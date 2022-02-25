Tử vi 3 ngày tới (26/2 - 28/2), được Thần Tài 'bảo kê', 3 con giáp vận mệnh hanh thông, tiền nong dư dả, tha hồ gánh tài gánh lộc về nhà

Tâm linh - Tử vi 25/02/2022 11:40

Tử vi 3 ngày tới (26/2 - 28/2) cho thấy, 3 con giáp may mắn làm ăn phát đạt, thuận thế phát tài, sống đời giàu sang, phú quý.

Tuổi Dậu

Tử vi dự đoán, 3 ngày tới của người tuổi Dậu sẽ diễn ra vô cùng thuận lợi. Dưới sự giúp đỡ của Thần Tài, con giáp có thể tiến hành việc kết bạn, làm ăn, hoặc nhận được lời mời hợp tác hấp dẫn từ đối tác. Bản mệnh hãy tự tin  thể hiện năng lực của mình. Khi dám nói ra suy nghĩ và quan điểm của mình thì bản mệnh sẽ nhận được những thành công ngoài mong đợi. 

Vận trình tài lộc gặp nhiều may mắn. Những khoản thu bất ngờ giúp bản mệnh dễ dàng củng cố nguồn tài chính cho mình.

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Tử vi dự đoán, 3 ngày tới của người tuổi Dậu sẽ diễn ra vô cùng thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Vận trình tươi sáng, người tuổi Mão trong 3 ngày tới trải qua êm đềm, xuôi thuận. Công việc và tài chính của con giáp duy trì ở mức ổn định. Con giáp hài lòng với những gì mình đang tạm có và không quá vất vả để đạt được mục tiêu. Nhìn chung, Mão không phải lo lắng gì cho những ngày sắp tới. Tuy nhiên, bạn cũng nên biết tự phấn đấu để ngày càng hoàn thiện bản thân và chuẩn bị cho nhiều biến động lớn trong tương lai.

Vận trình tình cảm đón tin cát lành. Tuổi Mão và nửa kia sắp sửa có thêm bước tiến đáng kể trong mối quan hệ tình cảm hiện tại.

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Vận trình tươi sáng, người tuổi Mão trong 3 ngày tới trải qua êm đềm, xuôi thuận - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Công việc của người tuổi Tuất trong 3 ngày tiếp theo diễn ra trôi chảy. Con giáp may mắn này có thể dồn hết trí lực vào những việc đang làm. Trong một số trường hợp, con giáp sẽ phát huy được năng lực sáng tạo và mang về những thành tích đáng kể. Vận trình tài lộc từ đây cũng gặp nhiều vận may.Bản mệnh tiền bạc rủng rỉnh, sống đời giàu sang, dư dả.

Sức khỏe của Tuất không có gì đáng lo ngại. Tuy nhiên, con giáp cũng nên chú ý ăn uống khoa học, tránh thức khuya để có tinh thần minh mẫn.

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Công việc của người tuổi Tuất trong 3 ngày tiếp theo diễn ra trôi chảy - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi thứ Bảy ngày 26/2/2022 của 12 con giáp: Thìn - Tuất vận trình thăng hoa, đón nhận niềm vui tài lộc, Dậu xui rủi bủa vây, tiểu nhân đeo bám

Tử vi thứ Bảy ngày 26/2/2022 của 12 con giáp: Thìn - Tuất vận trình thăng hoa, đón nhận niềm vui tài lộc, Dậu xui rủi bủa vây, tiểu nhân đeo bám

Dưới đây là tử vi thứ Bảy ngày 26/2/2022 của 12 con giáp. Cặp đôi Thìn - Tuất ăn nên làm ra, gặp nhiều may mắn cả trong sự nghiệp và tình duyên. Trong khi đó, người tuổi Dậu không thoát khỏi vận đen, bị tiểu nhân bày mưu hãm hại.

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