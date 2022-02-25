Tử vi thứ Bảy ngày 26/2/2022 của 12 con giáp: Thìn - Tuất vận trình thăng hoa, đón nhận niềm vui tài lộc, Dậu xui rủi bủa vây, tiểu nhân đeo bám

Tâm linh - Tử vi 25/02/2022 06:00

Dưới đây là tử vi thứ Bảy ngày 26/2/2022 của 12 con giáp. Cặp đôi Thìn - Tuất ăn nên làm ra, gặp nhiều may mắn cả trong sự nghiệp và tình duyên. Trong khi đó, người tuổi Dậu không thoát khỏi vận đen, bị tiểu nhân bày mưu hãm hại.

Xem tử vi thứ Bảy ngày 26/2/2022 của 12 con giáp để dự báo trước những việc có thể xảy ra với mình trong thời điểm này, từ đó giúp bạn có kế hoạch hoàn thành các công việc sắp tới một cách hoàn hảo nhất.

Tử vi thứ Bảy ngày 26/2/2022 của tuổi Tý

Tử vi dự đoán, người tuổi Tý vào thứ Bảy cần hết sức cẩn thận. Hung Tinh đặt ra cho con giáp khá nhiều rào cản trong quá trình làm việc. Bởi sự nhẹ dạ cả tin, bản mệnh dễ trở thành đối tượng để kẻ xấu lợi dụng. Tiểu nhân rất có thể sẽ xuất hiện ngay phía sau bạn mà gây trở ngại trong cả công việc và cuộc sống.

Mối quan hệ giữa bạn và người ấy không mấy hài hòa khi những bất đồng cứ liên tiếp nảy sinh. Cả hai vì không tìm được tiếng nói chung mà liên tục xảy ra tranh cãi, mâu thuẫn khiến tình cảm rạn nứt.

tu vi thu bay ngay 2622022 1
Hung Tinh đặt ra cho con giáp khá nhiều rào cản trong quá trình làm việc - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 26/2/2022 của tuổi Sửu

Thứ Bảy này là ngày đại cát với người tuổi Sửu. Bản mệnh có được những thành tựu trong công việc và nhận về sự nể trọng của mọi người. Tuy bị kẻ gian quấy phá nhưng Sửu gặp dữ hóa lành, thận lợi đạt được những mục đích mà mình mong muốn. 

Tài vận của con giáp này cũng vô cùng sáng sủa. Bản mệnh kiếm tiền nhiều vô kể, có được cuộc sống giàu sang phú quý. Nhìn chung, vận trình sắp tới của Sửu không có gì đáng ngại.

Tử vi thứ Bảy ngày 26/2/2022 của tuổi Dần

Người tuổi Dần sẽ phải một mình gánh vác nhiều công việc nặng nhọc trong thứ Bảy. Áp lực công việc đè nặng, Dần không thôi suy nghĩ muộn phiền. Từ đây, tâm trạng của con giáp trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết. Bản mệnh không thể kiểm soát được sự nóng và hậu quả là gây ra không ít cuộc xung đột gay gắt.

Bên cạnh đó, con giáp nên quan tâm hơn đến sức khỏe của bản thân, nhất là với những người có thể trạng yếu với nhiều bệnh mãn tính liên quan đến tim mạch.

Tử vi thứ Bảy ngày 26/2/2022 của tuổi Mão

Người tuổi Mão đạt được nhiều thành công trong thứ Bảy. Công việc trên đà thuận lợi với sự thành công của những mục tiêu mà con giáp đặt ra. Hơn nữa, sự xuất hiện của Cát Tinh báo hiệu vận may tài lộc đang đến với bản mệnh. Bạn có cơ hội phát tài nhờ vào các khoản thu bất ngờ như trúng thưởng, trúng số, hay được cho tặng tiền bạc nữa. 

Trong chuyện tình cảm, con giáp này và nửa kia luôn duy trì tình cảm rất ổn định bởi hai người thường hay chia sẻ và tâm sự với nhau.

tu vi thu bay ngay 2622022 2
Người tuổi Mão đạt được nhiều thành công trong thứ Bảy - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 26/2/2022 của tuổi Thìn

Vận trình của người tuổi Thìn có phần khởi sắc hơn trong ngày thứ 7 này. Sự nghiệp của con giáp có những bước tiến thuận lợi bởi cấp trên đã nhận ra được điểm mạnh của bạn và giao cho giải quyết những nhiệm vụ quan trọng. Con giáp nên tập trung phấn đấu để thuận lợi thăng quan, tiến chức.

Nguồn thu nhập ổn định và tăng tiến, bản mệnh có thể yên tâm tận hưởng những thành quả lao động của mình mà không phải lo nghĩ nhiều thêm nữa.

Tử vi thứ Bảy ngày 26/2/2022 của tuổi Tỵ

Trong thứ Bảy, người tuổi Tỵ không gặp nhiều may mắn trong cả công việc và cuộc sống. Quan hệ giữa bạn và cấp trên trở nên khá căng thẳng khiến nhiều người tính đến chuyện bỏ việc. Con giáp cần suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào trong thời gian này vì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vận mệnh của bạn trong vài năm tới.

Vận trình tài lộc của con giáp cũng có biến động. Khả năng quản lý chi tiêu còn hạn chế là nguyên nhân làm chững lại nguồn tài chính của con giáp này.

Tử vi thứ Bảy ngày 26/2/2022 của tuổi Ngọ

Theo tử vi ngày mới, người tuổi Ngọ sẽ phải hứng chịu nhiều áp lực đối với công việc. Do bản tính cầu toàn, con giáp sẽ ôm đồm nhiều việc về mình dẫn đến bản thân kiệt sức. Ngoài ra, con giáp cũng không được lòng những người đồng nghiệp, chuyện mâu thuẫn xảy ra thường xuyên. Lời khuyên cho con giáp này là nên thị phi, cẩn trọng hơn trong từ phát ngôn. 

Chuyện tình cảm của Ngọ chẳng được như ý. Bạn cảm thấy bất mãn vì nửa kia không thông cảm cho những áp lực của mình. Mâu thuẫn xảy ra là điều khó tránh khỏi.

Tử vi thứ Bảy ngày 26/2/2022 của tuổi Mùi

Vận trình của người tuổi Mùi trong thứ Bảy diễn ra thuận lợi. Mọi chuyện con giáp làm đều trở nên suôn sẻ hơn trước rất nhiều. Bạn có thể nhân cơ hội này để triển khai những dự án tiềm năng mà bản thân đã ấp ủ từ lâu. Các mối quan hệ xã hội của con giáp cũng diễn ra vô cùng tốt đẹp. Mùi có nhiều niềm vui và thành công hơn trong cả công việc và cuộc sống.

Vận trình tình cảm êm ấm. Sự trân trọng và cảm thông chính là chìa khóa giúp các cặp đôi duy trì được mối quan hệ tình cảm được lâu bền như hiện tại.

Tử vi thứ Bảy ngày 26/2/2022 của tuổi Thân

Vào thứ Bảy tới, người tuổi Thân vận mệnh khai thông, công danh vượng phát. Nếu là người làm kinh doanh thì các thương vụ được chốt lời nhanh chóng, suôn sẻ. Trong khi đó những người làm công ăn lương cũng sẽ thu lời từ những khoản đầu tư bên ngoài. Con giáp có thu nhập ổn định và ngày càng cao.

Nhân duyên tốt đẹp đang tìm đến bạn Con giáp đón nhận không ít sự quan tâm từ người khác giới. Đừng vội vàng nhận lời của bất cứ ai, hãy dựa vào cảm xúc của bản thân để đưa ra những lựa chọn phù hợp cho mình.

Tử vi thứ Bảy ngày 26/2/2022 của tuổi Dậu

Người tuổi Dậu vận trình tuột dốc, cẩn thận tiểu nhân trong thứ Bảy. Con giáp được dự đoán bị người ghen ghét nên ra sức phá hoại  sự nghiệp của bạn. Bản mệnh nên hết sức cẩn thận, chớ nên chủ quan mà để xảy ra sai sót.

Dậu sẽ nảy sinh mâu thuẫn với con cái hoặc cha mẹ trong nhà. Khoảng cách thế hệ dễ dẫn đến những quan điểm bất đồng, đôi bên đều cần lắng nghe đối phương một cách nghiêm túc và cởi mở hơn.  

tu vi thu bay ngay 2622022 3
Người tuổi Dậu vận trình tuột dốc, cẩn thận tiểu nhân trong thứ Bảy - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 26/2/2022 của tuổi Tuất

Người tuổi Tuất trong thứ Bảy đón nhận nhiều niềm vui tài lộc. Con giáp tự tin hơn vào khả năng của mình và dám đứng ra nhận những nhiệm vụ quan trọng. Tinh thần lạc quan và nhiệt huyết giúp bạn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Vận tài lộc cũng từ đây trở nên suôn sẻ. Con giáp dắt túi một khoản tiền không nhỏ và có cuộc sống sung túc, dư dả.

Vận trình tình cảm bình yên. Các cặp đôi yêu nhau trong bình lặng và không có nhiều biến động.

Tử vi thứ Bảy ngày 26/2/2022 của tuổi Hợi

Người tuổi Hợi phải đối mặt với không ít tổn thất trong thứ Bảy. Hợi được khuyên nên cẩn trọng hơn trong các mối quan hệ. Con giáp dễ phải chịu sự nghi kỵ của mọi người. Ngoài ra, vận trình hung hiểm, bản mệnh còn có thể bị những người tưởng chừng như thân thiết hãm hại.

Tình cảm giữa bạn và nửa kia cũng có thể có dấu hiệu bất ổn. Bạn không nên tiếp tục thờ ơ, lạnh nhạt như vậy, nếu không quan hệ giữa đôi bên sẽ càng trở nên xa cách hơn.

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 15 ngày tới (26/2 - 12/3), vận mệnh xuất hiện kim quang, 3 con giáp tài lộc quấn thân, công danh vượng phát, thu hút nhiều may mắn, hỷ sự

Tử vi 15 ngày tới (26/2 - 12/3), vận mệnh xuất hiện kim quang, 3 con giáp tài lộc quấn thân, công danh vượng phát, thu hút nhiều may mắn, hỷ sự

Tử vi 15 ngày tới (26/2 - 12/3) cho thấy, 3 con giáp may mắn vận trình hanh thông, làm ăn phát đạt. Bản mệnh vượng phát vận may, tiền tài dư dả.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi Tử vi con giáp may mắn Tử vi thứ Bảy

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 28 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 28 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 28 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 38 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 8 giờ 58 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 43 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 9 giờ 58 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để