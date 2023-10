Tử vi 3 ngày đầu tuần mới (9/5 - 11/5), hành thiện được phước, vận trình khai thông, 3 con giáp may mắn ơn trên ban lộc, mở rộng công danh, tiền tài đầy ấp, hỷ sự ngập nhà

Người tuổi Tỵ vận trình hanh thông, mọi việc đều suôn sẻ trong 3 ngày đầu tuầ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Công việc của người tuổi Dậu trong 3 ngày đầu tuần diễn ra khá là may mắn. Con giáp may mắn khá tự do, độc lập trong mọi công việc nên không muốn nhờ vả hay trông cậy vào ai. Tuy nhiên, hãy cân bằng mọi thứ thật tốt để luôn giữ vững phong độ hiện tại. Vận trình tài lộc có lộc. Thực Thần chiếu mệnh đem lại cho bản mệnh những khoản thưởng đáng kể trong ngày.

Vận trình tình cảm vô cùng đẹp đẽ. Các cặp đôi trải qua không ít cãi vã và xung đột mới tìm được lý tưởng chung. Người độc thân dễ dàng tìm được người như ý nhờ sự kiên trì, bền bỉ.