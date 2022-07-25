Tử vi 3 ngày đầu tuần (26/7 - 28/7), lời tiên tri mù dự đoán, 3 con giáp tiền vàng có đủ, phú quý đầy nhà, ăn nên làm ra, vận may dư dả, sống trong giàu sang, nhung lụa

Tâm linh - Tử vi 25/07/2022 10:00

Tử vi 3 ngày đầu tuần (26/7 - 28/7), 3 con giáp may mắn cát lộc hanh thông, công danh vượng phát, làm gì cũng thuận lợi.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý trong 3 ngày tới cát lộc hang thông, công danh thăng tiếng. Một vài rắc rối có thể xảy ra nhưng không quá lớn, bản mệnh vẫn có thể giải quyết được vấn đề khi nó mới chớm phát sinh. Công việc vẫn được tiến hành trôi chảy, Tý được nhiều người đáng giá cao, thuận lợi thăng quan, tiến chức. 

Tam hợp quý nhân đang dẫn dắt con giáp này trên con đường tìm kiếm tình yêu. Người độc thân có thể sẽ gặp được người tâm đầu ý hợp với mình, tình yêu đến từ từ chứ không quá nhanh, cho người ta cảm giác tươi mát dần lên giữa trưa hè nóng bức.

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Người tuổi Tý trong 3 ngày tới cát lộc hang thông, công danh thăng tiếng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu trong 3 ngày tới vận trình lên hương, cát khí dư dả. Thu nhập gia tăng từ công việc chính, bản mệnh có thể chi trả các khoản phí sinh hoạt trong cuộc sống, thậm chí còn dư dôi đủ để đầu tư kinh doanh theo hướng khác.

Chuyện tình cảm của con giáp may mắn này cũng trở nên suôn sẻ. Người độc thân tìm thấy đối tượng hợp ý, còn những ai đã có gia đình thì có được hạnh phúc viên mãn.

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Người tuổi Sửu trong 3 ngày tới vận trình lên hương, cát khí dư dả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trong 3 ngày tới phúc khí dồi dào, vận trình suôn sẻ. Cát tinh nâng đỡ, con giáp tự tin để thực hiện các kế hoạch đã đề ra. Với sự nỗ lực hết mình ấy thì đường công danh của con giáp này sẽ còn rộng mở ở phía trước. Tài lộc dồi dào. Mệnh chủ tuổi Dần có được một ngày rủng rỉnh trong chi tiêu mà không cần phải lo lắng đến bất cứ vấn đề gì.

Vận trình tình cảm vô cùng thăng hoa. Tam Hội cục che chở mang tới cho con giáp này và nửa kia khá nhiều tin vui liên quan tới cuộc sống hôn nhân. Người độc thân dễ dàng tìm được một nửa yêu thương nhờ đào hoa nở rộ.

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Người tuổi Dậu trong 3 ngày tới phúc khí dồi dào, vận trình suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

 

Tử vi thứ Hai ngày 25/7/2022 của 12 con giáp: Sửu - Tỵ gặp được vận may, làm ăn phát đạt, Tý vướng nhiều thị phi, tiểu nhân ám hại

Tử vi thứ Hai ngày 25/7/2022 của 12 con giáp: Sửu - Tỵ gặp được vận may, làm ăn phát đạt, Tý vướng nhiều thị phi, tiểu nhân ám hại

Dưới đây là tử vi thứ Hai ngày 25/7/2022 của 12 con giáp. Cặp đôi Sửu - Tỵ cát khí vây quanh, làm ăn thuận lợi. Trong khi đó, người tuổi Tý tiểu nhân lợi dụng, dễ vướng thị phi.

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