Tử vi 2 ngày cuối tuần (26-27/11/2022): Các con giáp nào ngồi không, tiền cũng tự đến tay, bạc tự khắc đổ về túi?

Với tuổi Dậu, quý nhân phù trợ sẽ mang tới cho bạn khá nhiều cơ hội kiếm tiền. Nhờ vậy, đường tài lộc của con giáp này có những chuyển biến vô cùng tích cực.

Còn đối với người kinh doanh, buôn bán, bạn có thể nhận được lượng đơn hàng lớn, khách hàng ra vào nườm nượp. Điều đó mang về cho con giáp này lợi nhuận khá cao, tiền bạc rủng rỉnh chi tiêu mà không cần phải cân đo đong đếm từng chút một.

Nhờ gặp thời gặp thế, chẳng những công việc có thay đổi tích cực mà còn giúp cho tài chính tăng lên, nằm ngoài mong đợi của người tuổi này. Bạn sẽ có thêm những lựa chọn mới để cải thiện thu nhập của mình.

Nhờ vậy, bản mệnh không còn quá căng thẳng như trước trong những chuyện liên quan đến tiền bạc nữa, bạn hoàn toàn có thể thả lỏng mình.

Tuổi Mùi

Là con giáp may mắn tuần này nên người tuổi Mùi có khả năng vượt lên thử thách. Nếu đầu tuần, bạn có thể đối đầu với kẻ tiểu nhân thì sau đó, từ giữa tuần trở đi, bạn lại nhận được sự che chở của lãnh đạo, được giúp đỡ để khẳng định vị thế.

Tình hình tài lộc thiên về ổn định. Bạn có thể nhận được một khoản tiền lãi nhỏ từ những mối đầu tư trước đó. Đây là lúc bạn cần xem lại những quyết định của bản thân và xu hướng của thị trường, nếu thấy có điều gì chưa ổn thì cần phải thay đổi để phát triển.

Phương diện tình cảm có dấu hiệu dần khởi sắc. Người độc thân có thể nhân thời điểm cuối tuần để giao lưu, tụ tập với mọi người nhiều hơn. Nếu mở lòng mình, bạn có thể gặp và làm quen được với một vài đối tượng khá triển vọng đấy.

Với người đã lập gia đình, bạn và người ấy thấu hiểu và luôn là điểm tựa vững chắc cho nhau. Cũng nhờ có người ấy, bạn chẳng còn sợ hãi khi đối diện với khó khăn, thử thách nữa. Đối phương sẵn sàng đưa ra cho bạn những lời cổ vũ, động viên cũng như ý kiến giải quyết công việc.

Tuổi Thân

Cũng là một trong những con giáp phát tài cuối tuần này, tuổi Thân được Thần Tài rót lộc nên làm ăn phát tài lớn, có cơ hội nâng cao tài lộc, đạt được những bước tiến đột phá trong sự nghiệp.

Bản mệnh có sự nhanh nhạy hơn, năng lượng làm việc luôn tràn đầy, chính vì thế hiệu quả công việc tăng lên đáng kể. Con giáp này có thể tìm được cơ hội vàng và gặt hái nhiều thành công đáng kể, tài lộc ùn ùn đổ về túi.

Chỉ cần bạn tin vào bản thân mình và có những suy nghĩ tích cực điều đó sẽ giúp bản mệnh đạt được thành công cho riêng mình.

Đừng quên cuối tuần này Tài thần nằm ở hướng Chính Nam trong ngày Thứ Bảy, hướng Tây Nam trong ngày chủ nhật. Nếu có ý định cầu tài hay khai trương, mở rộng quy mô kinh doanh thì bản mệnh có thể tham khảo thêm hướng đi này cho mình để mọi việc thêm phần thuận lợi.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!