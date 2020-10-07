5 con giáp đừng vội đầu hàng số phận vì từ ngày 8 – 9/10 sẽ có may mắn ập đến, hưởng trọn quả lớn

Tâm linh - Tử vi 07/10/2020 03:00

Đừng vội đầu hàng số phận, dù có khó khăn cũng hãy kiên trì, những con giáp may mắn này sẽ được Cát tinh chiếu mệnh, thay vận đổi đời từ ngày 8 – 9/10.

Tuổi Tý

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Tý là con giáp may mắn trong thời điểm vàng này - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, Tý có vận xui xẻo trong thời gian trước đây nhưng từ ngày 8 – 9/10, mọi việc sẽ khác. Công việc của bạn sẽ có nhiều bước phát triển vượt trội, tiền bạc bủa vây tiêu không hết. Trong thời điểm này, bạn muốn một được mười, công danh chạm đỉnh. Được sao may mắn chiếu mệnh nên bạn hưởng trọn lộc lớn trời ban.

Tuổi Ngọ

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Ngọ cải vận đổi đời trong thời điểm này - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi mới nhất, Ngọ là con giáp may mắn cải vận thành công. Những khó khăn trước đây đã qua đi, không còn gì có thể làm khó được bạn. Trong công việc, bạn có nhiều hướng đi mới, bước tiến triển vượt bậc hơn mong đợi. Bạn thu về nhiều khoản thu nhập khủng khiến ai cũng hờn đỏ mắt trong thời điểm này.

Tuổi Sửu

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Sửu có vận giàu có ngút trời - Ảnh minh họa: Internet

Sửu là con giáp giàu có, đổi vận đổi đời trong khung ngày vàng này. Hãy nắm bắt cơ hội tốt của mình để đạt được nhiều thành tựu như bản thân mong muốn. Bạn sẽ nhận được nhiều may mắn khi đầu tư bất động sản. Nghề tay trái của bạn sẽ phất lên như diều gặp gió, thu nhập đổ về tiêu xài hoài không hết.

Tuổi Mão

Mão gặp được nhiều tin vui trong thời điểm này. Bạn nhận được nhiều lời khen của cấp trên lẫn đồng nghiệp. Những việc bạn làm đều được công nhận, công việc thuận buồm xuôi gió. Trong chuyện tình cảm, bạn cũng nhận được khá nhiều tin vui. Người độc thân thoát ế. Người có gia đình, vợ chồng hòa thuận yêu thương nhau hơn.

Tuổi Mùi

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Mùi bước vào giai đoạn hoàng kim thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Mùi có nhiều chuyện buồn trong thời gian trước đây. Nhưng bước qua giai đoạn này, bạn đã thuận lợi vượt qua và vươn lên vị trí như mình mong muốn. Tài chính của bạn thuận lợi, công danh đỏ rực muốn gì được nấy, không còn nhiều chuyện buồn bủa vây trong thời điểm này.

Lời khuyên cho Mùi nên tận dụng cơ hội tốt này để thực hiện hết những dự định được giao. Chắc chắn cấp trên sẽ vô cùng hài lòng về bạn. Chỉ cần chăm chỉ, bạn sẽ được ưu ái hết mực, không còn gặp nhiều trục trặc về công việc lẫn chuyện tình cảm.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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