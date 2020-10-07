3 con giáp cẩn thận gặp hạn nặng, sức khỏe giảm sút, tài chính lận đận trong 4 ngày tới

Theo tử vi 12 con giáp, Thìn có sức khỏe giảm sút do ôm đồm quá nhiều việc vào người. Bạn thường vì những chuyện nhỏ nhặt gây ảnh hưởng đến tinh thần cũng như công việc của mình. Bên cạnh đó chuyện tiền bạc của bạn cũng gặp không ít rắc rối.

4 ngày tới, vận trình của bạn sẽ đen đủi đủ đường, làm việc không được công nhận. Lời khuyên cho Thìn nên chú ý đến sức khỏe nhiều hơn. Đừng ôm quá nhiều việc vào người mà hại thân. Cũng đừng nóng giận vô cớ làm ảnh hưởng đến công việc đang phụ trách.

Bạn làm một tiêu mười, làm bao nhiêu cũng không đủ để trả nợ. Điều này khiến vận tài chính của bạn xuống dốc không phanh. Thậm chí còn bị người khác chơi xấu, hãm hại tiền mất tật mang.

Tuổi Mùi

Theo tử vi mới nhất, Mùi là con giáp xui xẻo đủ đường, làm gì cũng không được công nhận. Trong công việc, bạn bị tiểu nhân cản đường, tìm cách hãm hại thân bại danh liệt. Họ nói xấu sau lưng, cướp hết những công sức bạn đã gầy dựng bấy lâu nay. Vì vậy vận trình của bạn vô cùng mệt mỏi, cố gắng hết sức nhưng không được khen ngợi.

Mùi nợ nần chồng chất, tài chính lận đận - Ảnh minh họa: Internet

Vận tài chính của bạn trong thời điểm này cũng không khởi sắc. Bạn phải thanh toán số tiền nợ khủng vay mượn trước đây. Lời khuyên cho bạn nên chú trọng lời ăn tiếng nói, chú ý sức khỏe và đừng tiêu tiền quá phung phí trong 4 ngày tới.

Tuổi Hợi

Hợi là con giáp đen đủi, tiền bạc đều không giữ được trong thời điểm này. Những công việc bạn đang phụ trách đều không đạt được kết quả như bản thân mong muốn. Đây là điều khiến bạn đau đầu, mệt mỏi, ảnh hưởng đến sức khỏe trầm trọng.

Hợi mâu thuẫn với đồng nghiệp gay gắt - Ảnh minh họa: Internet

Trong công việc, bạn xảy ra nhiều mâu thuẫn với đồng nghiệp. Tiền bạc làm bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu, thậm chí còn vay mượn khắp nơi. Điều này khiến vận trình của bạn vô cùng bế tắc. Thế nên hãy làm việc thiện nhiều hơn để đánh bay tiểu nhân hãm hại mình.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm