Tử vi thứ Tư ngày 7/10/2020 của 12 con giáp: Tuổi Mùi tiền hết tình tan, tuổi Hợi tài chính sụt giảm

Theo tử vi 12 con giáp, Tý tiền bạc đều không tiêu đủ, làm một nhưng tiêu hết mười. Trong công việc, bạn không được cấp trên công nhận, đồng nghiệp cũng có cái nhìn không tốt về bạn. Những hiểu lầm trước đây càng tăng lên, không có cách nào hóa giải được hết.

Tử vi thứ Tư ngày 7/10/2020 của 12 con giáp có lúc lên lúc xuống giúp bản mệnh lường trước được một ngày của mình xảy ra những gì để tìm cách đề phòng.

Dần có nhiều cơ hội kiếm tiền lẫn thăng tiến trong công việc. Nhờ sự nhanh nhẹn, thông minh mà bạn được nhiều người yêu mến, được giúp đỡ nhiệt tình khi gặp khó khăn. Nói chung vận trình của bạn trong ngày suôn sẻ như nước chảy, không xảy ra bất cứ chuyện rắc rối nào.

Sửu nên chú trọng lời ăn tiếng nói, đừng quá kiêu ngạo ảnh hưởng đến công việc cũng như những mối quan hệ. Trong ngày, bạn sẽ nhận được khá nhiều tin vui về chuyện tiền bạc, vận trình ngày một hanh thông thuận lợi hơn bản thân mong muốn. Trong chuyện tình cảm, bạn nhận được khá nhiều lời tỏ tình của người khác phái.

Tử vi thứ Tư ngày 7/10/2020 của tuổi Mão

Mão được đánh giá khá cao về cách giao tiếp. Bạn đi đến đâu là được yêu mến đến đó. Những chuyện bạn làm đều mang lại kết quả tốt. Điều này giúp tinh thần của bạn ngày càng phấn chấn, tươi tỉnh hơn. Những chuyện buồn phiền ngày trước cũng được giải quyết êm đẹp.

Tử vi thứ Tư ngày 7/10/2020 của tuổi Thìn

Tử vi thứ Tư ngày 7/10/2020 của tuổi Thìn không nhận được tin vui - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi mới nhất, Thìn không nhận được nhiều tin vui trong thời gian này. Những việc bạn làm đều không mang lại kết quả như bản thân mong muốn. Công việc ngày càng tệ hơn, không hoàn thành đúng như dự kiến mà cấp trên đưa ra cho bạn. Vì vậy mà bạn có nhiều áp lực, mệt mỏi ăn không ngon ngủ không yên.

Tử vi thứ Tư ngày 7/10/2020 của tuổi Tỵ

Tỵ là con giáp xui xẻo, gặp nhiều chuyện buồn phiền trong ngày. Tài vận của bạn gặp nhiều trục trặc, tiền mất tật mang khiến tinh thần sức khỏe giảm sút trầm trọng. Những dự định của bạn trong thời điểm này cũng không thực hiện được. Thế nên hãy bình tĩnh chờ đợi cơ hội tốt hơn đến với mình.

Tử vi thứ Tư ngày 7/10/2020 của tuổi Ngọ

Ngọ nên quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn. Bạn nên ăn uống, nghỉ ngơi điều độ để không đánh mất nhiều cơ hội kiếm tiền của mình. Bên cạnh đó cũng nên mở lòng, giao du nhiều bạn mới hơn để có cơ hội thoát ế, tìm được một nửa yêu mình thật lòng.

Tử vi thứ Tư ngày 7/10/2020 của tuổi Mùi

Tử vi thứ Tư ngày 7/10/2020 của tuổi Mùi bị lừa gạt - Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Mùi bị lừa gạt trong chuyện tình cảm. Người độc thân gặp nhiều người nhưng vì nhẹ dạ cả tin nên bị người khác lợi dụng. Tiền bạc của bạn trong thời điểm này không vượng sắc, làm bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu. Công việc cũng chậm trễ, không gặt hái được nhiều thành tựu như ý.

Tử vi thứ Tư ngày 7/10/2020 của tuổi Thân

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, Thân có tấm lòng lương thiện luôn giúp đỡ mọi người nên được yêu mến. Bạn hay đi chùa, hành thiện tích đức nên vượt qua được nhiều kiếp nạn. Chuyện tiền bạc của bạn trong thời điểm này cứ tăng lên đều đều, được nhiều người ngưỡng mộ.

Tử vi thứ Tư ngày 7/10/2020 của tuổi Dậu

Dậu có nhiều chuyện vui về tiền bạc, hưởng lộc lớn trời ban. Công danh sự nghiệp của bạn sẽ có nhiều con đường mới mở ra, vận tài chính hanh thông hơn thời gian trước. Trong chuyện tình cảm, bạn nhận được nhiều lời tỏ tình, có thể tìm được mối duyên lành như ý.

Tử vi thứ Tư ngày 7/10/2020 của tuổi Tuất

Tử vi thứ Tư ngày 7/10/2020 của tuổi Tuất được đánh giá cao - Ảnh minh họa: Internet

Tuất được đánh giá cao khả năng học hỏi. Bạn học một hiểu mười nên được nhiều người yêu mến. Nhờ vậy vận tiền bạc của bạn cũng chạm đỉnh, tha hồ tiêu tiền, hưởng thụ như bản thân mong muốn. Trong chuyện tình cảm, bạn cũng có cơ hội thoát ế trong ngày.

Tử vi thứ Tư ngày 7/10/2020 của tuổi Hợi

Hợi có sức khỏe, tài chính giảm sút. Vận tiền bạc của bạn khó khăn, không giải quyết được sinh hoạt phí thường ngày. Điều này khiến tinh thần của bạn mệt mỏi, thường xuyên mất ăn mất ngủ vì bị người khác nói xấu, hãm hại sau lưng.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm