Dự đoán số tiền 12 con giáp ‘để dành’ được từ đây đến cuối năm 2020

Theo tử vi 12 con giáp, nửa năm đầu Tý gặp nhiều trục trặc trong công việc lẫn chuyện tình cảm. Nhưng nửa năm sau, bạn lại thay vận đổi đời. Công việc của bạn khởi sắc, tài chính chạm đỉnh hơn bản thân mình mong muốn. Bên cạnh đó còn được cấp trên tín nhiệm, cơ hội kiếm tiền để về liên tục không đếm hết. Từ đây đến cuối năm, bạn có thể để dành được 3 cây vàng khiến nhiều người nể phục.

Từ tháng 10 trở đi, người tuổi Sửu bước vào thời kỳ hoàng kim, vượng sắc rực rỡ. Người làm kinh doanh, buôn bán dễ kiếm lời, tiền bạc đổ về tiêu không hết. Từ đây đến cuối năm, bạn sẽ để dành được số tiền kha khá giúp trang trải cuộc sống thường ngày.

Tuổi Dần – 15 triệu

Dần thiếu trước hụt sau - Ảnh minh họa: Internet

Những tháng cuối năm, vận tiền bạc của bạn có vận giảm sút. Công việc làm ăn không gặp nhiều may mắn. Những người làm công ăn lương cũng không được đánh giá cao tài năng. Chuyện tình cảm của bạn cũng gặp nhiều trục trặc. Vì vậy vận trình của bạn khá mệt mỏi.

Tuổi Mão – 200 triệu

Theo tử vi mới nhất, vận trình của Mão lúc thăng lúc trầm không thể lường trước được. Công việc của bạn có lúc thuận lợi, có lúc lại gặp nhiều chuyện rắc rối. Bạn nên chú tâm hơn vào công việc, đừng để những mối quan hệ riêng tư làm cản trở con đường thăng tiến của mình.

Tuổi Thìn – 50 triệu

Vận tiền bạc của bạn không mấy khởi sắc. Tiền bạc thu về nhỏ giọt, không đủ tiêu trong gia đình. Bên cạnh đó công việc cũng gặp nhiều chuyện không vui. Cấp trên không ưng ý về thái độ làm việc của bạn nên sẽ gây ra nhiều tranh cãi, xung đột với bạn.

Tuổi Tỵ - 30 triệu

Tỵ có nhiều cơ hội kiếm tiền - Ảnh minh họa: Internet

Trong công việc, bạn nhận được một khoản thưởng nhỏ đủ để tiêu. Muốn nắm bắt nhiều cơ hội kiếm tiền, bạn nên chú tâm hơn, đừng lơ là công việc. Đặc biệt là siêng năng để có được sự tín nhiệm của cấp trên. Chắc chắn con đường tiền bạc, công danh của bạn sẽ ngày càng vượng sắc.

Tuổi Ngọ - Cháy túi

Vận tiền bạc của bạn có xu hướng tăng vào những tháng cuối năm. Nhưng bạn làm một tiêu mười nên thường rơi vào tình trạng cháy túi, phải vay mượn khắp nơi để bù vào số tiền đã tiêu. Việc này cứ lặp đi lặp lại như vậy khiến vận trình của bạn vô cùng bế tắc.

Tuổi Mùi – 100 triệu

Theo lá số tử vi năm 2020, Mùi là con giáp bản lĩnh, tự khắc phục nhiều sai sót của mình nên vận tiền bạc cũng được cải thiện. Tuy nhiên bạn có tật tiêu xài phung phí nên không để dành được bao nhiêu. Thế nên Mùi hãy chi tiêu cẩn thận.

Tuổi Thân – 5 tỷ

Thân trở thành đại gia giàu có ngút trời - Ảnh minh họa: Internet

Vì là năm Tam hợp nên vận khí của bạn xung thiên, làm một hưởng mười. Từ đây đến cuối năm sẽ để dành được số tiền khá khủng, tiêu xài thoải mái không lo túng thiếu. Trong công việc, bạn được cấp trên đánh giá khá cao tài năng. Nhờ vậy vận tiền tài của bạn ngày càng thăng hoa, lương thưởng đổ về ồ ạt.

Tuổi Dậu – 150 triệu

Từ đây trở đi, bạn có cả công danh lẫn tiền bạc, không còn phải chật vật như trước kia. Tuy vận trình của bạn sẽ có nhiều cải thiện nhưng vẫn nên tiêu tiền hợp lý, đừng quá phung phí. Trong công việc, bạn nên tập trung, chăm chỉ hơn để có được vị trí mình mong muốn.

Tuổi Tuất – 2 tỷ

Tuất gặp đúng thời, tiền bạc đổ về tiêu mệt nghỉ. Bạn có thể đánh bay những kẻ tiểu nhân đang tìm cách hãm hại, chơi xấu bạn. Nhờ vậy công việc của bạn ngày càng đi lên, tiền lương thưởng chạm đỉnh tiêu hoài không hết trong thời điểm này.

Tuổi Hợi – Nợ nần chồng chất

Vận trình của Hợi vô cùng suy yếu, làm bao nhiêu cũng không được công nhận. Tệ nhất là tiền bạc không cánh mà bay, phải vay mượn khắp nơi, nợ nần chồng chất trả hoài không hết. Lời khuyên cho Hợi trong thời điểm này nên tập trung, chăm chỉ hơn trong công việc để cải thiện vận trình.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm