Tử vi 8 ngày tới (26/7 - 2/8), vượng khí tài lộc, hanh thông vận trình, 3 con giáp thuận đường làm ăn, thăng hoa tiền bạc, may mắn đầy nhà, đón nhận nhiều hỷ sự, cát lành

Tuổi Mão

Người tuổi Mão trong 8 ngày tới đón nhận nhiều may mắn. Cát Thân mang đến may mắn cho con giáp. Công việc của con giáp này khá thuận lợi, sự nghiệp lên hương lên sắc không gặp phải trở ngại gì là do Chính Quan tương trợ. Công việc của con giáp khá thuận lợi, sự nghiệp lên hương lên sắc,gần như không có rắc rối nào cản bước dược bạn.

Đời sống hôn nhân ngày càng hòa hợp, tình cảm gia đình khăng khít, cả hai người cùng chung sức chung lòng vì hạnh phúc ấm no.