Tử vi tuần cuối cùng của tháng 7 (25/7 - 31/7), thiên thời địa lợi, 3 con giáp gặp toàn vận may, tài lộc dư dả, cát khí dồi dào, công danh sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 24/07/2022 20:22

Tử vi tuần cuối cùng của tháng 7 (25/7 - 31/7), 3 con giáp may mắn tài lộc dư dả, cát khí dồi dào, làm gì cũng thuận lợi.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần trong tuần cuối cùng của tháng 7 cát lộc hanh thông, làm gì cũng thuận lợi. Vận trình của con giáp sáng rõ hơn bao giờ hết. Quý nhân trao cho cơ hội để thăng tiến bằng chính sức lực của mình. Bản mệnh nắm bắt tốt, chứng minh được bản lĩnh và được cấp trên tin tưởng giao cho nhiều trọng trách.

Đường tài lộc của bản mệnh vượng phát. Tiền của tăng lên cũng nhờ vào sự phát triển trong sự nghiệp. Con giáp này hãy cố gắng giữ vững phong độ này và phát huy mạnh mẽ hơn trong tương lai.

con giap may man 1
Người tuổi Dần trong tuần cuối cùng của tháng 7 cát lộc hanh thông, - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý trong tuần cuối cùng của tháng 7 vận trình hanh thông, tiền tài dư dả. Việc làm ăn của con giáp có dấu hiệu phát triển tốt, nhất là người kinh doanh. Con giáp may mắn này có thể tìm được những hợp đồng hoặc những mối hợp tác hứa hẹn. Người làm công ăn lương hãy tiếp tục cố gắng rồi sẽ nhận được thành quả lao động xứng đáng.

Vận trình tình cảm ngập tràn niềm vui. Bản mệnh và người thương đang trải qua những phút giây vô cùng lãng mạn, vui vẻ. Người độc thân có thể sớm tìm được một nửa yêu thương nhờ sự giới thiệu của bạn bè.

con giap may man 2
Người tuổi Tý trong tuần cuối cùng của tháng 7 vận trình hanh thông, tiền tài dư dả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Công việc của người tuổi Tuất trong tuần cuối cùng của tháng 7 diễn ra đúng như ý muốn. Con giáp này đặt ra bao nhiêu kế hoạch, mục tiêu đều có thể thực hiện tốt mọi thứ. Mặc dù vẫn còn đó khó khăn nhưng với tinh thần quyết tâm cao độ, dường như không có gì có thể làm khó được bản mệnh.

Vận trình tình cảm ngọt ngào lý tưởng. Hạnh phúc tràn ngập khiến những người này còn không kịp tin vào mắt mình. Bản mệnh không muốn bỏ lỡ bất cứ cơ hội yêu đương nào cho mình.

con giap may man 3
Công việc của người tuổi Tuất trong tuần cuối cùng của tháng 7 diễn ra đúng như ý muốn - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

Tử vi 11 ngày tới, cát lộc hanh thông, 3 con giáp tiền tài dư dả, phúc khí đầy nhà, làm ăn tấn tới, liên tiếp đón nhận tin vui tiền bạc do ơn trên ban tặng

Tử vi 11 ngày tới, cát lộc hanh thông, 3 con giáp tiền tài dư dả, phúc khí đầy nhà, làm ăn tấn tới, liên tiếp đón nhận tin vui tiền bạc do ơn trên ban tặng

Tử vi 11 ngày tới, 3 con giáp may mắn tiền tài dư dả, liên tiếp đón nhận tin vui, vận trình thăng tiến vượt bậc.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp con giáp may mắn con giáp tử vi tuần cuối tháng 7 tử vi cuối tháng 7 tử vi ngày nay 3 con giáp giàu có tiên tri

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Tâm sự 3 giờ 52 phút trước
Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 7 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình