Tử vi 3 ngày đầu tuần mới (9/5 - 11/5), hành thiện được phước, vận trình khai thông, 3 con giáp may mắn ơn trên ban lộc, mở rộng công danh, tiền tài đầy ấp, hỷ sự ngập nhà

Tâm linh - Tử vi 08/05/2022 18:11

Tử vi 3 ngày đầu tuần mới (9/5 - 11/5), 3 con giáp may mắn làm ăn thuận lợi, cát khí ùa về, tiền tài dư dả tiêu mãi không hết.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ vận trình hanh thông, mọi việc đều suôn sẻ trong 3 ngày đầu tuần. Có quý nhân trợ lực, con giáp cứ tự tin làm những việc mình làm và giữ đúng theo kế hoạch vì dù khó khăn cũng sẽ có người giúp đỡ. Chính Tài lộc có tin vui, bản mệnh bắt đầu có được những thói quen tốt về tiền. Một số người còn nhận ra mình đã tích lũy được một khoản tiền kha khá, biết hạn chế chi tiêu những món đồ không cần thiết. 

Chuyện tình cảm có nhiều chuyển biến. Bản mệnh và nửa kia hòa hợp sau những mâu thuẫn. cả hai hiểu được sự quan trọng của nhau trong mối quan hệ này.

con giap may man 1
Người tuổi Tỵ vận trình hanh thông, mọi việc đều suôn sẻ trong 3 ngày đầu tuầ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Công việc của người tuổi Dậu trong 3 ngày đầu tuần diễn ra khá là may mắn. Con giáp may mắn khá tự do, độc lập trong mọi công việc nên không muốn nhờ vả hay trông cậy vào ai. Tuy nhiên, hãy cân bằng mọi thứ thật tốt để luôn giữ vững phong độ hiện tại. Vận trình tài lộc có lộc. Thực Thần chiếu mệnh đem lại cho bản mệnh những khoản thưởng đáng kể trong ngày.

Vận trình tình cảm vô cùng đẹp đẽ. Các cặp đôi trải qua không ít cãi vã và xung đột mới tìm được lý tưởng chung. Người độc thân dễ dàng tìm được người như ý nhờ sự kiên trì, bền bỉ.

con giap may man 2
Công việc của người tuổi Dậu trong 3 ngày đầu tuần diễn ra khá là may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi sẽ đón nhiều tin vui tài lộc bất ngờ trong 3 ngày đầu tuần. Con giáp có cơ hội kiếm tiền sẽ xuất hiện ngay trước mắt con giáp này đó. Những mối quan hệ hòa hảo có thể mang đến cho con giáp này cơ hội kiếm tiền không nhỏ, bản mệnh hãy nhanh tay nắm bắt.

Trong tình cảm, dù cho có bất đồng hay xung đột xảy ra thì người tuổi Ngọ vẫn một mực bày tỏ sự yêu thương, quan tâm tới người kia. Tình cảm được duy trì ổn định nhờ chính sự nỗ lực của cả hai.

con giap may man 3
Người tuổi Hợi sẽ đón nhiều tin vui tài lộc bất ngờ trong 3 ngày đầu tuần - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

Đúng ngày mai, thứ Hai ngày 9/5/2022, xui rủi bám đuôi, vận trình u ám, 3 con giáp vướng nhiều thị phi, tiểu nhân quấy phá, sự nghiệp trì trệ, lâm vào cảnh nợ nần, túng thiếu

Đúng ngày mai, thứ Hai ngày 9/5/2022, xui rủi bám đuôi, vận trình u ám, 3 con giáp vướng nhiều thị phi, tiểu nhân quấy phá, sự nghiệp trì trệ, lâm vào cảnh nợ nần, túng thiếu

Đúng ngày mai, thứ Hai ngày 9/5/2022, 3 con giáp xui xẻo tiểu nhân bám đuôi, sự nghiệp u tối, báo hiệu nhiều điềm xấu đang đến gần.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi Tử vi con giáp may mắn tử vi 3 ngày đầu tuần

TIN MỚI NHẤT

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 1 giờ 10 phút trước
Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Tâm sự gia đình 1 giờ 40 phút trước
Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 10 phút trước
Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 2 giờ 40 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Tâm sự 3 giờ 10 phút trước
Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Tâm sự 3 giờ 40 phút trước
Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Tâm sự gia đình 4 giờ 10 phút trước
Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Tâm sự gia đình 4 giờ 40 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng