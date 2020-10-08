Tử vi thứ Sáu ngày 9/10/2020 của 12 con giáp: Tuổi Tỵ tiền bạc ổn định, tuổi Dậu tài lộc đỉnh cao

Theo tử vi 12 con giáp, Tý có tài vận ổn định, vận trình ở mức trung bình. Bạn khá thông minh và hoạt bát nên được nhiều người yêu mến. Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ của bạn ngày càng gắn bó hơn. Cả hai có nhiều thời gian hẹn hò dưới ánh nến lãng mạn nên tình cảm thăng hoa.

Tử vi thứ Sáu ngày 9/10/2020 của 12 con giáp lúc này lúc khác giúp bản mệnh lường trước được những gì xảy ra với mình để tìm cách đề phòng, giải quyết.

Dần làm việc chăm chỉ, vất vả nhưng tiền bạc vẫn không thấy đâu. Trong công việc, bạn làm việc nhiều nhưng vẫn không được công nhận. Trong chuyện tình cảm, người độc thân tìm được ý trung nhân. Người có gia đình, người yêu có nhiều thời gian ở bên nhau, cả hai tâm đầu ý hợp.

Sửu bị tiểu nhân hãm hại, xảy ra mâu thuẫn với đồng nghiệp cũng như cấp trên. Những đồng nghiệp luôn cảm thấy không thoải mái khi ở bên cạnh bạn. Bạn có nhiều bất đồng quan điểm với cấp trên nên không có nhiều cơ hội thăng tiến, công danh chạm đỉnh.

Tử vi thứ Sáu ngày 9/10/2020 của tuổi Mão

Theo tử vi mới nhất, Mão bị tiểu nhân hãm hại, tiền mất tật mang. Bạn được cấp trên đánh giá cao tài năng nên bị đồng nghiệp nói xấu, tìm cách hạ bệ. Hãy cẩn trọng với những mối quan hệ thân thiết, đừng tin tưởng ai quá mức mà ảnh hưởng đến vận trình của mình.

Tử vi thứ Sáu ngày 9/10/2020 của tuổi Thìn

Tử vi thứ Sáu ngày 9/10/2020 của tuổi Thìn gặp khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

Công việc của Thìn gặp nhiều chuyện khó khăn, rắc rối bủa vây. Trong công việc, bạn ôm đồm hết nhiều việc nên gặp nhiều chuyện không vui. Bạn giúp đỡ đồng nghiệp nhiệt tình nhưng không nhận lại một lời cảm ơn. Điều này khiến vận trình của bạn vô cùng mệt mỏi, mất ăn mất ngủ vì những chuyện không đâu.

Tử vi thứ Sáu ngày 9/10/2020 của tuổi Tỵ

Vận trình của bạn có nhiều cải thiện, chuyện tiền bạc ngày một ổn định, có lúc chạm đỉnh. Công việc bắt đầu sang một trang mới, gặp được nhiều quý nhân nâng đỡ nên vận trình gặp nhiều chuyện vui. Vận tiền bạc của bạn trong ngày đều ở mức trung bình, muốn tiêu xài bao nhiêu cũng được, không sợ thiếu thốn.

Tử vi thứ Sáu ngày 9/10/2020 của tuổi Ngọ

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, Ngọ gặp không ít chuyện buồn về tiền bạc, công việc cũng không được thuận lợi như bản thân mong muốn. Bạn bị tiểu nhân nói xấu sau lưng, bị vu oan nên cấp trên có cái nhìn không mấy tốt về bạn. Hãy thận trọng trong thời điểm này vì có nhiều người không ưa bạn.

Tử vi thứ Sáu ngày 9/10/2020 của tuổi Mùi

Tử vi thứ Sáu ngày 9/10/2020 của tuổi Mùi được đánh giá cao - Ảnh minh họa: Internet

Vai trò của Mùi trong tập thể được đánh giá khá cao, có thể bình tĩnh giải quyết được nhiều vấn đề khó khăn. Bạn được cấp trên trọng dụng, ưu ái giao cho nhiều chức vụ lớn trong công việc. Mùi nên nắm bắt tốt cơ hội này để thể hiện hết tài năng của mình. Đặc biệt để vươn lên được vị trí mà bản thân mong muốn bây lâu nay.

Tử vi thứ Sáu ngày 9/10/2020 của tuổi Thân

Thân là con giáp thông minh, học một hiểu mười nên được nhiều người yêu mến. Trong ngày bạn có nhiều cơ hội thăng tiến, đạt được nhiều điều mà bản thân ấp ủ bấy lâu nay. Người độc thân vẫn một mình lẻ bóng. Người có gia đình, vợ chồng hòa thuận, chuyện tiền bạc ổn định.

Tử vi thứ Sáu ngày 9/10/2020 của tuổi Dậu

Tử vi thứ Sáu ngày 9/10/2020 của tuổi Dậu tiền bạc chạm đỉnh - Ảnh minh họa: Internet

Bản mệnh được công nhận tài năng, tiền bạc chạm đỉnh vượng sắc. Cấp trên có cái nhìn tốt hơn về thái độ làm việc của bạn. Trong công việc, bạn được quý nhân nâng đỡ nên vận trình khá hanh thông, làm một hưởng mười như bản thân mong muốn.

Tử vi thứ Sáu ngày 9/10/2020 của tuổi Tuất

Tuất bị nói xấu khiến vận trình lao đao, mệt mỏi suốt một ngày. Bạn không được cấp trên công nhận tài năng, tiền bạc vẫn không ổn định phải vay mượn khắp nơi. Chuyện tình cảm của bạn cũng không được như ý, không tìm được người yêu mình thật lòng.

Tử vi thứ Sáu ngày 9/10/2020 của tuổi Hợi

Hợi chú ý đến sức khỏe của mình nhiều hơn, nên ăn uống nghỉ ngơi điều độ để tinh thần thoải mái. Trong ngày, bạn không nên ôm đồm chuyện của thiên hạ. Việc của ai người nấy làm để tránh xung đột, mâu thuẫn không đáng có.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm