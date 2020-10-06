3 con giáp nữ nhìn giản dị nhưng là nữ vương ngầm, kiếm tiền ‘đỉnh của đỉnh’ từ ngày mai đến cuối tháng 12

Tâm linh - Tử vi 06/10/2020 07:00

Dưới đây là những con giáp nữ nhìn giản dị nhưng là nữ vương ngầm, kiếm tiền siêu đỉnh không thua kém gì cánh mày râu từ ngày mai đến cuối tháng 12.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, Thìn có vẻ ngoài đơn giản, bình thường nhưng lại khiến nhiều người thán phục vì giỏi giang. Bạn có tài xử lý tình huống cực kỳ tốt. Trong công việc, bạn giữ vai trò lãnh đạo, được nhiều người yêu mến vì tài ăn nói, làm việc nhiệt tình chăm chỉ.

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Thìn là con giáp nữ kiếm tiền siêu đỉnh - Ảnh minh họa: Internet

Trong chuyện tình cảm bạn được nhiều người theo đuổi tán tỉnh, vận đào hoa chạm đỉnh. Khoảng thời gian từ ngày mai đến cuối tháng 12, bạn là con giáp nữ nhận được nhiều lời đánh giá cao khả năng. Những người nữ tuổi Thìn thường có đầu óc thông minh, nhanh nhẹn nên được yêu mến.

Những công việc được giao, bạn đều hoàn thành đúng hẹn và đạt được hiệu quả cao. Điều này khiến cấp trên có cái nhìn ấn tượng hơn về bạn. Thế nên hãy tận dụng cơ hội để thể hiện hết mình, vươn lên vị trí mà mình mong muốn.

Tuổi Thân

Theo tử vi mới nhất, Thân là con giáp bản lĩnh, có tài năng giải quyết khó khăn không kém gì đàn ông. Trong công việc, bạn được giữ khá nhiều chức vụ lớn, tiếng nói có trọng lượng được nhiều người nể phục. Nhờ vậy cấp trên đánh giá khá cao tài năng cũng như những chuyện bạn làm.

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Thân bản lĩnh ngút trời - Ảnh minh họa: Internet

Trong chuyện tình cảm, bạn bản lĩnh, yêu được buông được nên rất nhiều đàn ông nể phục tính này của bạn. Nói chung Thân là người đàn bà khí chất, kiếm tiền đỉnh, vận tài chính cao ngút trong khoảng thời bắt đầu từ ngày mai. Thế nên hãy tận dụng cơ hội làm giàu này vào chuyện đầu tư bất động sản, mua nhà sắm xe và làm những điều mình thích.

Tuổi Mão

Mão nhận được nhiều lời khen ngợi có cánh của cấp trên. Vận tiền tài của bạn trong thời điểm này có nhiều vượng sắc, tiền bạc chạm đỉnh. Những việc bạn làm đều mang lại nhiều thành tựu vượt xa mong đợi. Thời điểm này, bạn chỉ ngồi không hưởng lợi, tiền bạc cứ hết rồi lại đầy tiêu hoài không hết.

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Mão nhận được nhiều lời khen - Ảnh minh họa: Internet

Những dự án của bạn ấp ủ bao lâu nay nhận được khá nhiều lời khen. Bạn đã bắt đầu tìm được hướng đi đúng đắn cho mình, không còn khó khăn như trước đây. Lời khuyên cho bạn trong thời điểm này nên tận dụng hết may mắn cũng như tài năng của mình để đạt được chức vụ, thành tựu mà mình mong muốn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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