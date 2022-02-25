Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 26/2/2022, thắp sáng vận may, khai thông số mệnh, 3 con giáp được Cát Tinh phù trợ, thuận lợi thăng tiến trong công việc, chạm đến đỉnh cao danh vọng lẫn tiền tài

Tâm linh - Tử vi 25/02/2022 06:18

Theo tử vi hàng ngày, vào đúng thứ Bảy ngày 26/2/2022, 3 con giáp may mắn thuận đường công danh, tài lộc vượng phát. Bản mệnh có được nhiều cơ hội làm giàu, vận trình phất lên không thấy điểm dừng.

Tuổi Mão

Trong thứ Bảy, người tuổi Mão đón nhận vô vàn vận may, thành công liên tiếp kéo đến. Con giáp đạt được hầu hết những mục tiêu mà mình đặt ra, nhận được sự công nhận từ những người xung quanh. Thêm vào đó, Cát Tinh xuất hiện báo hiệu vận may tài lộc đang đến với bản mệnh. Bạn có thể thu được một khoản tiền bất ngờ nhờ vào trúng số, các trò chơi may rủi hay được cho tặng tiền bạc nữa. 

Về phương diện tình cảm, con giáp may mắn này và nửa kia luôn duy trì tình cảm rất ổn định bởi hai người thường hay chia sẻ và tâm sự với nhau.

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Trong thứ Bảy, người tuổi Mão đón nhận vô vàn vận may, thành công liên tiếp kéo đến - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thứ Bảy này, vận trình của người tuổi Thìn  khởi sắc đáng kể. Con giáp có những bước tiến lớn trong công việc bởi cấp trên đã nhận ra được điểm mạnh của bạn và giao cho giải quyết những nhiệm vụ quan trọng. Nếu thể hiện tốt trong giai đoạn này, Thìn sẽ thuận lợi thăng quan tiến chức. Nguồn thu nhập ổn định, bản mệnh có thể yên tâm tận hưởng những thành quả lao động của mình mà không phải lo nghĩ nhiều thêm nữa.

Sức khỏe của con giáp không có gì đáng ngại. Bạn duy trì được những thói quen tốt và có nguồn năng lượng tràn trề sẵn sàng cho mọi thử thách.

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Thứ Bảy này, vận trình của người tuổi Thìn  khởi sắc đáng kể - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Vận trình của người tuổi Mùi trong thứ Bảy diễn ra khá suôn sẻ. Mọi chuyện con giáp làm đều thành công mỹ mãn. Bạn có thể triển khai những dự án tiềm năng mà bản thân đã ấp ủ từ lâu. Các mối quan hệ xã hội của Mùi cũng diễn ra vô cùng tốt đẹp. Những người bạn gặp trong giai đoạn này có thể là quý nhân giúp đỡ bạn về sau. Mùi nhận được niềm vui và thành công hơn trong cuộc sống.

Chuyện tình cảm của con giáp diễn ra êm ấm. Sự trân trọng và cảm thông chính là chìa khóa giúp các cặp đôi duy trì được mối quan hệ tình cảm được lâu bền như hiện tại.

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Vận trình của người tuổi Mùi trong thứ Bảy diễn ra khá suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

 *Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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Tử vi 15 ngày tới (26/2 - 12/3) cho thấy, 3 con giáp may mắn vận trình hanh thông, làm ăn phát đạt. Bản mệnh vượng phát vận may, tiền tài dư dả.

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