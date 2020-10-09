 3 con giáp bị tiểu nhân phá tài, vận tiền bạc đen như mực, vận tình duyên u ám trong suốt tuần sau

Tâm linh - Tử vi 09/10/2020 03:00

Dưới đây là những con giáp đen đủi, bị tiểu nhân phá tài, hại lộc nên vận tiền bạc đen như mực, vận tình duyên cũng u ám không kém trong suốt tuần sau.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, Dậu bị tiểu nhân hãm hại, tài vận đen như mực, tình duyên u ám. Trong suốt tuần sau, bạn bị sao đen đủi chiếu mệnh, gặp nhiều hạn nặng nhẹ. Bản mệnh phải hết sức thận trọng, chú ý sức khỏe.

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Dậu là con giáp đen đủi trong thời điểm này - Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt những vấn đề liên quan đến tiền bạc, bạn nên chú trọng đừng tin tưởng ai quá mức. Trong thời điểm này, bạn chớ đâm đầu vào đầu tư đen đủi. Đừng tin người thân thiết quá mức mà tiền mất tật mang, vướng nhiều chuyện buồn phiền không dứt.

Tuổi Sửu

Theo tử vi mới nhất, Sửu là con giáp đen đủi, tiền bạc không cánh mà bay. Bạn đánh mất ấn tượng trong mắt cấp trên. Những dự định bạn ấp ủ đều không thực hiện được trong thời điểm này. Khó khăn, vất vả đều đổ về liên tục khiến vận trình của bạn vô cùng lận đận, tâm trạng xuống dốc không phanh.

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Sửu có sức khỏe sa sút - Ảnh minh họa: Internet

Điều này ảnh hưởng khá nhiều đến tâm trạng khiến sức khỏe của bạn vô cùng xuống cấp. Bạn nên đi khám sức khỏe thường xuyên hơn để theo dõi tình trạng của mình. Bên cạnh đó, bạn cũng nên chú trọng lời ăn tiếng nói, đừng thẳng thắn quá mức khiến bạn vô cùng mệt mỏi.

Tuổi Dần

Dần là con giáp xui xẻo, công sức bỏ ra nhiều nhưng vẫn không nhận lại được bao nhiêu. Trong công việc, bạn mắc nhiều sai lầm, bị cấp trên chê bai vì tính trì trệ, không có chuyên môn. Bạn gánh nhiều họa thay người khác nên vận trình vô cùng mệt mỏi.

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Dần sức khỏe suy yếu, tiền bạc chạm đáy - Ảnh minh họa: Internet

Trong thời điểm này, bạn không được đánh giá cao khả năng, tiền bạc đều chạm đáy khiến bạn vô cùng mệt mỏi. Bên cạnh đó sức khỏe của bạn khá suy yếu, làm việc nhiều nhưng không có thời gian nghỉ ngơi. Điều này khiến tâm trạng của bạn mệt mỏi, mắc nhiều bệnh vặt, thường xuyên đau đầu, đau bao tử.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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