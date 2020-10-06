Từ 6 giờ sáng đến 23 giờ đêm ngày 7/10, 3 con giáp này tài vận sáng như sao, tình vận đỏ như son

Theo tử vi 12 con giáp, trong khung giờ vàng ngày 7/10 có vận tài chính vụt sáng. Vận tiền bạc của bạn khởi sắc, có dấu hiệu chạm đỉnh. Bạn được quý nhân chiếu cố nên tiền bạc tăng lên đều đều, cứ hết rồi lại đầy không đếm xuể. Những người tuổi Sửu trong thời điểm này có nhiều khoản thu nhập rủng rỉnh, làm bao nhiêu tiêu bấy nhiêu nhưng vẫn có tiền để dành.

Bạn giỏi giang, đa tài nên kiếm được khá nhiều tiền. Trong công việc, bạn được đánh giá khá cao về tài năng, cách giải quyết vấn đề khôn khéo nên được nhiều người yêu mến. Trong chuyện tình cảm, Sửu được nhiều người yêu mến, tình duyên đỏ như son.

Tý nhận được nhiều lời tỏ tình, đi đến đâu là nổi bật đến đó. Trong chuyện tình cảm, bạn khá bản lĩnh, yêu được buông được nên có nhiều người say mê như điếu đổ. Trong công việc, bạn khá kiên quyết nên được nhiều người mến mộ. Nói chung vận trình của bạn trong thời điểm này không gặp nhiều trục trặc. Bắt tay vào làm việc gì cũng thành công ngoài mong đợi.

Tý nhận được khá nhiều lời khen trong thời điểm này - Ảnh minh họa: Internet

Vận trình của Tý trong thời điểm này có nhiều điểm sáng, lười biếng một chút cũng có tiền bạc tiêu xài thoải mái. Những việc làm của bạn đều đạt được thành tựu ngoài sự mong đợi.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi mới nhất, Tỵ là con giáp may mắn làm một hưởng mười. Nhờ sự khéo léo, khôn ngoan của bạn sẽ đạt được nhiều thành quả tốt nhất. Bạn được Thần Phật chiếu mệnh nên tiền tài hanh thông, cứ hết rồi lại đầy, tiêu bao nhiêu cũng không hết.

Tỵ được nhiều người yêu mến - Ảnh minh họa: Internet

Trong chuyện tình cảm, Tỵ nên mở lòng nhiều hơn. Vì thời điểm này, bạn có nhiều người tán tỉnh. Nữ tuổi Tỵ xinh đẹp, tài giỏi nên thu hút nhiều sự chú ý của mọi người. Nam tuổi Tỵ vận đào hoa bủa vây, đi đến đâu là sáng rực đến đó.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm