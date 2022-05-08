Đúng ngày mai, thứ Hai ngày 9/5/2022, xui rủi bám đuôi, vận trình u ám, 3 con giáp vướng nhiều thị phi, tiểu nhân quấy phá, sự nghiệp trì trệ, lâm vào cảnh nợ nần, túng thiếu

Tâm linh - Tử vi 08/05/2022 13:07

Đúng ngày mai, thứ Hai ngày 9/5/2022, 3 con giáp xui xẻo tiểu nhân bám đuôi, sự nghiệp u tối, báo hiệu nhiều điềm xấu đang đến gần.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý trong thứ Hai xuất hiện Hung Tinh, vận trình sa sút. Con giáp thường xuyên cảm thấy căng thẳng và mệt mỏi nên dễ đưa ra các quyết định sai lầm. Bản mệnh cũng nên chú ý lời ăn tiếng nói, đừng để những phát ngôn trong lúc tức giận kéo vào thị phi không đáng có.

Trong chuyện tình cảm, người độc thân có thể nhận được sự quan tâm từ nhiều đối tượng khác giới nhưng nên tiếp tục tìm hiểu chứ đừng vội vàng lao vào một mối quan hệ không rõ ràng. Người đã có gia đình thì tình cảm nhạt nhòa, xa cách với nửa kia.

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Người tuổi Tý trong thứ Hai xuất hiện Hung Tinh, vận trình sa sút - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Trong thứ Hai, người tuổi Mão có thể rơi vào tình trạng thái bất ổn khi đối diện với quá nhiều áp lực. Con giáp ôm đồm quá nhiều việc vào người cộng thêm tính cầu toàn nên thường bị chậm lại so với mọi người, công việc vì thế mà bị ảnh hưởng không nhỏ. Ngoài ra, con giáp còn bị tiểu nhân lợi dụng, tìm cách hãm hại để trục lợi cá nhân. Bản mệnh nên cẩn thận, tránh lo chuyện bao đồng kẻo rước họa vào thân.

Vận trình tình cảm có nhiều vấn đề. Việc yêu xa gây trở ngại nhiều cho bạn và nửa kia. Nếu có thể cùng nhau vượt qua thời gian này, tình cảm của cả hai sẽ vô cùng bền chặt.

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Trong thứ Hai, người tuổi Mão có thể rơi vào tình trạng thái bất ổn khi đối diện với quá nhiều áp lực - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn trong thứ Hai gặp nhiều điều chẳng lành. Con giáp xui xẻo có thể vướng phải tranh chấp, mâu thuẫn với đồng nghiệp. Trước những tình huống bất lợi, bản mệnh nên bình tĩnh giải quyết, đừng để mọi chuyện tệ hơn. Bạn cũng nên nghiêm túc xem xét lại bản thân, xem mình có những khuyết điểm gì cần phải khắc phục để cải thiện mối quan hệ với những người xung quanh.

Vận trình tình cảm chưa thật hoà hợp. Việc yêu xa gây trở ngại nhiều cho bạn và nửa kia. Nếu có thể cùng nhau vượt qua thời gian này, tình cảm của cả hai sẽ vô cùng bền chặt.

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Người tuổi Thìn trong thứ Hai gặp nhiều điều chẳng lành - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

Tử vi thứ Hai ngày 9/5/2022 của 12 con giáp: Tỵ - Tuất được Cát Thần che chở, vận may ùa về, Mão chậm đường tiến thân, tiểu nhân đeo bám

Tử vi thứ Hai ngày 9/5/2022 của 12 con giáp: Tỵ - Tuất được Cát Thần che chở, vận may ùa về, Mão chậm đường tiến thân, tiểu nhân đeo bám

Dưới đây là tử vi thứ Hai ngày 9/5/2022 của 12 con giáp. Cặp đôi Tỵ - Tuất cát khí vây quanh, vận may ngập lối. Trong khi đó, người tuổi Mão tiểu nhân lợi dụng, dễ vướng thị phi.

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