Tử vi 2 ngày cuối tuần (26-27/11/2022): 1 con giáp hạnh phúc vô bờ bến, 2 con giáp xui xẻo tận mạng, làm gì cũng không xong

Tâm linh - Tử vi 25/11/2022 16:40

Con giáp xui xẻo tuần này (26-27/11) làm việc gì cũng gặp phải khó khăn, cản trở, bên cạnh đó lại có con giáp thuận lợi vô cùng.

Tuổi Sửu 

Trong tuần, con giáp tuổi Sửu cảm thấy nhiều việc không đi theo kế hoạch. Lúc này bạn cần rèn luyện tính kỷ luật của mình, chớ nên bỏ cuộc giữa chừng ngay khi vừa đối diện với khó khăn. Quan hệ giữa bản mệnh và mọi người xung quanh cũng không tốt. Bạn cần hạn chế tính nóng nảy của mình kẻo vướng vào họa thị phi, thậm chí là tranh chấp, kiện tụng.

 

Phương diện tình yêu của con giáp tuổi Sửu lúc này gặp trắc trở khi vợ chồng thường xuyên không tìm được tiếng nói chung. Đây là lúc mà hai người cần bình tĩnh ngồi lại trao đổi với nhau, như vậy đôi bên mới hiểu được về nguyện vọng và mong muốn của nhau.

 

Ảnh hưởng của Thiên Cẩu hung tinh còn khiến cho sức khỏe của bạn bị suy giảm, nhất là những ai suy nghĩ nhiều sẽ cảm thấy khó ngủ, làm việc gì cũng không an tâm. 

Tuổi Hợi

Tuần này con giáp tuổi Hợi nên ưu tiên sự an toàn. Dù chưa được cấp trên đánh giá cao thì bạn cũng hãy bình tĩnh tập trung làm cho tốt nhiệm vụ của mình, chớ nên quá nôn nóng trong việc thể hiện bản thân.

 

Khó khăn vẫn còn rất nhiều, do đó, bản mệnh đừng chủ quan. Tốt hơn hết, bạn nên tránh xa những tác nhân tiêu cực ví dụ như những ai hay chống đối, nói xấu về mình.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (26-27/11/2022): 1 con giáp hạnh phúc vô bờ bến, 2 con giáp xui xẻo tận mạng, làm gì cũng không xong - Ảnh 1
Vận trình tình cảm có phần đi xuống, nếu bạn đang không vui thì cũng đừng che giấu tình trạng hiện tại. Hãy tâm sự với nửa kia nhiều hơn, như vậy quan hệ giữa hai bạn sẽ thêm gần gũi, đồng thời giảm thiểu những rắc rối có thể xảy ra.

 

Xuất hiện của Thái Tuế Hung tinh nhắc nhở bản mệnh cẩn thận khi xuất hành đi xa. Nếu uống rượu bia hoặc khi cơ thể mệt mỏi thì bạn không nên lái xe kẻo gây ra sự cố đáng tiếc.

 

Tuổi Tuất

Về cơ bản, đây là một tuần tràn đầy may mắn đối với người tuổi Tuất. Trên phương diện sự nghiệp, dù để gặt hái thành công, bạn sẽ phải vượt qua khó khăn, song với tinh thần lạc quan, tích cực, chẳng điều gì có thể cản được bước chân bạn. Hơn thế, bạn coi khó khăn chính là lúc khẳng định mình.

Tài lộc rực sáng vào khoảng thời gian cuối tuần, vì thế, đây sẽ là một tuần không ngơi nghỉ với bản mệnh. Nhờ quan hệ rộng rãi, bạn được giới thiệu cho nhiều mối khách hàng triển vọng. Thái độ phục vụ tốt và giữ chữ tín cũng là yếu tố giúp bạn níu chân khách hàng quen thuộc.

Trên phương diện tình cảm, người có đôi có cặp nhiều khi vẫn mâu thuẫn với nửa kia. Có thể bạn cho rằng đối phương có thể bao dung cho mọi khuyết điểm của bạn, song sự thực là ai cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi khi phải chịu đựng quá nhiều. Bạn cần thay đổi cách cư xử nếu muốn giữ tình cảm bền chặt.

Thái Dương cát tinh nâng đỡ, nhân duyên của người khác giới khá vượng. Bạn có thể gây ấn tượng với ai đó ngay từ cái nhìn đầu tiên. Việc cần làm bây giờ là chủ động giữ quan hệ với đối phương, đừng chần chừ do dự kẻo để lỡ mối lương duyên.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

 

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