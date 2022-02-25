Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 26/2/2022, tử khí tràn lan, số mệnh xui rủi, 3 con giáp sự nghiệp lâm nguy, tiền tài thâm hụt, đối mặt với nhiều nghi kỵ của người xung quanh

Tâm linh - Tử vi 25/02/2022 10:00

Theo tử vi hàng ngày, vào đúng thứ Bảy ngày 26/2/2022, 3 con giáp xui xẻo vận trình tăm tối, gặp nhiều trắc trở trên đường công danh và tài lộc.

Tuổi Tý

Trong thứ Bảy, người tuổi Tý cần hết sức cẩn thận trong từng đường đi nước bước. Trong công việc, Hung Tinh đặt ra cho con giáp khá nhiều rào cản, khó khăn muôn trùng. Chính sự nhẹ dạ cả tin mà bản mệnh dễ bị kẻ xấu lợi dụng. Tiểu nhân rất có thể sẽ xuất hiện ngay phía sau khiến bạn không kịp trở tay.

Mối quan hệ giữa bạn và người ấy gặp nhiều trục trặc. Cả hai vì không tìm được tiếng nói chung mà liên tục xảy ra tranh cãi, mâu thuẫn khiến tình cảm rạn nứt.

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Trong thứ Bảy, người tuổi Tý cần hết sức cẩn thận trong từng đường đi nước bước - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ trong thứ Bảy không gặp nhiều may mắn trong cả công việc và cuộc sống. Con giáp và cấp trên trở nên khá căng thẳng vì những bất đồng, chèn ép. Thậm chí, trong nhiều trường hợp bản mệnh còn tính đến chuyện bỏ việc. Tuy nhiên, Tỵ cần suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào trong thời gian này vì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vận mệnh của bạn trong vài năm tới.

Vận trình tài lộc của con giáp cũng lao dốc không phanh. Thu nhập suy giảm kèm theo khả năng quản lý chi tiêu còn hạn chế khiến nguồn tài chính của con giáp này bị đeo dọa ít nhiều.

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Người tuổi Tỵ trong thứ Bảy không gặp nhiều may mắn trong cả công việc và cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần vận trình tuột dốc, một mình gánh vác nhiều công việc nặng nhọc. Áp lực công việc đè nặng, Dần không thôi suy nghĩ muộn phiền. Tâm trạng của con giáp từ đây có nhiều bất ổn và ngày càng trở nên tệ hơn. Bản mệnh không thể kiểm soát được sự nóng và hậu quả là gây ra không ít cuộc xung đột gay gắt. 

Con giáp xui xẻo này nên quan tâm hơn đến sức khỏe của bản thân, cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi để tránh nhiều hậu quả đáng tiếc.

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Người tuổi Dần vận trình tuột dốc, một mình gánh vác nhiều công việc nặng nhọc - Ảnh minh họa: Internet

 *Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi thứ Bảy ngày 26/2/2022 của 12 con giáp: Thìn - Tuất vận trình thăng hoa, đón nhận niềm vui tài lộc, Dậu xui rủi bủa vây, tiểu nhân đeo bám

Tử vi thứ Bảy ngày 26/2/2022 của 12 con giáp: Thìn - Tuất vận trình thăng hoa, đón nhận niềm vui tài lộc, Dậu xui rủi bủa vây, tiểu nhân đeo bám

Dưới đây là tử vi thứ Bảy ngày 26/2/2022 của 12 con giáp. Cặp đôi Thìn - Tuất ăn nên làm ra, gặp nhiều may mắn cả trong sự nghiệp và tình duyên. Trong khi đó, người tuổi Dậu không thoát khỏi vận đen, bị tiểu nhân bày mưu hãm hại.

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