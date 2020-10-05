Dự đoán số tiền 12 con giáp ‘để dành’ được từ đây đến cuối năm 2020

Tâm linh - Tử vi 05/10/2020 05:00

Dưới đây là tử vi 12 con giáp “để dành” được bao nhiêu tiền từ đây đến cuối năm 2020, hãy đọc bài viết này để nắm rõ hơn vận trình của mình.

Tuổi Tý - 3 cây vàng

tu vi 12 con giap 1
Tý nhận được số tiền khủng - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, nửa năm đầu Tý gặp nhiều trục trặc trong công việc lẫn chuyện tình cảm. Nhưng nửa năm sau, bạn lại thay vận đổi đời. Công việc của bạn khởi sắc, tài chính chạm đỉnh hơn bản thân mình mong muốn. Bên cạnh đó còn được cấp trên tín nhiệm, cơ hội kiếm tiền để về liên tục không đếm hết. Từ đây đến cuối năm, bạn có thể để dành được 3 cây vàng khiến nhiều người nể phục.

Tuổi Sửu - 500 triệu

Từ tháng 10 trở đi, người tuổi Sửu bước vào thời kỳ hoàng kim, vượng sắc rực rỡ. Người làm kinh doanh, buôn bán dễ kiếm lời, tiền bạc đổ về tiêu không hết. Từ đây đến cuối năm, bạn sẽ để dành được số tiền kha khá giúp trang trải cuộc sống thường ngày.

Tuổi Dần – 15 triệu

tu vi 12 con giap 2
Dần thiếu trước hụt sau - Ảnh minh họa: Internet

Những tháng cuối năm, vận tiền bạc của bạn có vận giảm sút. Công việc làm ăn không gặp nhiều may mắn. Những người làm công ăn lương cũng không được đánh giá cao tài năng. Chuyện tình cảm của bạn cũng gặp nhiều trục trặc. Vì vậy vận trình của bạn khá mệt mỏi.

Tuổi Mão – 200 triệu

Theo tử vi mới nhất, vận trình của Mão lúc thăng lúc trầm không thể lường trước được. Công việc của bạn có lúc thuận lợi, có lúc lại gặp nhiều chuyện rắc rối. Bạn nên chú tâm hơn vào công việc, đừng để những mối quan hệ riêng tư làm cản trở con đường thăng tiến của mình.

Tuổi Thìn – 50 triệu

Vận tiền bạc của bạn không mấy khởi sắc. Tiền bạc thu về nhỏ giọt, không đủ tiêu trong gia đình. Bên cạnh đó công việc cũng gặp nhiều chuyện không vui. Cấp trên không ưng ý về thái độ làm việc của bạn nên sẽ gây ra nhiều tranh cãi, xung đột với bạn.

Tuổi Tỵ - 30 triệu

tu vi 12 con giap 3
Tỵ có nhiều cơ hội kiếm tiền - Ảnh minh họa: Internet

Trong công việc, bạn nhận được một khoản thưởng nhỏ đủ để tiêu. Muốn nắm bắt nhiều cơ hội kiếm tiền, bạn nên chú tâm hơn, đừng lơ là công việc. Đặc biệt là siêng năng để có được sự tín nhiệm của cấp trên. Chắc chắn con đường tiền bạc, công danh của bạn sẽ ngày càng vượng sắc.

Tuổi Ngọ - Cháy túi

Vận tiền bạc của bạn có xu hướng tăng vào những tháng cuối năm. Nhưng bạn làm một tiêu mười nên thường rơi vào tình trạng cháy túi, phải vay mượn khắp nơi để bù vào số tiền đã tiêu. Việc này cứ lặp đi lặp lại như vậy khiến vận trình của bạn vô cùng bế tắc.

Tuổi Mùi – 100 triệu

Theo lá số tử vi năm 2020, Mùi là con giáp bản lĩnh, tự khắc phục nhiều sai sót của mình nên vận tiền bạc cũng được cải thiện. Tuy nhiên bạn có tật tiêu xài phung phí nên không để dành được bao nhiêu. Thế nên Mùi hãy chi tiêu cẩn thận.

Tuổi Thân – 5 tỷ

tu vi 12 con giap 4
Thân trở thành đại gia giàu có ngút trời - Ảnh minh họa: Internet

Vì là năm Tam hợp nên vận khí của bạn xung thiên, làm một hưởng mười. Từ đây đến cuối năm sẽ để dành được số tiền khá khủng, tiêu xài thoải mái không lo túng thiếu. Trong công việc, bạn được cấp trên đánh giá khá cao tài năng. Nhờ vậy vận tiền tài của bạn ngày càng thăng hoa, lương thưởng đổ về ồ ạt.

Tuổi Dậu – 150 triệu

Từ đây trở đi, bạn có cả công danh lẫn tiền bạc, không còn phải chật vật như trước kia. Tuy vận trình của bạn sẽ có nhiều cải thiện nhưng vẫn nên tiêu tiền hợp lý, đừng quá phung phí. Trong công việc, bạn nên tập trung, chăm chỉ hơn để có được vị trí mình mong muốn.

Tuổi Tuất – 2 tỷ

Tuất gặp đúng thời, tiền bạc đổ về tiêu mệt nghỉ. Bạn có thể đánh bay những kẻ tiểu nhân đang tìm cách hãm hại, chơi xấu bạn. Nhờ vậy công việc của bạn ngày càng đi lên, tiền lương thưởng chạm đỉnh tiêu hoài không hết trong thời điểm này.

Tuổi Hợi – Nợ nần chồng chất

Vận trình của Hợi vô cùng suy yếu, làm bao nhiêu cũng không được công nhận. Tệ nhất là tiền bạc không cánh mà bay, phải vay mượn khắp nơi, nợ nần chồng chất trả hoài không hết. Lời khuyên cho Hợi trong thời điểm này nên tập trung, chăm chỉ hơn trong công việc để cải thiện vận trình.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

3 con giáp những tháng cuối năm có thể lội ngược dòng trở thành đại gia

3 con giáp những tháng cuối năm có thể lội ngược dòng trở thành đại gia

Trong 3 tháng cuối năm có 3 con giáp vô cùng may mắn lộn ngược dòng gặp được quý nhân phù trợ, làm gì cũng hanh thông thuận lợi.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi mới nhất tử vi 12 con giáp tử vi năm 2020

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Dinh dưỡng 3 giờ 18 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Tâm sự 4 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn