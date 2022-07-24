Tử vi 9 ngày tới (25/7 - 2/8), nhà tiên tri mù đoán định, 3 con giáp có số giàu sang, tiền vàng đầy ấp, phú quý đầy nhà, cát lộc dư dả, làm gì cũng hanh thông, thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 24/07/2022 21:40

Tử vi 9 ngày tới (25/7 - 2/8), 3 con giáp may mắn có số giàu sang, phú quý đầy nhà, làm gì cũng thuận lợi.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão trong 9 ngày tới làm gì cũng thuận lợi. Con giáp may mắn xây dựng được những mối quan hệ xã giao thân thiện, hòa hợp. Đây có thể là chỗ dựa vững chắc cho con giáp trong những bước phát triển mới trong sự nghiệp sau này. 

Bản mệnh còn gặp nhiều thuận lợi về tài lộc. Bản mệnh có lộc trời ban, nhất là với những người làm trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán. Có điều bạn cần giữ thái độ tỉnh táo, tránh đầu tư mù quáng.

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Người tuổi Mão trong 9 ngày tới làm gì cũng thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn trong 9 ngày tới vận trình có nhiều điểm sáng. Chính Quan trợ mệnh giúp con giáp đạt khá nhiều thành tựu rực rỡ với tinh thần hăng say, nhiệt tình. Cấp trên nhìn thấy được điều ấy và sẽ cất nhắc bản mệnh lên vị trí cao hơn. Đường tài lộc khởi sắc, con giáp có thêm nguồn thu mới bên cạnh công việc chính.

Trong tình cảm, con giáp và nửa kia có thêm thời gian dành cho nhau sau những ngày xa cách. Người độc thân có thể tìm được người thương nhờ sự chủ động, cởi mở của mình.

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Người tuổi Thìn trong 9 ngày tới vận trình có nhiều điểm sáng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Sự nghiệp của tuổi Hợi được cát tinh hỗ trợ. Nhiều cơ hội tốt tìm đến con giáp mở rộng con đường công danh sự nghiệp. Tuy nhiên, tốt nhất bản mệnh nên có sự chọn lọc phù hợp nhằm tránh lẫn lộn, bởi vì chúng sẽ chỉ khiến cho mình mệt mỏi hơn thôi.

Trong chuyện tình cảm, con giáp may mắn dễ dàng ghi điểm trong mắt mọi người về những gì mình làm với tâm thế vô tư, không hề vụ lợi. Thời điểm này phù hợp để bản mệnh trao đổi, trò chuyện với bạn bè, người thân.

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Sự nghiệp của tuổi Hợi được cát tinh hỗ trợ - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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