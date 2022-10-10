Trúng số phát tài đúng 16h30 ngày mai 11/10, 3 con giáp thoát nghèo thành công, hưởng trọn lộc trời, quý nhân nâng đỡ, nổi khổ xua tan, bước ra đường là hốt bạc hốt vàng

Tử vi cho biết, dù người tuổi Tị làm ở lĩnh vực nào đi chăng nữa, bạn cũng sẽ gặt hái được thành tích khiến nhiều người ngưỡng mộ. Người làm công ăn lương tích cực nhận nhiệm vụ, không ngại khó khăn gian khổ sẽ được trao cho cơ hội thực hiện những công việc quan trọng.

Người làm đầu tư, kinh doanh có thể kiếm được một khoản kha khá nhờ mở ra hướng đi mới hoặc thực hiện tốt những kế hoạch đã đặt ra từ trước đó đúng 16h30 ngày mai 11/10. Tuy nhiên, trong quá trình làm giàu, bản mệnh nên làm ăn chân chính dựa trên chính năng lực của mình, chớ nghĩ đến việc hãm hại người khác.

Tử vi dự báo đúng 16h30 ngày mai 11/10 , đây chính là thời điểm thích hợp để bạn khẳng định bản thân, chạm tay đến cơ hội thăng chức, tăng lương, hoặc ít ra cũng là thưởng nóng. Người làm nghề tự do luôn giữ được thái độ tích cực, chăm chỉ ngay cả khi mọi người xung quanh đều muốn nghỉ ngơi, lười biếng thì sẽ tiếp xúc được với các mối khách hàng hoặc đối tác triển vọng.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần nổi tiếng ngay thẳng, cương trực và không chịu luồn cúi. Họ sinh ra trong nghèo khó nên luôn nỗ lực để vươn lên, xây dựng cơ ngơi và giúp đỡ gia đình. Tuy nhiên, chính vì quá thẳng thắn nên Dần đã vô tình đắc tội với không ít người. Đúng 16h30 ngày mai 11/10, vì vận khí đi xuống nên tiểu nhân sẽ hãm hại Dần hết lần này đến lần khác. Thế nên, để tránh khỏi thị phi Dần cần kiểm soát bản thân kẻo rước họa vào người.

Tử vi dự báo đúng 16h30 ngày mai 11/10, tuổi Dần gặp vận xui rủi liên tục. Bị hung tinh đeo bám nên bản mệnh dễ đưa ra những quyết định sai lầm khiến bản thân phải trả giá đắt. Chẳng những tiền của đội nón ra đi, Dần còn bị vu oan giá họa. Hãy hết sức cẩn thận, trước khi làm việc gì cũng phải suy nghĩ thật kỹ, tránh gây ra sai lầm ảnh hưởng đến bản thân và gia đình của bạn.

Tuổi Mùi

Trời sinh tuổi Mùi là những người hiền lành, kiên nhẫn và luôn biết tận dụng mọi ưu điểm để phát huy đúng lúc đúng chỗ, nhờ vậy mà cuộc sống thăng hoa đủ đầy. So với những con giáp khác người tuổi Mùi rất điềm tĩnh, lành tính và luôn tốt bụng với những người xung quanh.

Trong cuộc sống, tuổi Mùi sẵn sàng ra tay cứu giúp những ai yếu thế hơn và biết học hỏi những điều tốt đẹp xung quanh. Đối với phụ nữ tuổi Mùi, đến một giai đoạn nhất định họ sẽ tìm được hạnh phúc viên mãn, bên cạnh đó cuộc sống cũng có nhiều niềm vui.

Tử vi dự báo đúng 16h30 ngày mai 11/10, vận may của tuổi Mùi sẽ bất ngờ lội ngược dòng, cuộc sống khó khăn mấy cũng sẽ có quý nhân ra tay giúp đỡ. Đặc biệt, sắp tới đây tuổi Mùi sẽ tìm được cơ hội làm giàu, có khả năng trở thành đại gia sau một đêm.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.