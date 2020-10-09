Từ ngày 13 - 15/10, 3 con giáp đụng đâu cũng ra tiền, hái vàng hái bạc của thiên hạ

Theo tử vi 12 con giáp, Tuất đụng đâu cũng ra tiền, hái hết vàng bạc của thiên hạ. Bạn có tính cách nhanh nhẹn, thông minh nên nhận được nhiều sự yêu mến của mọi người. Thời gian trước, vận trình của bạn không được trải đầy hoa hồng nên làm bao nhiêu cũng không đủ.

Bạn gặp nhiều chuyện khó khăn, buồn phiền vì phải vay mượn tiền khắp nơi. Nhưng vượt qua thời kỳ khó khăn đó, bước vào giai đoạn hoàng kim trong khung ngày vàng này, bạn sẽ nhận được nhiều cơ hội phát triển vượt bậc. Bạn đạt được nhiều mục tiêu đã ấp ủ nhiều năm nay. Bạn vượt qua được số phận nghèo khó để vươn lên dẫn đầu trong danh sách vàng của Thần Tài.

Theo tử vi mới nhất, Mùi là con giáp giàu có, hốt hết vàng bạc của thiên hạ. Bạn có khả năng lường trước được nhiều điều khó khăn nên tiền bạc đều ổn định. Thậm chí còn nhận được nhiều lời khen. Mọi cố gắng của bạn đều vượt qua êm đẹp, giải quyết được nhiều vấn đề vướng mắc trước đây.

Mùi kinh doanh hồng phát, thu nhập đổ về liên tục - Ảnh minh họa: Internet

Người làm ăn kinh doanh hồng phát, thu nhập đổ về liên tục. Người làm công ăn lương nhận được nhiều lời khen, lương thưởng tăng lên chạm đỉnh. Bạn có thể thay đổi bộ phận làm việc, công việc ngày càng chạm đỉnh. Số tiền trong tài khoản cứ hết rồi lại đầy tiêu hoài không hết.

Tuổi Hợi

Hợi mang lộc lớn trời ban. Dù đã trải qua nhiều khó khăn nhưng bạn vẫn có ý chí kiên định nên đạt được nhiều thành công trong thời điểm này. Bạn không còn lo cơm áo gạo tiền, chi phí sinh hoạt thường ngày nên tinh thần vô cùng phấn chấn. Những sự cố trước đây được giải quyết ổn thỏa, không để lại nhiều điều không hay làm ảnh hưởng tâm trạng.

Hợi được hưởng lộc trời ban - Ảnh minh họa: Internet

Bạn nên tận dụng cơ hội này để thực hiện nhiều dự án của bản thân. Chắc chắn vận mệnh của bạn sẽ thay đổi, ngày càng vượng sắc hơn. Đến tuổi trung niên, bạn sẽ có cuộc sống bình yên, nằm trên đống tiền mà hưởng thụ.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm