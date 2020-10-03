Tử vi Chủ Nhật ngày 4/10/2020 của 12 con giáp: tuổi Tỵ thoải mái, tuổi Tuất cẩn thận thị phi. Còn vận trình ngày mới của bạn thì như thế nào?
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Xem tử vi Chủ Nhật ngày 4/10/2020 của 12 con giáp để biết vận trình công việc, tài lộc và tình duyên trong ngày.
Tử vi Chủ Nhật ngày 4/10/2020 của tuổi Tý
Theo tử vi ngày mới, tuổi Tý có nhiều thời gian nghỉ ngơi trong hôm nay. Dù vậy, tài lộc trong hôm nay không dồi dào, nên cân nhắc chi tiêu.
Tử vi Chủ Nhật ngày 4/10/2020 của tuổi Sửu
Tuổi Sửu có nhiều tin vui trong hôm nay, từ công việc đến tài lộc.
Tuy nhiên, tình duyên của tuổi Sửu có nhiều trắc trở trong hôm nay.
Tử vi Chủ Nhật ngày 4/10/2020 của tuổi Dần
Tuổi Dần nên giữ gìn sức khỏe trong hôm nay, phòng các bệnh về đường hô hấp.
Tình duyên khởi sắc với người độc thân.
Tử vi Chủ Nhật ngày 4/10/2020 của tuổi Mão
Tuổi Mão có tin vui trong gia đình, người độc thân gặp được nhân duyên như ý.
Tài chính ổn định hơn những ngày trước nhưng vẫn nên cân nhắc chi tiêu.
Tử vi Chủ Nhật ngày 4/10/2020 của tuổi Thìn
Tuổi Thìn đặc biệt nên chú ý về chuyện tiền bạc trong hôm nay. Có tiểu nhân đang muốn bày mưu tính kế với bạn.
Tin vui trong ngày là gặp được quý nhân giúp đỡ chuyện công việc.
Tử vi Chủ Nhật ngày 4/10/2020 của tuổi Tỵ
Theo tử vi mới nhất, tuổi Tỵ không những thoải mái trong hôm nay mà còn có nhiều niềm vui bất ngờ. Bạn không cần phải lo lắng gì, mọi chuyện đều thuận lợi.
Tử vi Chủ Nhật ngày 4/10/2020 của tuổi Ngọ
Tuổi Ngọ có tin vui tài lộc trong hôm nay, tiền vào đầy túi. Không chỉ vậy, bạn còn có niềm vui mới trong công việc hoặc tình yêu, gia đình.
Tử vi Chủ Nhật ngày 4/10/2020 của tuổi Mùi
Tuổi Mùi dần tìm được mục tiêu của mình, càng cố gắng sẽ càng có kết quả tốt đẹp.
Điểm sáng thứ hai trong ngày là tin vui trong gia đình.
Tử vi Chủ Nhật ngày 4/10/2020 của tuổi Thân
Tuổi Thân có vận may trong tình duyên, gặp được nhân duyên tốt.
Tiền bạc trung bình, nên cân nhắc chi tiêu hơn.
Tử vi Chủ Nhật ngày 4/10/2020 của tuổi Dậu
Tuổi Dậu giữ tinh thần tích cực, đừng vội quyết định gì khi chưa suy nghĩ cẩn thận.
Tử vi Chủ Nhật ngày 4/10/2020 của tuổi Tuất
Tuổi Tuất cẩn thận họa thị phi đeo bám, ảnh hưởng đến công việc.
Tài lộc dù có nhưng nên có kế hoạch cụ thể.
Tử vi Chủ Nhật ngày 4/10/2020 của tuổi Hợi
Theo tử vi Chủ Nhật ngày 4/10/2020, tuổi Hợi có tin vui tài lộc, người độc thân có cơ hội gặp nhiều nhân duyên tốt.
*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.