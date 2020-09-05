Tử vi Chủ Nhật ngày 6/9/2020 của 12 con giáp: Tuổi Mão dính thị phi, tuổi Thân gặp may mắn

Tâm linh - Tử vi 05/09/2020 05:15

Tử vi Chủ Nhật ngày 6/9/2020 của 12 con giáp: tuổi Mão dính họa thị phi, tuổi Thân gặp may mắn. Còn vận trình ngày mới của bạn thì thế nào?

Xem tử vi Chủ Nhật ngày 6/9/2020 của 12 con giáp để biết vận trình công việc, tài lộc và tình duyên trong ngày.

Tử vi Chủ Nhật ngày 6/9/2020 của tuổi Tý

Theo tử vi ngày mới, tuổi Tý có một ngày cuối tuần nhiều trăn trở. Chuyện tình cảm khiến bạn khó nghĩ, bạn nên trò chuyện thẳng thắn với đối phương.

Tài lộc ổn định nhưng vẫn chú ý chi tiêu.

Tử vi Chủ Nhật ngày 6/9/2020 của tuổi Sửu

Tuổi Sửu có một ngày cuối tuần thoải mái. Đặc biệt quý nhân cho bạn một khoản tiền bất ngờ, gia tăng thu nhập trong ngày.

Tình duyên nổ rộ với người độc thân.

Tử vi Chủ Nhật ngày 6/9/2020 của tuổi Dần

tu vi Chu Nhat ngay 6/9/2020 cua 12 con giap 4

Tử vi Chủ Nhật ngày 6/9/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần đừng dại dột tin lời người khác mà mang họa vào thân trong hôm nay.

Người thân sẽ cho bạn nhiều lời khuyên có ích.

Tử vi Chủ Nhật ngày 6/9/2020 của tuổi Mão

Tuổi Mão dính phải thị phi, cách tốt nhất là bạn nên làm lơ và tập trung vào chuyện của mình.

Tài lộc tăng hơn những ngày trước.

Tử vi Chủ Nhật ngày 6/9/2020 của tuổi Thìn

Tuổi Thìn có niềm vui trong tình cảm hoặc tài lộc. Đây là một ngày khá thoải mái với bạn, có thể dành thời gian cuối ngày cho gia đình hoặc bạn bè.

Tử vi Chủ Nhật ngày 6/9/2020 của tuổi Tỵ

tu vi Chu Nhat ngay 6/9/2020 cua 12 con giap 3
Tử vi Chủ Nhật ngày 6/9/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ và người ấy có chút vướng mắc, nên thành thật để giải quyết cùng nhau.

Tài lộc giảm mạnh, hãy cẩn trọng trong chi tiêu.

Tử vi Chủ Nhật ngày 6/9/2020 của tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ dần tìm được kế hoạch mới cho mình, hãy đặt mục tiêu và cố gắng hoàn thành.

Cuối ngày, tuổi Ngọ có tin vui tài lộc.

Tử vi Chủ Nhật ngày 6/9/2020 của tuổi Mùi

Tuổi Mùi khá vất vả trong hôm nay, dù cuối tuần nhưng bạn vẫn phải lo lắng chuyện công việc hay tiền bạc. Nhưng kết quả cuối ngày làm bạn khá hài lòng.

Tử vi Chủ Nhật ngày 6/9/2020 của tuổi Thân

tu vi Chu Nhat ngay 6/9/2020 cua 12 con giap 2
Tử vi Chủ Nhật ngày 6/9/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân gặp may mắn trong hôm nay, có lộc tiền bạc hoặc ăn uống.

Người độc thân gặp được nhân duyên tốt đẹp.

Tử vi Chủ Nhật ngày 6/9/2020 của tuổi Dậu

Tuổi Dậu chú ý đến sức khỏe hơn, phòng tránh các bệnh về dạ dày.

Tài lộc chưa ổn định, nên cân nhắc chi tiêu.

Tử vi Chủ Nhật ngày 6/9/2020 của tuổi Tuất

Tuổi Tuất nên giữ tinh thần tích cực, đừng quá bi quan mà ảnh hưởng đến công việc.

Tình duyên vui vẻ sẽ là chỗ dựa vững chắc cho bạn.

Tử vi Chủ Nhật ngày 6/9/2020 của tuổi Hợi

tu vi Chu Nhat ngay 6/9/2020 cua 12 con giap 1
Tử vi Chủ Nhật ngày 6/9/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi Chủ Nhật ngày 6/9/2020 của 12 con giáp, tuổi Hợi nên tập trung vào công việc của mình, đừng quá để ý đến đánh giá tiêu cực của người khác.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Cát tinh Lộc Hỷ chiếu rọi, thần May Mắn chiều chuộng, 3 con giáp số dư ngân hàng tăng vùn vụt trong tháng 9/2020

Cát tinh Lộc Hỷ chiếu rọi, thần May Mắn chiều chuộng, 3 con giáp số dư ngân hàng tăng vùn vụt trong tháng 9/2020

Tháng 9/2020, có 3 con giáp giàu có nhất, gặp nhiều điều may mắn nhất và giữ tâm trạng vui vẻ nhất, làm gì cũng thuận lợi.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày mới tử vi 12 con giáp tử vi mới nhất

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Đời sống 54 phút trước
3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước
Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 21 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng