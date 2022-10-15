Trời sinh những người tuổi Tỵ vốn được đánh giá uyên bác, trí tuệ, tuy nhiên lại chưa gặp đúng thời thế. Những người tuổi Tỵ có thể chuyển đổi môi trường học tập, làm việc sẽ vô cùng giàu có phát tài trong năm năm tới.

Phần lớn những người tuổi Tỵ đều có tính cách ôn hoà của mình thì tuổi Tuất cũng không cần phải lo lắng. Đây cũng chính là giai đoạn mà những người tuổi Tỵ có cơ hội sẽ phát huy được hết khả năng bản thân.

Tuần mới (17/10 – 23/10) là bước chuyển mình rõ nét của những người tuổi này khi may mắn bắt đầu gõ cửa. Và thời kỳ vận may này đặc biệt giúp tuổi Tỵ phát triển sự nghiệp, khẳng định được vị thế và nhanh chóng làm giàu.

Tuổi Dần

Tử vi 12 con giáp cho biết, tuần mới (17/10 – 23/10) những người tuổi Dần sẽ gặp được điềm lành, mọi khó khăn đều được giải quyết, muốn làm gì cũng có quý nhân bên cạnh hỗ trợ, cuộc sống của con giáp này sẽ có những bước phát triển vượt bậc. Đặc biệt, trong sự nghiệp sắp tới sẽ có mục tiêu vững vàng, vì vậy mà tuổi Dần sẽ tự tin hơn.

Tử vi dự báo vào tuần mới (17/10 – 23/10), tuổi Dần có thể nhận được sự giúp đỡ từ người khác và thích hợp để phát huy khả năng và ưu điểm vốn có, nếu biết nắm bắt cơ hội thì cuối năm nay không sợ nghèo khó.

Tử vi dự báo vào tuần mới (17/10 – 23/10), Thần Tài ban vận may hiếm có, tuổi Dần thu nhập nhảy số đến chóng mặt, tiền tài khởi sắc. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi khá trầm tính, nói ít, làm nhiều. Người tuổi này sống chân thành, được nhiều người yêu mến.

Họ sẵn sàng giúp đỡ người khác mà không màng báo đáp, cũng không câu nệ thiệt hơn. Thời gian gần đây, người tuổi Mùi bị hung tinh chiếu mệnh, tài vận không mấy tốt đẹp.

Tử vi dự báo vào tuần mới (17/10 – 23/10) tới đây, con giáp tuổi Mùi nhận tài lộc từ quý nhân, cuộc sống mới dần khởi sắc. Con giáp tuổi này nhận được nhiều cơ hội kiếm tiền. Nếu tập trung vào lĩnh vực mà mình giỏi, phát huy tài năng thì họ sẽ đạt được thành tích xuất sắc.

Trong thời gian tới, con giáp tuổi Mùi cần kiên trì, năng nổ nhiều hơn trong công việc. Khó khăn chỉ là tạm thời. Cố gắng hết sức mình, con giáp này sẽ đạt được thành quả xứng đáng.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.