Tử vi 15 ngày tới (26/2 - 12/3), vận mệnh xuất hiện kim quang, 3 con giáp tài lộc quấn thân, công danh vượng phát, thu hút nhiều may mắn, hỷ sự

Tâm linh - Tử vi 25/02/2022 00:00

Tử vi 15 ngày tới (26/2 - 12/3) cho thấy, 3 con giáp may mắn vận trình hanh thông, làm ăn phát đạt. Bản mệnh vượng phát vận may, tiền tài dư dả.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất trong 15 ngày tới nhận được nhiều tài lộc từ ơn trên ban tặng. Công việc của con giáp tiến triển rất tốt đẹp, Tuất nhận được lời khen ngợi từ cấp trên nhờ thành tích rõ ràng mà bạn làm được. Đường tài lộc của con giáp cũng vì thế mà thăng tiến không ngừng. Con giáp may mắn này chi tiêu thả ga, không cần nhìn giá, thậm chí còn để giành được một khoản tiền lớn phòng thân.

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Người tuổi Tuất trong 15 ngày tới nhận được nhiều tài lộc từ ơn trên ban tặng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

15 ngày tới là khoảng thời gian hoàng kim của người tuổi Mùi. Con giáp sẵn sàng đón nhận khó khăn và đạt được thành công ngoài mong đợi. Công việc tiến triển tốt đẹp, bạn biểu hiện xuất sắc khiến ai nấy cũng phải nể phục và tin tưởng. Ngoài ra, trong thời gian này, bản mệnh còn có cơ hội quen biết được nhiều người bạn mới sẽ hỗ trợ đắc lực cho con giáp trong tương lai.

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15 ngày tới là khoảng thời gian hoàng kim của người tuổi Mùi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý trong 15 ngày tới có những thay đổi đáng kể trong vận mệnh. Những ý tưởng mới có phần mạo hiểm của Tý nhận được sự ủng hộ từ đồng nghiệp và cấp trên. Nếu nắm bắt tốt các cơ hội trước mắt thì việc thăng quan tiến chức sẽ là chuyện sớm muộn. Cát tinh mang tài lộc đến, con giáp may mắn trúng số hay được người quen biết tặng một khoản tiền không nhỏ. Nhìn chung, vận trình của con giáp trong những ngày sắp tới không có gì đáng ngại.

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Người tuổi Tý trong 15 ngày tới có những thay đổi đáng kể trong vận mệnh - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

Sách trời đã điểm, 3 con giáp bừng sáng công danh, hanh thông tài lộc, làm một lời mười, vận may ngập lối trong 99 ngày tới

Sách trời đã điểm, 3 con giáp bừng sáng công danh, hanh thông tài lộc, làm một lời mười, vận may ngập lối trong 99 ngày tới

Trong 99 ngày tới, 3 con giáp may mắn vận trình khai thông, làm ăn xuôi thuận. Bản mệnh có nhiều cơ hội thăng quan tiến chức, sống đời dư dả, giàu sang.

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