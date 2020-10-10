Tử vi Chủ Nhật ngày 11/10/2020 của 12 con giáp: Tuổi Tỵ vướng họa lớn, tuổi Ngọ tiền đầy túi tình đầy tim

Vận trình của Tý gặp nhiều rắc rối vì bị kẻ xấu rình rập hãm hại. Trong công việc, bạn được cấp trên ưu ái nên bị đồng nghiệp ghen ghét, ganh tỵ. Điều này khiến bạn vô cùng mệt mỏi, rước nhiều buồn phiền cho mình, thậm chí còn mất ăn mất ngủ và mắc phải nhiều bệnh vặt.

Tử vi Chủ Nhật ngày 11/10/2020 của 12 con giáp có vận trình lúc lên lúc xuống, hung cát đan xen giúp bản mệnh lường trước được một ngày của mình xảy ra những gì.

Dần gặp gỡ được nhiều đối tác tốt nên công việc làm ăn của bạn vượng vận, đỏ rực. Bạn làm một được mười, tiền bạc đều chạm đỉnh khiến nhiều người hờn đỏ mắt. Công việc của bạn cũng đạt được nhiều thành tựu đúng như mong muốn. Nói chung vận trình trong ngày của bạn sẽ thuận lợi, tránh được nhiều khó khăn.

Sửu có bản lĩnh giải quyết được hết những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong thời điểm này. Bạn và đồng nghiệp xảy ra nhiều xích mích, mâu thuẫn gay gắt vì những điều nhỏ nhặt. Trong chuyện tình cảm, người độc thân không mở lòng nên vẫn một mình lẻ bóng. Người có gia đình, người yêu có nhiều thời gian ở bên nhau.

Tử vi Chủ Nhật ngày 11/10/2020 của tuổi Mão

Vận trình của Mão lúc hung lúc cát khiến bản mệnh không thể lường trước được những khó khăn đến với mình. Nửa ngày đầu có nhiều tin vui đổ về ồ ạt, tiền bạc cũng ổn định. Nhưng nửa ngày sau lại gặp tiểu nhân hãm hại, cản đường thăng tiến trong công việc.

Tử vi Chủ Nhật ngày 11/10/2020 của tuổi Thìn

Tử vi Chủ Nhật ngày 11/10/2020 của tuổi Thìn thực hiện dự định thành công - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, Thìn nên bắt đầu thực hiện những dự định của bản thân. Những kế hoạch của bạn được nhiều người mong đợi, ủng hộ, chắc chắn sẽ đạt được thành tựu lớn. Nhờ có khả năng lãnh đạo, phán đoán tài tình nên gặp được nhiều chuyện ưng ý, cấp trên đánh giá cao tài năng của bạn.

Tử vi Chủ Nhật ngày 11/10/2020 của tuổi Tỵ

Theo tử vi mới nhất, Tỵ vướng họa lớn tiền bạc không cánh mà bay. Những dự định của bạn không nhận được nhiều sự đồng tình, mối quan hệ với đồng nghiệp cũng khá gay gắt. Điều này khiến tinh thần của bạn vô cùng mệt mỏi, không có tâm trạng làm việc nên bị cấp trên khiển trách.

Tử vi Chủ Nhật ngày 11/10/2020 của tuổi Ngọ

Vận trình của Ngọ có nhiều khởi sắc, tiền đầy túi tình đầy tim. Trong công việc, bạn nhận được khá nhiều cơ hội kiếm tiền, thăng tiến. Trong chuyện tình cảm, người độc thân tìm được ý trung nhân. Người có gia đình, người yêu có nhiều thời gian ở bên nhau. Tình cảm ngày càng gắn bó thân thiết và hiểu nhau nhiều hơn.

Tử vi Chủ Nhật ngày 11/10/2020 của tuổi Mùi

Tử vi Chủ Nhật ngày 11/10/2020 của tuổi Mùi được đánh giá cao - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, Mùi được đánh giá cao khả năng giao tiếp, nói chuyện. Bạn cư xử khá khôn khéo nên được nhiều người yêu mến. Bạn đi đến đâu cũng được nhiệt tình đón tiếp. Nhờ vậy mà vận trình, công việc làm ăn của bạn có nhiều khởi sắc vượt bậc.

Tử vi Chủ Nhật ngày 11/10/2020 của tuổi Thân

Thân là con giáp xui xẻo, vướng nhiều họa thị phi nhất trong ngày. Trong công việc, bạn bị tiểu nhân hãm hại, tiền bạc không cánh mà bay. Trong chuyện tình cảm, bạn không nhận được nhiều tin vui. Mối quan hệ ngày càng rạn nứt vì bất đồng quan điểm, tranh cãi vì những chuyện nhỏ nhặt.

Tử vi Chủ Nhật ngày 11/10/2020 của tuổi Dậu

Dậu nóng giận quá mức làm ảnh hưởng đến vận trình cũng như việc làm ăn của mình. Bạn giỏi giang nhưng có tính cách bốc đồng, không kiểm soát được cảm xúc nên gây ra nhiều họa thị phi, tiền bạc đều không cánh mà bay. Trong chuyện tình cảm, bạn cũng không được vui vì có kẻ thứ ba chen vào.

Tử vi Chủ Nhật ngày 11/10/2020 của tuổi Tuất

Tử vi Chủ Nhật ngày 11/10/2020 của tuổi Tuất vận trình u ám - Ảnh minh họa: Internet

Tuất có suy nghĩ tiêu cực, vận trình u ám trong ngày hôm nay. Bạn mắc phải nhiều chứng bệnh như đau đầu, đau bao tử, ăn không ngon ngủ không yên nên ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe. Công việc của bạn gặp nhiều trục trặc, tiền bạc không ổn định, thất thoát nhiều.

Tử vi Chủ Nhật ngày 11/10/2020 của tuổi Hợi

Vận trình của Hợi gặp nhiều chuyện buồn vui lẫn lộn. Đường tiền bạc không như ý nhưng chuyện tình cảm lại có nhiều khởi sắc. Trong thời điểm này, bạn không nên hùn hạp làm ăn vì sẽ có tiểu nhân hãm hại khiến vận trình của bạn gặp nhiều trục trặc.

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