửa cuối tháng 10 sắp tới này không ngại ngần thử thách bản thân, thậm chí dám dấn thân vào những con đường mới mà chưa ai mở lối, vì thế mà bạn có thể kiếm được một khoản lời lãi kha khá. Bạn không chỉ làm giàu cho chính bản thân mà còn làm giàu cho tập thể.

Thần Tài yêu chiều, 3 con giáp “đạp trúng hũ vàng”, vận may hội tụ, trúng số độc đắc bất ngờ, đổi đời ngoạn mục, làm nên nghiệp lớn vào nửa cuối tháng 10 sắp tới - Ảnh 2

Các mối quan hệ rộng rãi cũng giúp bạn được tiếp xúc với nhiều cơ hội kiếm tiền triển vọng. Nhờ có bản tính chính trực, đứng đắn, bạn nhanh chóng mở rộng được mạng lưới khách hàng, đối tác, được mọi người yên tâm tin tưởng và mong được hợp tác dài lâu. 

Người làm công ăn lương có thể được tăng lương, thưởng nóng nhờ những cống hiến cho tập thể. Nhờ những biểu hiện xuất sắc trong công việc, cấp trên sẽ không ngại dành cho bạn những món quà khích lệ tương xứng

Tuổi Thìn

Trời sinh những người tuổi Thìn có tính cách mạnh mẽ, kiên định và không màng khó khăn gian nan. Người tuổi Thìn vốn tham vọng một cuộc sống quyền lực và có nhiều tiền, vì vậy họ luôn nỗ lực và cố gắng hết mực để tìm kiếm cơ hội thành công.

Tuổi Thìn thường có vẻ bề ngoài lạnh lùng nhưng rất thu hút, bên trong thì lại ấm áp và tình cảm, nên một khi ai tiếp xúc gần và hiểu được họ thì cảm thấy họ rất tuyệt vời. Bước vào một giai đoạn nhất định, cuộc sống tuổi Thìn sẽ được nâng lên tầm cao mới, tình tiền viên mãn không ai sánh bằng. 

Thần Tài yêu chiều, 3 con giáp “đạp trúng hũ vàng”, vận may hội tụ, trúng số độc đắc bất ngờ, đổi đời ngoạn mục, làm nên nghiệp lớn vào nửa cuối tháng 10 sắp tới - Ảnh 3

Tử vi học có nói, nửa cuối tháng 10 sắp tới tuổi Thìn đã gặp nhiều khó khăn trắc trở, có người buộc phải đối mặt với sự hy sinh mất mát cả về tình cảm lẫn vật chất. Tuy nhiên, trời sinh tuổi Thìn có bản lĩnh hơn người, cuộc sống khó khăn thế nào, trắc trở thế nào, họ cũng tự mình vượt qua được.

Nửa cuối tháng 10 sắp tới, tuổi Thìn không những được quý nhân phù trợ mà thần tài cũng chiếu cố nồng hậu, mọi gian nan vào đầu năm đều được giải quyết ổn thỏa, bên cạnh đó tuổi Thìn còn gặp được cơ hội tốt, có thể đổi đời vào đầu năm sau. 

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

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