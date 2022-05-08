Tử vi thứ Hai ngày 9/5/2022 của 12 con giáp: Tỵ - Tuất được Cát Thần che chở, vận may ùa về, Mão chậm đường tiến thân, tiểu nhân đeo bám

Vận trình của người tuổi Tý trong thứ Hai xuất hiện Hung Tinh, cần cẩn trọng ở mọi việc. Con giáp thường xuyên cảm thấy căng thẳng và mệt mỏi vào ngày đầu tiên của tuần mới nên dễ đưa ra các quyết định sai lầm. Bản mệnh cũng nên chú ý cách cư xử của bản thân, đừng để những lời nói trong lúc tức giận kéo vào thị phi không đáng có.

Xem tử vi thứ Hai ngày 9/5/2022 của 12 con giáp để dự báo trước những việc có thể xảy ra với mình trong thời điểm này, từ đó giúp bạn có kế hoạch hoàn thành các công việc sắp tới một cách hoàn hảo nhất.

Người tuổi Sửu trong thứ Hai được Tam hợp che chở nên liên tiếp đón nhận vận may. Con giáp có khá nhiều cơ hội để kiếm tiền, nếu tích cực phấn đấu thì thu nhập sẽ vô cùng khả quan. Con giáp cũng được khuyên nên tham gia các hoạt động xã hội để mở rộng các mối quan hệ. Điều này vừa giúp con giáp có được niềm vui hiện tại còn mang lại lợi ích cho tương lai về sau.

Trong chuyện tình cảm, người độc thân có thể nhận được sự quan tâm từ nhiều đối tượng khác giới nhưng nên tiếp tục tìm hiểu chứ đừng vội vàng lao vào một mối quan hệ không rõ ràng.

Gia đạo yên ấm. Các cặp đôi tìm hâm nóng tình cảm sau rất nhiều sóng gió. Sự trân trọng và thấu hiểu chính là chìa khóa giữa lấy hạnh phúc của cả hai.

Tử vi thứ Hai ngày 9/5/2022 của tuổi Dần

Người tuổi Dần trong thứ Hai làm gì cũng trở nên suôn sẻ. Dưới sự soi sáng của Cát Tinh, con giáp trở nên quyết đoán hơn khi đứng trước các sự lựa chọn. Những biểu hiện xuất sắc trong thời gian này giúp bản mệnh có được đánh giá cao từ mọi người, thuận lợi thăng quan tiến chức. Thu nhập vì thế cũng tăng cao, con giáp không phải bận tâm nhiều đến việc chi tiêu, mua sắm.

Đường tình duyên của con giáp đón đào hoa nở rộ, tin vui tới tấp. Người có đôi sắp bước đến một nấc mới trong mối quan hệ, tình cảm càng ngày càng trở nên sâu sắc hơn.

Tử vi thứ Hai ngày 9/5/2022 của tuổi Mão

Người tuổi Mão trong thứ Hai dễ rơi vào tình trạng thái bất ổn khi bị quá nhiều áp lực vây quanh. Con giáp có xu hướng ôm đồm quá nhiều việc vào người cộng thêm tính cầu toàn nên thường chậm hơn so với mọi người, ảnh hưởng nhiều đến tiến độ công việc. Ngoài ra, con giáp còn bị tiểu nhân lợi dụng, tìm cách hãm hại để trục lợi cá nhân. Bản mệnh nên cẩn thận, tránh lo chuyện bao đồng kể rước họa vào thân.

Vận trình tình cảm chưa thật hoà hợp. Việc yêu xa gây trở ngại nhiều cho bạn và nửa kia. Nếu có thể cùng nhau vượt qua thời gian này, tình cảm của cả hai sẽ vô cùng bền chặt.

Tử vi thứ Hai ngày 9/5/2022 của tuổi Thìn

Người tuổi Thìn trong thứ Hai gặp nhiều điều chẳng lành. Con giáp có thể sẽ phải trải qua một ngày vất vả do vướng phải tranh chấp, mâu thuẫn với đồng nghiệp. Hãy hết sức bình tĩnh giải quyết vấn đề. Bạn cũng nên dành thời gian để nhìn nhận lại bản thân, xem mình có những khuyết điểm gì cần phải khắc phục để cải thiện mối quan hệ xung quanh.

Vận trình tình cảm chưa thật hoà hợp. Việc yêu xa gây trở ngại nhiều cho bạn và nửa kia. Nếu có thể cùng nhau vượt qua thời gian này, tình cảm của cả hai sẽ vô cùng bền chặt.

Tử vi thứ Hai ngày 9/5/2022 của tuổi Tỵ

Người tuổi Mão gặp cát thần nên đón nhận nhiều tin mừng trong công việc và cuộc sống. Nhiều vấn đề bất ngờ phát sinh nhưng con giáp đều giải quyết ổn thỏa, bản mệnh khẳng định tài năng, mở ra con đường thăng tiến cho mình. Đường công danh đang rộng mở, chỉ chờ bản mệnh nhẹ bước lên mây nên hãy cố gắng nắm lấy những cơ hội vàng trong thời gian này nhé.

Vận trình tình cảm tìm được yêu thương. Người độc thân dễ dàng tìm được người tâm đầu ý hợp nhờ sự mai mối của người thân. Tình cảm vợ chồng gắn kết hơn trước sau những hiểu lầm, sóng gió chông chênh.

Người tuổi Mão gặp cát thần nên đón nhận nhiều tin mừng trong công việc và cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 9/5/2022 của tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ trong thứ Hai nhận được nhiều điềm báo xấu về chuyện tiền bạc. Vận trình u tối, tài khí khó có thể tích tụ, kiếm được tiền rồi lại đánh mất, vòng tròn luẩn quẩn khiến bản mệnh luôn phải đau đầu về chuyện chi tiêu.

Sức khỏe của con giáp đang giảm sút, nhất là đối với ai đang mang bệnh. Trong thời gian này, bạn nên nghỉ ngơi sớm, tránh làm việc quá sức hay thức quá muộn. Để tinh thần được tốt bạn có thể xem một bộ phim hài trước khi ngủ.

Tử vi thứ Hai ngày 9/5/2022 của tuổi Mùi

Vận trình công việc của tuổi Mùi trong thứ Hai diễn ra thuận lợi. May mắn chiếu mệnh giúp con giáp nhanh chóng giải quyết triệt để những rắc rối còn tồn đọng trước đó. Đây cũng là thời điểm thích hợp để con giáp này tạo dựng lại mối quan hệ xã giao rộng rãi.

Hôm nay mối quan hệ giữa con giáp và gia đình rất hòa hợp. Mỗi khi gặp khó khăn hoặc vui vẻ, các thành viên trong nhà đều cùng chia sẻ với nhau. Gia đình chính là hậu phương vững chắc giúp bạn vững vàng trước biến cố.

Tử vi thứ Hai ngày 9/5/2022 của tuổi Thân

Trong thứ Hai, người tuổi Thân gặp nhiều điều không mong muốn. Con giáp rất dễ cảm thấy bất an, khó chịu vì những rắc rối trong công việc. Bản mệnh được khuyên cần phải thẳng thắn và quyết đoán hơn. Nếu không trực tiếp giải quyết những vấn đề đang tồn đọng thì bản thân có thể đánh mất lòng tin của đồng nghiệp cũng như cấp trên.

Vận trình tình cảm kém sắc. Tình yêu không giống như cổ tích nên không phải lúc nào cũng êm thuận. Con giáp này cần phải cân bằng tốt cảm xúc của mình để hạn chế tối đa bất đồng có thể xảy ra.

Tử vi thứ Hai ngày 9/5/2022 của tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trong thứ Hai vận trình có điều bất ổn. Dù bắt tay vào làm việc gì, con giáp cũng cảm thấy không được thuận lợi như ý muốn, thậm chí còn bị mọi người xung quanh gây rắc rối, cản trở. Nếu phải thi cử trong ngày này, bản mệnh dễ mắc phải những lỗi sai không đáng có.

Vì vậy, Dậu cần ôn luyện cẩn thận hơn, dựa vào chính sức của mình, chớ phụ thuộc vào may mắn hoặc mọi người xung quanh.

Người tuổi Dậu trong thứ Hai vận trình có điều bất ổn - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 9/5/2022 của tuổi Tuất

Người tuổi Dậu cát khí lan tràn, may mắn khắp ngập lối trong thứ Hai. Đường công danh sự nghiệp vượng phát, bản mệnh có được nhiều cơ hội để phát huy khả năng của mình trong công việc. Con giáp còn được tài tinh trợ mệnh nên tiền bạc dồi dào, chẳng cần phải lo lắng quá nhiều về chi tiêu.

Vận trình tình cảm chuyển mình tích cực. Con giáp và nửa kia chung sống càng lâu thì càng thấu hiểu, trân trọng nhau hơn. Cặp đôi nhận được sự chúc phúc, ngưỡng mộ từ những người xung quanh.

Tử vi thứ Hai ngày 9/5/2022 của tuổi Hợi

Vào thứ Hai, quý nhân tương trợ giúp sức người tuổi Hợi không còn gặp nhiều khó khăn trong công việc như trước nữa. Tinh thần trách nhiệm cao khiến con giáp này hăng say làm việc, mong muốn đạt được vị trí xứng đáng với năng lực của mình.

Bản mệnh có thể sẽ gặp phải rắc rối trong chuyện tình cảm. Mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia trở nên trắc trở khi có điềm báo ngoại tình hoặc người thứ 3 chen vào, dần tạo ra những khoảng cách giữa hai người.

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.